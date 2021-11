Lính Ukraine phá hủy nhầm công sự, pháo binh hết đạn chiến đấu

Không xa đường giới tuyến ở khu vực Donbass, do một lỗi của quân nhân Ukraine, một vị trí đóng quân của Quân đội Ukraine trong khu vực dân cư Topolinoye (thuộc khu vực do Ukraine kiểm soát), đã bị phá hủy. Vụ cháy nổ khiến vị trí đóng quân bị phá hủy, một binh sĩ thiệt mạng và ít nhất hai người khác bị thương nặng phải nhập viện. Thông tin về vụ việc này, được kênh Telegram “Military Observer” trích dẫn, có tham khảo nguồn tin của dân quân nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). “Theo ghi nhận của lực lượng dân quân DPR, ngày 22/11, tại khu vực N của làng Topolinoye, do xử lý hỏa hoạn bất cẩn, đã gây cháy nổ một một chốt, thuộc Lữ đoàn 128 của Quân đội Ukraine, khiến một người thiệt mạng và hai quân nhân bị bỏng với các mức độ nghiêm trọng khác nhau”; Telegram “Military Observer” trích dẫn. Đây không phải là lần đầu tiên các phương tiện vũ khí của Quân đội Ukraine bị phá hủy do các hành động sai lầm của binh lính Ukraine. Đặc biệt, trước đó đã có thông tin về vụ nổ xe tải chở tên lửa phòng không tầm thấp Strela-10; vụ nổ xe chỉ huy do sơ suất trong vận chuyển vũ khí, v.v. Đại diện của Quân đội Ukraine không bình luận về vụ việc này, nhưng đánh giá theo các nguồn thông tin, tại khu vực làng Topolinoye, quả thật có một đám cháy mạnh, có thể quan sát rõ từ xa. Trong bối cảnh hoạt động quân sự leo thang tại Donbass, sự hoảng loạn đã bắt đầu xuất hiện trong các lực lượng dân quân, của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Theo các lực lượng dân quân địa phương, nếu quân đội Nga không hỗ trợ các đơn vị dân quân LPR, thì quân đội Ukraine sẽ chiếm được Donbass chỉ sau một tuần. Một ý kiến về vấn đề này đã được chia sẻ bởi nhà báo của LPR là Yegor Mitin, đồng thời cũng là một dân quân của nước cộng hòa tự xưng này. Theo Mitin, lực lượng dân quân LPR và DPR không có đủ vũ khí, phương tiện và nguồn lực để chống lại đội quân lớn hơn gấp 4 lần của Ukraine, mà hiện phần lớn tập trung ở khu vực Donbass. “Nếu Nga vì một lý do nào đó mà bỏ rơi chúng tôi, chỉ trong vài ngày, tất cả chúng tôi sẽ diệt vong. Ngay cả trong trường hợp kịch bản lý tưởng cho chúng tôi, khi chúng tôi cố gắng cầm cự trong vài ngày, trong khi chờ sự trợ giúp đến từ Nga, mọi người đều hiểu rằng, sẽ có rất ít người sống sót”; Mitin cho biết. “Chiến thắng của dân quân Donbass trước Quân đội Ukraine bây giờ, rất có thể sẽ khó xảy ra. Thậm chí lực lượng dân quân LPR đã nhận ra sự thiếu sót trong khả năng chống lại quân đội Ukraine có sức mạnh vượt trội hơn nó một cách đáng kể”. Nhưng theo các nhà phân tích, đây chỉ là đánh giá chủ quan của một cá nhân Yegor Mitin. Cách đây vài ngày, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova đã cho biết, Quân đội Ukraine bắt đầu một cuộc tấn công trên toàn chiến tuyến; nhằm gây căng thẳng cho các lực lượng dân quân. Tuy nhiên các lực lượng dân quân cũng đánh trả quyết liệt. Đáng chú ý là NATO cũng đang có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cụ thể là Canada trước đó đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ cả từ trên không, bằng cách đưa các máy bay chiến đấu CF-18 (phiên bản trên bộ của tiêm kích hạm F/A-18 E/F Super Hornet) đến Ukraine và từ trên biển, bằng cách đưa tàu chiến của mình tới Biển Đen. Hiện các cuộc tấn công đơn lẻ của quân đội Ukraine vào Donbass, có khả năng chủ yếu thăm dò điểm yếu trong việc phòng thủ của DPR và LPR và gây tình trạng căng thẳng cho hai nước cộng hòa này; còn theo dự báo, Quân đội Ukraine có thể chưa sẵn sàng mở cuộc tiến công tổng lực vào Miền Đông nước này. Tuy nhiên nếu xung đột lớn có xảy ra, thì Quân đội Ukraine cũng không đủ đạn pháo chiến đấu; do nguồn đạn trong các kho dự trữ của nước này đã cạn kiệt, nhưng các quốc gia phương Tây không thể viện trợ, do pháo của Ukraine thuộc loại khác hệ với pháo binh của phương Tây. Tờ Forbes của Mỹ đã nhận xét về pháo binh Ukraine: “Trên lý thuyết, quân đội Ukraine gồm 145.000 quân, với số lượng trên 1.800 khẩu pháo và pháo phản lực phóng loạt các loại, nhưng họ không có đạn để bắn; do 7 năm xung đột vũ trang ở Donbass, pháo binh Ukraine đang ở trong tình trạng tồi tệ. Những khẩu pháo có trong Quân đội Ukraine đều là pháo được thừa kế từ Quân đội Liên Xô, hiện đạn pháo loại này đã cũ và hoàn toàn không đáng tin cậy. Ngoài ra, các kíp pháo thủ thiếu phương tiện hỗ trợ kỹ thuật hiện đại như radar, máy tính đường đạn, nên mức chính xác rất kém”; hết lời dẫn. Kiev từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Tình hình tồi tệ ở các đơn vị pháo binh của Ukraine đã được biết đến trong vài năm qua, và trước đó một chút, tình trạng tương tự đã bắt đầu thấy ở các đơn vị phòng không, khi họ có một số lượng lớn các bệ phóng tên lửa; tuy nhiên số lượng tên lửa để có thể phóng là rất hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, nếu Quân đội Ukraine thực sự bắt đầu một cuộc tấn công, thì Kiev sẽ không đảm bảo đủ hỏa lực cho bộ binh vượt qua các chốt của dân quân; hiện nay không quân Ukraine hầu như tê liệt, do vậy giới chuyên môn đặt câu hỏi, nếu Quân đội Ukraine xung phong, thì họ sẽ dựa vào loại hỏa lực nào để chi viện cho bộ binh? Nguồn ảnh: Foxt.

