Lộ diện tàu chiến tàng hình mới bí ẩn của Trung Quốc

Theo Bulgarian Military, một tàu hộ tống hoặc tàu khu trục hạng nhẹ hoàn toàn mới của Trung Quốc được cho là đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên trên biển. Thiết kế của con tàu có một số điểm tương đồng với các tàu hộ tống lớp Visby tránh radar của Thụy Điển hoặc tàu khu trục tàng hình lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ, tuy nhiên kích thước tàu của Trung Quốc có vẻ lớn hơn. Còn theo Defense Blog, tàu chiến mới của Trung Quốc dường như là tàu hộ tống tàng hình thế hệ tiếp theo, được kế thừa và phát triển từ các tàu hộ tống Type 056 đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN). Andreas Rupprecht, một nhà quan sát quân sự về sự phát triển hàng không vũ trụ và quốc phòng của Trung Quốc, khẳng định con tàu này có thể đóng vai trò là một “nền tảng thử nghiệm toàn diện”. Thông tin chi tiết về con tàu vẫn chưa được Trung Quốc tiết lộ, tuy nhiên các chuyên gia quân sự chú ý phần thân của tàu hộ tống mới được thiết kế với bề mặt lớn, phẳng, góc cạnh để giảm thiểu tín hiệu, chẳng hạn như quang học và hồng ngoại, âm thanh và thủy âm trên mặt nước, điện thế và từ trường, áp suất, cũng như tín hiệu radar. Những tính năng này cho thấy khả năng tàng hình tiên tiến của tàu, giúp nâng cao khả năng sống sót và hiệu quả của tàu chiến trong các tình huống chiến đấu. Về kích thước, theo Bulagria Military, ước tính chiều dài của tàu chiến tàng hình mới là khoảng 97m (318 feet). Ước tính này dựa trên so sánh với các tàu hộ tống Type 056. Type 056 tiêu chuẩn dài 90m và có lượng giãn nước khoảng 1.500 tấn. Điều đáng chú ý là Nhà máy đóng tàu Liêu Ninh trước đây đã sản xuất tàu hộ tống Type 056. Trước đó, vào tháng 11/2023, mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh chụp một con tàu đang được đóng mới tại Nhà máy đóng tàu Liaoning, còn được gọi là Nhà máy đóng tàu Nam Đại Liên. Theo Tom Shugart, một thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu đã được đóng mới ở đó ít nhất từ tháng 8/2023. Mục đích Trung Quốc sử dụng tàu hàng hình mới này hiện vẫn còn là một bí ẩn. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Hải quân Trung Quốc có thể triển khai một hạm đội tàu hộ tống tàng hình mới chủ yếu để phòng thủ bờ biển. Điều này sẽ giải phóng các tàu khác, chẳng hạn như tàu khu trục Loại 054A, cho các nhiệm vụ biển rộng lớn hơn. Tàu hộ tống tàng hình mới này phù hợp với xu hướng toàn cầu về các tàu hộ tống được trang bị vũ khí hạng nặng và tàu khu trục hạng nhẹ. Không thể phủ nhận rằng sự phát triển của con tàu này đã tiến triển với một tốc độ đáng kể. Sự phát triển nhanh chóng này phản ánh năng lực đóng tàu được nâng cao đáng kể của Trung Quốc. Điều này đặt ra những thách thức đáng kể đối với ngay cả những quốc gia như Mỹ. Chỉ hai tuần trước, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, được trang bị máy phóng và những cải tiến quan trọng khác, cũng bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển. Cách đây gần một năm, Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ từng cảnh báo, năng lực đóng tàu của Trung Quốc gấp hơn 200 lần Mỹ. Ngoài số lượng, Trung Quốc cũng đang đóng những con tàu ngày càng có năng lực, cho thấy sự cải thiện về chất lượng ở một số khía cạnh. (Nguồn ảnh: Bulgaria Military, Naval Technology, twz.com).

