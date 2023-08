Lộ rõ hướng tiến công của Quân đội Ukraine trong đợt phản công

Kể từ khi quân đội Ukraine phát động cuộc phản công trên hướng Zaporozhye vào tháng 6, sự tàn khốc trên chiến trường Ukraine là không thể tưởng tượng được. Theo trang Web “Quan sát quân sự” của Mỹ cho biết, chỉ chưa đầy hai tháng, số thương vong giữa Nga và Ukraine đã vượt mốc 40.000 người. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine không hề có ý tưởng “dừng chiến đấu và nghỉ ngơi”, hai bên đã đưa thêm quân vào mặt trận đẫm máu. Theo thông tin từ hãng tin Sputnik của Nga, dẫn lời ông Rogov, lãnh đạo khu vực Zaporozhye do Nga kiểm soát cho biết, bắt đầu từ 4h sáng ngày 26/7, đợt tổng tấn công thứ hai của quân đội Ukraine đã bắt đầu. Tập đoàn quân số 10 của Ukraine lần đầu tiên xuất quân đầy đủ; ban đầu nó là lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Ukraine. Có thể nhận thấy, để cắt đứt đường tiếp tế quan trọng nhất phía Nam của quân đội Nga, Ukraine đã không ngại hy sinh, quyết tâm thực hiện bằng được; dù phải trả bằng giá rất đắt. Trong gần hai tháng giao tranh vừa qua, đợt phản công đầu tiên của quân đội Ukraine tuy quy mô lớn nhưng thu được rất ít kết quả, lãnh thổ thu hồi chưa đầy 200 km2, đồng thời cũng chịu thương vong nặng nề lên tới 26.000 người. Dù là theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga hay đánh giá của các cơ quan tình báo phương Tây, đợt phản công đầu tiên của Ukraine quả thực đã thất bại. Trong bối cảnh đó, Ukraine quyết định đặt cược lớn hơn vào trận “quyết chiến chiến lược” thứ hai. Vào ngày 27/7, cả Bộ Quốc phòng Nga và truyền thông phương Tây đều khẳng định một điều: Bắt đầu từ 4h sáng hôm đó, đợt tổng tấn công thứ hai của quân đội Ukraine đã bắt đầu. Theo phân tích của nhiều chuyên gia quân sự, đòn phản công của quân đội Ukraine có 2 hướng chính: một là Zaporozhye, hai là Bakhmut; hướng nghi binh là hướng Kherson. Đồng thời thực hiện nhiều hơn các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, nhằm gây sự hoảng loạn cho dân chúng. Đầu tiên là trên hướng Zaporozhye. Theo Bộ Quốc phòng Nga quân đội Ukraine đã tập hợp 3 lữ đoàn là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 33, 47 và 116. Cả ba lữ đoàn đều là lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Quân đoàn 10, từng được huấn luyện chiến thuật tại các căn cứ của NATO và được trang bị các loại xe thiết giáp tiêu chuẩn của NATO. Những vũ khí của ba lữ đoàn bao gồm xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley M2 do Mỹ sản xuất; có khả năng chiến đấu khá lớn. Rõ ràng, Ukraine vẫn nuôi hy vọng sử dụng các trang bị tiên tiến của phương Tây để xé toang tuyến phòng ngự vững chắc phía Nam của quân đội Nga. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), mục tiêu chiến lược phản công của Ukraine là nhằm tiến công về phía nam tới Tokmok và thậm chí tới Melitopol. Nếu mục tiêu của quân đội Ukraine đạt được, thì kết nối giữa khu vực do Nga kiểm soát và bán đảo Crimea sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, và việc Ukraine thu hồi bán đảo Crimea sẽ rất gần. Trên hướng Bakhmut, mặc dù quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi thành phố chiến lược này vào tháng 5, nhưng quân đội Ukraine vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến giành các vị trí bên ngoài. Theo trang web “Quan sát quân sự", nhiều lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine đang mở cuộc tấn công ác liệt vào Krishivka ở phía nam Bakhmut, nhằm chiếm lại ngôi làng nhỏ này. Phân tích của các chuyên gia quân sự độc lập cho thấy, hành động của quân đội Ukraine là nhằm bắt chước chiến thuật trước đây của quân đội Nga, tức là xâm lấn vùng địa hình đồi núi cao bên ngoài, để chiếm giữ các cao điểm chiến thuật; đồng thời dùng pháo binh bắn phá đường tiếp tế của quân đội Nga ở Bakhmut, buộc quân đội Nga phải rút lui. Tuy nhiên, việc Ukraine trông chờ chiến thắng thông qua vũ khí tiên tiến của phương Tây đã thất bại. Trên hướng Zaporozhye, ba lữ đoàn Ukraine theo “chuẩn NATO” đã mở cuộc tấn công dữ dội vào hướng quân đội Nga trong 10 giờ, nhưng họ đã bị thiệt hại nặng nề trước hỏa lực các loại của quân đội Nga. Tập đoàn quân tinh nhuệ số 58 thuộc Quân khu phía Nam Nga đảm nhiệm phòng ngự tại khu vực Zaporozhye, sử dụng pháo tầm xa, hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS), UAV tự sát Lancet, trực thăng vũ trang Ka-52 và dựa vào những vật cản như bãi mìn, hào chống tăng để ngăn bước Quân đội Ukraine tấn công. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày đầu tiên phản công của giai đoạn hai, Tập đoàn quân 58 Nga đã tiêu diệt 2 xe tăng Leopard 2, 8 xe tăng T-64, 5 xe tăng T-72; 4 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, 8 xe BMP-1; 6 xe thiết giáp M113. Tổng cộng 15 xe tăng và 18 xe bọc thép. Quân đội Ukraine đã phải trả giá bằng không dưới 400 thương vong, nhưng vẫn không thể chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên (ảnh xe M2A2 "Bradley" của Ukraine bị phá hủy tại Zaporizhia). Tại sao quân đội Ukraine không thể đạt được tiến bộ khi sử dụng vũ khí tiên tiến của phương Tây? Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Anh đã chỉ ra trong một báo cáo mới nhất rằng, quân đội Ukraine đang thiếu nghiêm trọng sức mạnh không quân và pháo binh. Trong khi quân đội Nga lại có năng lực hơn trong các lĩnh vực này. Mặc dù vũ khí mặt đất của phương Tây có lợi thế về thông tin, hỏa lực và hiệu suất phòng thủ; nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của pháo binh, UAV tự sát, mìn chống tăng, tên lửa chống tăng xách tay và trực thăng vũ trang, thì hiệu suất của vũ khí mặt đất phương Tây không thể so sánh được với vũ khí Nga. Cuộc chiến ở khu vực Bakhmut cũng không khả quan cho quân đội Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov tuyên bố, quân đội Nga đã đẩy lùi ít nhất 4 cuộc tấn công lớn của quân đội Ukraine tại Krishivka ở phía nam Bakhmut và gây thương vong cho quân đội Ukraine hàng trăm người. Do quân đội Nga trước đó đã triển khai Lữ đoàn Dù 83 và lực lượng đặc biệt "Akhmat" đến khu vực này để đóng quân, nên khả năng phòng thủ của quân đội Nga ở hướng này mạnh hơn nhiều so với dự kiến của quân đội Ukraine; đặc biệt là hỏa lực pháo binh của Nga vượt trội, lại có sự hỗ trợ của không quân. Tình hình chiến sự trên chiến trường Ukraine trong những ngày qua đã chứng minh, trước khi Anh, Mỹ và các đối tác hỗ trợ Ukraine trang thiết bị không quân, thì quân đội Ukraine về cơ bản không có bất kỳ khả năng nào thực hiện đột phá chiến dịch quy mô lớn. Nhưng ngay cả khi Mỹ đang hỗ trợ các máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, họ sẽ mất nhiều thời gian để đào tạo phi công và các lực lượng bảo đảm mặt đất; trừ khi các phi công NATO được cử trực tiếp tham chiến. Đó là chưa kể F-16 phải đối mặt với lực lượng phòng không, không quân hùng hậu của Nga. Xe tăng, xe bọc thép của Ukraine bị trúng hỏa lực chống tăng của quân Nga trên hướng Zaporizhia ngày 27/7. Nguồn Telegram

Kể từ khi quân đội Ukraine phát động cuộc phản công trên hướng Zaporozhye vào tháng 6, sự tàn khốc trên chiến trường Ukraine là không thể tưởng tượng được. Theo trang Web “Quan sát quân sự” của Mỹ cho biết, chỉ chưa đầy hai tháng, số thương vong giữa Nga và Ukraine đã vượt mốc 40.000 người. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine không hề có ý tưởng “dừng chiến đấu và nghỉ ngơi”, hai bên đã đưa thêm quân vào mặt trận đẫm máu. Theo thông tin từ hãng tin Sputnik của Nga, dẫn lời ông Rogov, lãnh đạo khu vực Zaporozhye do Nga kiểm soát cho biết, bắt đầu từ 4h sáng ngày 26/7, đợt tổng tấn công thứ hai của quân đội Ukraine đã bắt đầu. Tập đoàn quân số 10 của Ukraine lần đầu tiên xuất quân đầy đủ; ban đầu nó là lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Ukraine. Có thể nhận thấy, để cắt đứt đường tiếp tế quan trọng nhất phía Nam của quân đội Nga, Ukraine đã không ngại hy sinh, quyết tâm thực hiện bằng được; dù phải trả bằng giá rất đắt. Trong gần hai tháng giao tranh vừa qua, đợt phản công đầu tiên của quân đội Ukraine tuy quy mô lớn nhưng thu được rất ít kết quả, lãnh thổ thu hồi chưa đầy 200 km2, đồng thời cũng chịu thương vong nặng nề lên tới 26.000 người. Dù là theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga hay đánh giá của các cơ quan tình báo phương Tây, đợt phản công đầu tiên của Ukraine quả thực đã thất bại. Trong bối cảnh đó, Ukraine quyết định đặt cược lớn hơn vào trận “quyết chiến chiến lược” thứ hai. Vào ngày 27/7, cả Bộ Quốc phòng Nga và truyền thông phương Tây đều khẳng định một điều: Bắt đầu từ 4h sáng hôm đó, đợt tổng tấn công thứ hai của quân đội Ukraine đã bắt đầu. Theo phân tích của nhiều chuyên gia quân sự, đòn phản công của quân đội Ukraine có 2 hướng chính: một là Zaporozhye, hai là Bakhmut; hướng nghi binh là hướng Kherson. Đồng thời thực hiện nhiều hơn các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, nhằm gây sự hoảng loạn cho dân chúng. Đầu tiên là trên hướng Zaporozhye. Theo Bộ Quốc phòng Nga quân đội Ukraine đã tập hợp 3 lữ đoàn là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 33, 47 và 116. Cả ba lữ đoàn đều là lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Quân đoàn 10, từng được huấn luyện chiến thuật tại các căn cứ của NATO và được trang bị các loại xe thiết giáp tiêu chuẩn của NATO. Những vũ khí của ba lữ đoàn bao gồm xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley M2 do Mỹ sản xuất; có khả năng chiến đấu khá lớn. Rõ ràng, Ukraine vẫn nuôi hy vọng sử dụng các trang bị tiên tiến của phương Tây để xé toang tuyến phòng ngự vững chắc phía Nam của quân đội Nga. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), mục tiêu chiến lược phản công của Ukraine là nhằm tiến công về phía nam tới Tokmok và thậm chí tới Melitopol. Nếu mục tiêu của quân đội Ukraine đạt được, thì kết nối giữa khu vực do Nga kiểm soát và bán đảo Crimea sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, và việc Ukraine thu hồi bán đảo Crimea sẽ rất gần. Trên hướng Bakhmut, mặc dù quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi thành phố chiến lược này vào tháng 5, nhưng quân đội Ukraine vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến giành các vị trí bên ngoài. Theo trang web “Quan sát quân sự", nhiều lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine đang mở cuộc tấn công ác liệt vào Krishivka ở phía nam Bakhmut, nhằm chiếm lại ngôi làng nhỏ này. Phân tích của các chuyên gia quân sự độc lập cho thấy, hành động của quân đội Ukraine là nhằm bắt chước chiến thuật trước đây của quân đội Nga, tức là xâm lấn vùng địa hình đồi núi cao bên ngoài, để chiếm giữ các cao điểm chiến thuật; đồng thời dùng pháo binh bắn phá đường tiếp tế của quân đội Nga ở Bakhmut, buộc quân đội Nga phải rút lui. Tuy nhiên, việc Ukraine trông chờ chiến thắng thông qua vũ khí tiên tiến của phương Tây đã thất bại. Trên hướng Zaporozhye, ba lữ đoàn Ukraine theo “chuẩn NATO” đã mở cuộc tấn công dữ dội vào hướng quân đội Nga trong 10 giờ, nhưng họ đã bị thiệt hại nặng nề trước hỏa lực các loại của quân đội Nga. Tập đoàn quân tinh nhuệ số 58 thuộc Quân khu phía Nam Nga đảm nhiệm phòng ngự tại khu vực Zaporozhye, sử dụng pháo tầm xa, hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MRLS), UAV tự sát Lancet, trực thăng vũ trang Ka-52 và dựa vào những vật cản như bãi mìn, hào chống tăng để ngăn bước Quân đội Ukraine tấn công. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày đầu tiên phản công của giai đoạn hai, Tập đoàn quân 58 Nga đã tiêu diệt 2 xe tăng Leopard 2, 8 xe tăng T-64, 5 xe tăng T-72; 4 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, 8 xe BMP-1; 6 xe thiết giáp M113. Tổng cộng 15 xe tăng và 18 xe bọc thép. Quân đội Ukraine đã phải trả giá bằng không dưới 400 thương vong, nhưng vẫn không thể chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên (ảnh xe M2A2 "Bradley" của Ukraine bị phá hủy tại Zaporizhia). Tại sao quân đội Ukraine không thể đạt được tiến bộ khi sử dụng vũ khí tiên tiến của phương Tây? Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Anh đã chỉ ra trong một báo cáo mới nhất rằng, quân đội Ukraine đang thiếu nghiêm trọng sức mạnh không quân và pháo binh. Trong khi quân đội Nga lại có năng lực hơn trong các lĩnh vực này. Mặc dù vũ khí mặt đất của phương Tây có lợi thế về thông tin, hỏa lực và hiệu suất phòng thủ; nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt của pháo binh, UAV tự sát, mìn chống tăng, tên lửa chống tăng xách tay và trực thăng vũ trang, thì hiệu suất của vũ khí mặt đất phương Tây không thể so sánh được với vũ khí Nga. Cuộc chiến ở khu vực Bakhmut cũng không khả quan cho quân đội Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov tuyên bố, quân đội Nga đã đẩy lùi ít nhất 4 cuộc tấn công lớn của quân đội Ukraine tại Krishivka ở phía nam Bakhmut và gây thương vong cho quân đội Ukraine hàng trăm người. Do quân đội Nga trước đó đã triển khai Lữ đoàn Dù 83 và lực lượng đặc biệt "Akhmat" đến khu vực này để đóng quân, nên khả năng phòng thủ của quân đội Nga ở hướng này mạnh hơn nhiều so với dự kiến của quân đội Ukraine; đặc biệt là hỏa lực pháo binh của Nga vượt trội, lại có sự hỗ trợ của không quân. Tình hình chiến sự trên chiến trường Ukraine trong những ngày qua đã chứng minh, trước khi Anh, Mỹ và các đối tác hỗ trợ Ukraine trang thiết bị không quân, thì quân đội Ukraine về cơ bản không có bất kỳ khả năng nào thực hiện đột phá chiến dịch quy mô lớn. Nhưng ngay cả khi Mỹ đang hỗ trợ các máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, họ sẽ mất nhiều thời gian để đào tạo phi công và các lực lượng bảo đảm mặt đất; trừ khi các phi công NATO được cử trực tiếp tham chiến. Đó là chưa kể F-16 phải đối mặt với lực lượng phòng không, không quân hùng hậu của Nga. Xe tăng, xe bọc thép của Ukraine bị trúng hỏa lực chống tăng của quân Nga trên hướng Zaporizhia ngày 27/7. Nguồn Telegram