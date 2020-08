Lính xe tăng Việt Nam làm chủ “cua sắt” T-72B3 của Nga như thế nào?

Vào ngày 18/8 vừa qua, nước chủ nhà Nga đã bàn giao các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 hiện đại cho các đội tuyển tham gia thi đấu nội dung thi “Tank Biathlon” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2020 sẽ được tổ chức tại thao trường Alabino tới đây, quy tụ sự góp mặt của 16 quốc gia. Ảnh: Xe tăng T-72B3 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam - Nguồn: QPVN. Trong đó, đội tuyển xe tăng Việt Nam được bàn giao 4 chiếc T-72B3 màu sơn vàng - đen (màu sắc xe đã được các đội bốc thăm từ trước), với 3 xe sẽ được chia đều cho 3 kíp lái, mỗi kíp lái 3 người bao gồm: Trưởng xe, pháo thủ và lái xe. Còn lại một xe sẽ làm nhiệm vụ dự bị trong trường hợp xe đang thi đấu đột ngột gặp sự cố không thể khắc phục. Ảnh: Các chiến sĩ xe tăng Việt Nam kiểm tra thông số kỹ thuật xe sau khi tiếp nhận - Nguồn: QĐND. Do đã có kinh nghiệm thi đấu hai năm, cộng với việc lực lượng Tăng - Thiết giáp Việt Nam thời gian qua đã đưa vào biên chế huấn luyện xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 S/SK có rất nhiều điểm tương đồng với xe tăng T-72B3 của Nga, do đó các chiến sĩ ta đã thực hiện việc kiểm tra rất nhanh chóng và thuần thục.

Ảnh: Các chiến sĩ Việt Nam và cố vấn Nga đang bàn bạc về vị trí lái xe - Nguồn: QPVN. Xe tăng T-72B3 Việt Nam sử dụng là phiên bản T-72B3 Mod 2011, sử dụng hộp số sàn 8 cấp (7 số tiến, 1 số lùi) tương tự trên T-90 S/SK trong nước, cách bố trí chỗ ngồi trưởng xe, pháo thủ và lái xe đều tương tự nhau. Tuy nhiên về phía chủ nhà Nga, họ sử dụng phiên bản T-72B3M với hộp số tự động, khá giống T-72B1MS của Lào và T-90M. Xe cũng vẫn còn sử dụng các đồng hồ cơ để hiện thị thông số xe tăng. Ảnh: Lái xe T-72B3 đang kiểm tra kính lái - Nguồn: QĐND. T-72B3 cũng sử dụng pháo 125mm 2A46M với hệ thống nạp đạn tự động, tối ưu hóa không gian, giúp cho tháp pháo nhỏ gọn hơn các đều xe tăng trước trong khi có thể giảm bớt vị trí nạp đạn. Pháo nòng trơn 2A46M cũng có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng, có thể dùng nhiều loại đạn như đạn xuyên dưới cỡ, đạn nổ phá mảnh chống bộ binh, đạn HE,…

Ảnh: Hệ thống nạp đạn tự động trên xe tăng T-72B3, bên phải là vị trí trưởng xa - Nguồn: QĐND. Ngoài kính ngắm pháo thủ, T-72B3 còn được lắp đặt kính ngắm ảnh nhiệt ngày/đêm Sosna-U cho phép xe có thể phát hiện xe tăng địch từ khoảng cách 10.500m vào ban ngày và 2.200m vào ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Loại kính này cũng được lắp đặt trên xe tăng T-90 S/SK Việt Nam mà các chiến sĩ đã quen với vận hành. Trong điều kiện không hoạt động, kính được bọc bởi một lớp giáp ngoài để ngăn sự tổn thương từ các loại hỏa lực hạng nhẹ trên chiến trường. Ảnh: Chiến sĩ vệ sinh kính ngắm ảnh nhiệt Sosna-U - Nguồn: QĐND. “Tank Biathlon” là nội dung thi đấu có thể nói là hấp dẫn và đáng mong chờ bậc nhất của Hội thao Army Games hàng năm. Đây là phần thi cực kỳ khốc liệt, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn của tất cả các thành viên trong kíp xe để có thể đạt thành tích cao nhất. Với việc lái xe nắm chắc yếu lĩnh, cơ động tốt qua các hào nước, vật cản, dốc nghiêng và chạy tốc độ cao, pháo thủ đòi hỏi phải ngắm bắn chính xác mục tiêu trong khi trưởng xe bên cạnh chỉ huy kíp lái tốt, còn phải tự mình hạ gục các mục tiêu bay bằng súng máy phòng không 12.7mm. Mọi công việc đều đòi hỏi sự khẩn trương cao và không thể mắc sai lầm nếu không muốn mất thời gian thừa.

Ảnh: Trưởng xe (trái) và pháo thủ (phải) trên nóc tháp pháo T-72B3 - Nguồn: QPVN. Phần khó khăn nhất mà các kíp lái xe tăng Việt Nam thường xuyên gặp phải đó là bắn mục tiêu bay bằng súng máy 12.7mm. Khác với trên T-90 S/SK trong nước sử dụng tháp súng 12.7mm điều khiển từ trong xe, cùng với kính ngắm phòng không để hỗ trợ trưởng xe tác xạ, thì ở trên T-72B3, trưởng xe phải chui ra ngoài và tác xạ trực tiếp súng. Ảnh: Chiến sĩ trưởng xe đang kiểm tra giá súng máy phòng không 12.7mm trên nóc T-72B3 - Nguồn: QPVN. Khi tác xạ, trưởng xe được hỗ trợ bằng một kính ngắm quang học, dẫu vậy, tại bài thi sử dụng súng máy phòng không 12.7mm tiêu diệt mục tiêu bay ở các kỳ Army Games trước, tỉ lệ tiêu diệt mục tiêu ở phần này của Đội tuyển Việt Nam thường không cao. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm đúc rút được, hi vọng trong kỳ thi năm nay, các trưởng xe của chúng ta sẽ có bài tác xạ tốt nhất. Ảnh: Trưởng xe kiểm tra kính ngắm quang học của giá súng 12.7mm. Ngoài ra, việc sử dụng kính ngắm ảnh nhiệt Sosna-U cũng giúp kíp xe có thể căn chỉnh đường bắn giúp đồng chí trưởng xe, tạo thành tích tốt trong bài tác xạ. Xe cũng được trang bị một động cơ diesel tăng áp V-84-1 công suất 840 mã lực cho phép xe có khả năng cơ động cao, đặc biệt ở kỳ Hội thao năm ngoái, kíp xe Việt Nam đã gây bất ngờ khi điều khiển xe đạt tốc độ tối đa tới 75km/h, đây là tốc độ vượt cả thông số kỹ thuật của xe. Ảnh: Trưởng xe kiểm tra kính ngắm quang học dành cho súng máy 12.7mm trên T-72B3 - Nguồn: QĐND. Bên cạnh sử chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt con người, cũng như kiểm tra khí tài được phía bạn chuyển giao đều có thông số kỹ thuật lý tưởng nhất, thì Đội tuyển xe tăng Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng làm quen với thao trường, cung đường và các chướng ngại vật sẽ xuất hiện trong bài thi tại Alabino. Ảnh: Các chiến sĩ Việt Nam khảo sát thao trường nơi sẽ diễn ra nội dung thi đấu “Tank Biathlon” - Nguồn: QPVN. Đội tuyển Việt Nam phải nói rằng đã có một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo về mọi mặt, bên cạnh đó là khả năng làm chủ khí tài tốt, cũng như tinh thần quyết tâm cao độ, chắc chắn rằng trong năm nay, Đội thi xe tăng của Quân đội ta sẽ đạt thành tích cao nhất, hướng tới vị trí nhất toàn đoàn tại bảng thi số 2. Chỉ còn vài ngày nữa trước khi giải đấu chính thức khai mạc vào 23/8 và đội xe tăng Việt Nam đầu tiên sẽ thi đấu ngày 24/8, tiếp đó các đội còn lại sẽ thi vào 28/8 và 29/8, mong rằng người hâm mộ Quân sự nước nhà sẽ cùng quan tâm và theo dõi, cổ vũ đội tuyển ta trong những ngày sắp tới. Ảnh: Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam tại kỳ Army Games trước - Nguồn: QĐND. Video Xe tăng T-54B Việt Nam dùng trong huấn luyện Tank Biathlon - Nguồn: QPVN

Vào ngày 18/8 vừa qua, nước chủ nhà Nga đã bàn giao các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 hiện đại cho các đội tuyển tham gia thi đấu nội dung thi “Tank Biathlon” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2020 sẽ được tổ chức tại thao trường Alabino tới đây, quy tụ sự góp mặt của 16 quốc gia. Ảnh: Xe tăng T-72B3 của Đội tuyển xe tăng Việt Nam - Nguồn: QPVN. Trong đó, đội tuyển xe tăng Việt Nam được bàn giao 4 chiếc T-72B3 màu sơn vàng - đen (màu sắc xe đã được các đội bốc thăm từ trước), với 3 xe sẽ được chia đều cho 3 kíp lái, mỗi kíp lái 3 người bao gồm: Trưởng xe, pháo thủ và lái xe. Còn lại một xe sẽ làm nhiệm vụ dự bị trong trường hợp xe đang thi đấu đột ngột gặp sự cố không thể khắc phục. Ảnh: Các chiến sĩ xe tăng Việt Nam kiểm tra thông số kỹ thuật xe sau khi tiếp nhận - Nguồn: QĐND. Do đã có kinh nghiệm thi đấu hai năm, cộng với việc lực lượng Tăng - Thiết giáp Việt Nam thời gian qua đã đưa vào biên chế huấn luyện xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 S/SK có rất nhiều điểm tương đồng với xe tăng T-72B3 của Nga, do đó các chiến sĩ ta đã thực hiện việc kiểm tra rất nhanh chóng và thuần thục.

Ảnh: Các chiến sĩ Việt Nam và cố vấn Nga đang bàn bạc về vị trí lái xe - Nguồn: QPVN. Xe tăng T-72B3 Việt Nam sử dụng là phiên bản T-72B3 Mod 2011, sử dụng hộp số sàn 8 cấp (7 số tiến, 1 số lùi) tương tự trên T-90 S/SK trong nước, cách bố trí chỗ ngồi trưởng xe, pháo thủ và lái xe đều tương tự nhau. Tuy nhiên về phía chủ nhà Nga, họ sử dụng phiên bản T-72B3M với hộp số tự động, khá giống T-72B1MS của Lào và T-90M. Xe cũng vẫn còn sử dụng các đồng hồ cơ để hiện thị thông số xe tăng. Ảnh: Lái xe T-72B3 đang kiểm tra kính lái - Nguồn: QĐND. T-72B3 cũng sử dụng pháo 125mm 2A46M với hệ thống nạp đạn tự động, tối ưu hóa không gian, giúp cho tháp pháo nhỏ gọn hơn các đều xe tăng trước trong khi có thể giảm bớt vị trí nạp đạn. Pháo nòng trơn 2A46M cũng có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng, có thể dùng nhiều loại đạn như đạn xuyên dưới cỡ, đạn nổ phá mảnh chống bộ binh, đạn HE,…

Ảnh: Hệ thống nạp đạn tự động trên xe tăng T-72B3, bên phải là vị trí trưởng xa - Nguồn: QĐND. Ngoài kính ngắm pháo thủ, T-72B3 còn được lắp đặt kính ngắm ảnh nhiệt ngày/đêm Sosna-U cho phép xe có thể phát hiện xe tăng địch từ khoảng cách 10.500m vào ban ngày và 2.200m vào ban đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Loại kính này cũng được lắp đặt trên xe tăng T-90 S/SK Việt Nam mà các chiến sĩ đã quen với vận hành. Trong điều kiện không hoạt động, kính được bọc bởi một lớp giáp ngoài để ngăn sự tổn thương từ các loại hỏa lực hạng nhẹ trên chiến trường. Ảnh: Chiến sĩ vệ sinh kính ngắm ảnh nhiệt Sosna-U - Nguồn: QĐND. “Tank Biathlon” là nội dung thi đấu có thể nói là hấp dẫn và đáng mong chờ bậc nhất của Hội thao Army Games hàng năm. Đây là phần thi cực kỳ khốc liệt, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn của tất cả các thành viên trong kíp xe để có thể đạt thành tích cao nhất. Với việc lái xe nắm chắc yếu lĩnh, cơ động tốt qua các hào nước, vật cản, dốc nghiêng và chạy tốc độ cao, pháo thủ đòi hỏi phải ngắm bắn chính xác mục tiêu trong khi trưởng xe bên cạnh chỉ huy kíp lái tốt, còn phải tự mình hạ gục các mục tiêu bay bằng súng máy phòng không 12.7mm. Mọi công việc đều đòi hỏi sự khẩn trương cao và không thể mắc sai lầm nếu không muốn mất thời gian thừa.

Ảnh: Trưởng xe (trái) và pháo thủ (phải) trên nóc tháp pháo T-72B3 - Nguồn: QPVN. Phần khó khăn nhất mà các kíp lái xe tăng Việt Nam thường xuyên gặp phải đó là bắn mục tiêu bay bằng súng máy 12.7mm. Khác với trên T-90 S/SK trong nước sử dụng tháp súng 12.7mm điều khiển từ trong xe, cùng với kính ngắm phòng không để hỗ trợ trưởng xe tác xạ, thì ở trên T-72B3, trưởng xe phải chui ra ngoài và tác xạ trực tiếp súng. Ảnh: Chiến sĩ trưởng xe đang kiểm tra giá súng máy phòng không 12.7mm trên nóc T-72B3 - Nguồn: QPVN. Khi tác xạ, trưởng xe được hỗ trợ bằng một kính ngắm quang học, dẫu vậy, tại bài thi sử dụng súng máy phòng không 12.7mm tiêu diệt mục tiêu bay ở các kỳ Army Games trước, tỉ lệ tiêu diệt mục tiêu ở phần này của Đội tuyển Việt Nam thường không cao. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm đúc rút được, hi vọng trong kỳ thi năm nay, các trưởng xe của chúng ta sẽ có bài tác xạ tốt nhất. Ảnh: Trưởng xe kiểm tra kính ngắm quang học của giá súng 12.7mm. Ngoài ra, việc sử dụng kính ngắm ảnh nhiệt Sosna-U cũng giúp kíp xe có thể căn chỉnh đường bắn giúp đồng chí trưởng xe, tạo thành tích tốt trong bài tác xạ. Xe cũng được trang bị một động cơ diesel tăng áp V-84-1 công suất 840 mã lực cho phép xe có khả năng cơ động cao, đặc biệt ở kỳ Hội thao năm ngoái, kíp xe Việt Nam đã gây bất ngờ khi điều khiển xe đạt tốc độ tối đa tới 75km/h, đây là tốc độ vượt cả thông số kỹ thuật của xe. Ảnh: Trưởng xe kiểm tra kính ngắm quang học dành cho súng máy 12.7mm trên T-72B3 - Nguồn: QĐND. Bên cạnh sử chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt con người, cũng như kiểm tra khí tài được phía bạn chuyển giao đều có thông số kỹ thuật lý tưởng nhất, thì Đội tuyển xe tăng Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng làm quen với thao trường, cung đường và các chướng ngại vật sẽ xuất hiện trong bài thi tại Alabino. Ảnh: Các chiến sĩ Việt Nam khảo sát thao trường nơi sẽ diễn ra nội dung thi đấu “Tank Biathlon” - Nguồn: QPVN. Đội tuyển Việt Nam phải nói rằng đã có một sự chuẩn bị vô cùng chu đáo về mọi mặt, bên cạnh đó là khả năng làm chủ khí tài tốt, cũng như tinh thần quyết tâm cao độ, chắc chắn rằng trong năm nay, Đội thi xe tăng của Quân đội ta sẽ đạt thành tích cao nhất, hướng tới vị trí nhất toàn đoàn tại bảng thi số 2. Chỉ còn vài ngày nữa trước khi giải đấu chính thức khai mạc vào 23/8 và đội xe tăng Việt Nam đầu tiên sẽ thi đấu ngày 24/8, tiếp đó các đội còn lại sẽ thi vào 28/8 và 29/8, mong rằng người hâm mộ Quân sự nước nhà sẽ cùng quan tâm và theo dõi, cổ vũ đội tuyển ta trong những ngày sắp tới. Ảnh: Xe tăng T-72B3 của đội Việt Nam tại kỳ Army Games trước - Nguồn: QĐND. Video Xe tăng T-54B Việt Nam dùng trong huấn luyện Tank Biathlon - Nguồn: QPVN