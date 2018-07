Lộ thời điểm Quân đội Israel biên chế xe bọc thép Eitan

Theo Jerusalem Post, Bộ Quốc phòng Israel vừa tiết lộ phiên bản cuối cùng của xe bọc thép chở quân Eitan bánh lốp 8x8 do nước này tự chế tạo dành cho Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh: AR. Dự kiến, APC Eitan sẽ được đưa vào biên chế cho các tiểu đoàn bộ binh của lực lượng IDF vào năm 2020. Ảnh: IDF. “Sau thời gian dài thử nghiệm, chúng tôi đã giới thiệu mẫu xe bọc thép chở quân tiên tiến nhất thế giới”, Chuẩn tướng Guy Faglin thuộc Bộ Quốc phòng Israel phát biểu. Ảnh: Youtube. Được biết, APC Eitan bánh lốp 8x8 sẽ được trang bị hệ thống vũ khí điều khiển từ xa với một khẩu pháo tự động 30 mm có phạm vi hoạt động lên tới 2.500 mét, một khẩu súng máy 12,7 mm và bệ phóng tên lửa. Ảnh: Youtube. Chiếc APC Eitan đầu tiên được Bộ Quốc phòng Israel công bố vào tháng 8/2016. Ảnh: Defence Blog. APC Eitan được thiết kế nhằm thay thế cho dòng xe bọc thép chở quân M113 vốn phục vụ trong lực lượng IDF trong nhiều năm nay. Ảnh: Weaponews.com Vào tháng 3/2018, Ủy ban các vấn đề an ninh của Israel đã phê chuẩn kế hoạch của IDF về việc mua hàng trăm xe bọc thép Eitan do các công ty quốc phòng Rafael, Israel Aerospace Industries và Israel Military Industries đồng sản xuất. Ảnh: Military Today. Eitan 8x8 được trang bị bộ giáp mới nhất giúp bảo vệ an toàn tối đa cho tổ lái và nâng cao khả năng sống sót trong trường hợp bị tấn công. Ảnh: Snafu-solomon.com. Nhằm tăng cường khả năng chống lại các loại tên lửa hiện đại, APC Eitan cũng sẽ được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy. Ảnh: blogspot.com. Mời độc giả xem video về xe bọc thép chở quân Eitan của Israel (Nguồn: Youtube)

Theo Jerusalem Post, Bộ Quốc phòng Israel vừa tiết lộ phiên bản cuối cùng của xe bọc thép chở quân Eitan bánh lốp 8x8 do nước này tự chế tạo dành cho Lực lượng Phòng vệ Israel. Ảnh: AR. Dự kiến, APC Eitan sẽ được đưa vào biên chế cho các tiểu đoàn bộ binh của lực lượng IDF vào năm 2020. Ảnh: IDF. “Sau thời gian dài thử nghiệm, chúng tôi đã giới thiệu mẫu xe bọc thép chở quân tiên tiến nhất thế giới”, Chuẩn tướng Guy Faglin thuộc Bộ Quốc phòng Israel phát biểu. Ảnh: Youtube. Được biết, APC Eitan bánh lốp 8x8 sẽ được trang bị hệ thống vũ khí điều khiển từ xa với một khẩu pháo tự động 30 mm có phạm vi hoạt động lên tới 2.500 mét, một khẩu súng máy 12,7 mm và bệ phóng tên lửa. Ảnh: Youtube. Chiếc APC Eitan đầu tiên được Bộ Quốc phòng Israel công bố vào tháng 8/2016. Ảnh: Defence Blog. APC Eitan được thiết kế nhằm thay thế cho dòng xe bọc thép chở quân M113 vốn phục vụ trong lực lượng IDF trong nhiều năm nay. Ảnh: Weaponews.com Vào tháng 3/2018, Ủy ban các vấn đề an ninh của Israel đã phê chuẩn kế hoạch của IDF về việc mua hàng trăm xe bọc thép Eitan do các công ty quốc phòng Rafael, Israel Aerospace Industries và Israel Military Industries đồng sản xuất. Ảnh: Military Today. Eitan 8x8 được trang bị bộ giáp mới nhất giúp bảo vệ an toàn tối đa cho tổ lái và nâng cao khả năng sống sót trong trường hợp bị tấn công. Ảnh: Snafu-solomon.com. Nhằm tăng cường khả năng chống lại các loại tên lửa hiện đại, APC Eitan cũng sẽ được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy. Ảnh: blogspot.com. Mời độc giả xem video về xe bọc thép chở quân Eitan của Israel (Nguồn: Youtube)