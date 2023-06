Lính Ukraine: Giáp của xe tăng bánh lốp AMX-10 của Pháp rất mỏng

Vài ngày sau khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine, thông tin đầu tiên về việc phản ánh chất lượng các loại vũ khí bắt đầu. Chủ yếu là từ phía Ukraine, vì công chúng đang theo dõi hoạt động của các thiết bị quân sự phương Tây được chuyển giao trong những tháng gần đây. Ảnh: Military. Phương tiện chiến đấu bánh hơi của Pháp, thường được gọi là "xe tăng bánh lốp" AMX-10 RC, đã nhận được đánh giá tiêu cực từ một binh sĩ Ukraine với mật danh là "Gray", khi đã cung cấp thông tin về loại xe tăng này cho phóng viên của tờ The Washington Post. Ảnh: Military. Theo “Gray”, đơn vị anh ta đã trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu phản công đầu tiên của quân đội Ukraine. Tuy nhiên xe tăng bánh lốp của Pháp có lớp giáp yếu và dễ dàng bị xuyên thủng; anh ta cho biết, xe của anh ta bị quân Nga bắn hỏng. Ảnh: Military. Gray đã kể về một trận đánh của đơn vị anh ta, Lữ đoàn 37 quân đội Ukraine gần Velika Novosilka. Người Nga đã bắn một loạt đạn pháo bắn nhanh 30 mm và đã xuyên thủng vỏ giáp của những chiếc AMX-10 RC do Pháp cung cấp. Ảnh: Military. “Xe bọc thép AMX-10 RC, đôi khi được gọi là “xe tăng hạng nhẹ”, lớp giáp không đủ dày để bảo vệ binh lính bên trong và loại xe tăng này phải phải bố trí khoang chiến đấu ở phía sau, thay vì phía trước”; The Washington Post viết. Ảnh: Military. Theo Forbes, xe tăng bánh lốp hạng nhẹ AMX-10 RC của Pháp, đã được nâng cấp theo yêu cầu của Ukraine. Ví dụ, người Ukraine muốn những phương tiện chiến đấu này có khả năng quan sát, tốc độ và tầm chiến đấu tốt hơn cho pháo 105 mm của xe. Ảnh: Armyrecognition. Do vậy nhiều khả năng người Pháp đã nâng cấp bằng cách trang bị hệ thống quang học tiên tiến hơn (kính ngắm ảnh nhiệt), giúp khả năng quan sát của pháo thủ tốt hơn. Ngoài ra, để tăng tầm bắn, AMX-10 RC sử dụng một số đạn đặc biệt, khác với những viên đạn thông thường. Ảnh: BM. Thậm chí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov đã mô tả, xe tăng bánh lốp AMX-10 RC “là một khẩu súng trường bắn tỉa được đặt trên một cỗ xe tốc độ”; ca ngợi khả năng của chiếc xe tăng bánh lốp này. Ảnh: BM. Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi tại sao trong những ngày đầu của cuộc phản công, những chiếc AMX-10 RC với lớp giáp mỏng yếu như vậy, lại được tung vào trận để làm hỏa lực xung kích, với nhiệm vụ dẫn đầu lực lượng đột kích, để đột phá vào trận địa phòng ngự rất mạnh của Nga? Ảnh: Avec. Phải chăng quân đội Pháp đã cung cấp những kết quả thử nghiệm về độ bền của áo giáp với xe tăng AMX-10 RC cho Ukraine? Không có câu trả lời hợp lý nào, đặc biệt là trong bối cảnh thực tế là chính người Ukraine biết rất rõ lực lượng vũ trang Nga có những vũ khí gì. Ảnh: BI. Cũng có lý do đơn giản là Quân đội Ukraine đang thiếu nghiêm trọng vũ khí đột kích. Ví dụ, họ đang rất cần các phương tiện chiến đấu bọc thép và việc nâng cấp số xe thiết giáp hiện có, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Ảnh: Forces. Nhưng ngay cả trong trường hợp như vậy, thì chỉ huy Quân đội Ukraine cũng không thể mạo hiểm đưa xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC làm vũ khí đột kích; vì điều này quá nguy hiểm. Ảnh: Flickr. Lý do là lớp giáp được sử dụng trên xe tăng AMX-10 RC là sự kết hợp giữa thép và nhôm. Thép sẽ cung cấp mức độ bảo vệ cao chống lại các loại vũ khí nhỏ và mảnh đạn, trong khi nhôm giúp giảm trọng lượng tổng thể của xe. Ảnh: Pinterest. Lớp giáp của AMX-10 RC cũng được thiết kế theo dạng mô-đun, nghĩa là các bộ phận bị hư hỏng có thể dễ dàng được thay thế ngay trên chiến trường; đây cũng là ưu điểm của dòng xe tăng hạng nhẹ này. Ảnh: Pinterest. Mặc dù lớp giáp của AMX-10 RC có hiệu quả chống lại hỏa lực vũ khí bộ binh và mảnh đạn bom, pháo. Nhưng nó không được thiết kế để chống lại các đòn tấn công trực tiếp từ vũ khí hạng nặng; cụ thể là đạn xuyên giáp từ 20 mm trở lên. Ảnh: Military. Do vậy giáp xe AMX-10 RC rất dễ bị thiệt hại hoặc thậm chí là bị phá hủy trước các loại đạn, nhất là đạn xuyên giáp. Do đó, điều quan trọng là loại xe tăng này được sử dụng cùng với các phương tiện bọc thép khác và hỗ trợ bộ binh để giảm thiểu rủi ro thiệt hại và thương vong. Ảnh: Military. Độ dày giáp của AMX-10 RC thay đổi tùy theo vị trí đặt xe. Phần trước thân xe và tháp pháo là những khu vực được bọc thép dày nhất với độ dày lên tới 40 mm. Hai bên hông và sau thân xe dày khoảng 20mm, trong khi sàn xe dày khoảng 10mm. Ảnh: Military. Quân Nga chiếm xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley trên hướng Zaporozhye. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga

