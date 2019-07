Lính bay Pháp gây ấn tượng mạnh tại lễ duyệt binh

Cựu quán quân môn thể thao cảm giác mạnh canô kéo lướt ván, Franky Zapata, ngày 14/7 vừa qua đã có màn trình diễn ngoạn mục tại buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 230 năm ngày quốc khánh Pháp. Cầm trên tay khẩu súng trường tấn công, hình ảnh Zapata "lượn như chim" trên quảng trường Concorde cho thấy tiềm năng ứng dụng phát minh của mình cho mục đích quốc phòng. Ảnh: Getty. Thiết bị được Franky Zapata sử dụng mang tên Flyboard Air, chạy bằng động cơ sử dụng khí đốt, theo The Week. Ông mô tả phát minh của mình là "hệ thống bay cá nhân an toàn, dễ sử dụng, nhẹ và linh hoạt nhất từng được chế tạo". Zapata đã chứng minh lời nói của mình khi ông bay lượn dễ dàng trên đại lộ Champs Elysees trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo châu Âu và truyền thông quốc tế. Ảnh: Instagram/ Frank Zapata. Franky Zapata chuẩn bị cho màn trình diễn buổi lễ kỷ niệm 230 năm ngày người dân phá ngục Bastille trong Cách mạng Pháp năm 1789. Theo tiết lộ của Gizmodo, khẩu súng mà Zapata mang theo chỉ có băng đạn rỗng. Việc cầm súng mang ý tính tượng trưng cho khả năng sử dụng phát minh này cho các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Ảnh: Instagram/ Franky Zapata. Trả lời đài phát thanh France Inter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết quân đội có thể thử nghiệm khả năng thiết bị này được dùng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ hậu cần đến tác chiến. Zapata năm 2017 từng tiết lộ đang làm việc với quân đội Mỹ để phát triển ứng dụng quân sự cho phát minh này. Ảnh: Reuters. Các loại thiết bị bay cá nhân nhiều năm qua chỉ được xem như một công cụ mang tính trình diễn mà thiếu khả năng ứng dụng thực tế. Chúng gặp nhiều thách thức về thiết kế như khó thao tác trên không, tốn quá nhiều nhiên liệu để bay thời gian dài, các rủi ro an toàn khi "phi công" phải vác động cơ phản lực trên lưng. Ảnh: Reuters. Trong một bài viết về phát minh của Zapata, được đăng trên trang Drive vào năm 2018, nhà khởi nghiệp người Pháp dường như đã giải quyết được nhiều thách thức kỹ thuật đặt ra cho thiết bị bay cá nhân. Ông sử dụng đến 7 động cơ phản lực được điều khiển bằng máy tính. Chúng gửi dữ liệu bay về một thiết bị tương tự máy tính bảng. Ảnh: Reuters. Trong trường hợp một động cơ gặp trục trặc, máy tính có khả năng điều chỉnh hiệu suất động các động cơ còn lại để giữ thăng bằng và đảm bảm an toàn. Zapata quảng bá một phiên bản có khả năng tùy chỉnh tên là Fly-EZ, phù hợp hơn cho các mục tiêu quân sự như: chuyển nhân sự hải quân, tuần tra trên đất liền và các sứ mệnh tác chiến, xâm nhập khu vực phòng không. Ảnh: AFP. Theo số liệu từng được công bố trên Drive, thiết bị bay của Zapata có tải trọng khoảng 127 kg, vận tốc bay tối đa gần 130 km/h liên tục trong 12 phút. Thiết bị này có thể đạt đến độ cao hơn 2.700 m khi không ở tải trọng tối đa. Theo France24, thiết bị được Zapata dùng riêng cho buổi duyệt binh ngày 14/7 có vận tốc tối đa gần 190 km/h nếu hoạt động liên tục trong 10 phút. Ảnh: Le Parisien. Dù gây ấn tượng mạnh tại sự kiện hoành tráng ở Paris, thiết bị do Franky Zapata sáng chế vẫn gặp khó khăn lớn về mức giá. Theo Drive, một bộ thiết bị bay để trang bị cho quân nhân có thể tốn gần 250.000 USD. Bên cạnh đó, ván bay này cũng chưa giải quyết được nhiều yêu cầu đặc biệt về quân sự như giảm tiếng ồn, thiếu các biện pháp tránh đạn, cũng như thiếu tính thiết thực khi đã quân đội có trực thăng vận tải. Ảnh: Reuters. Khi Zapata mới bắt tay vào việc phát triển thiết kế của mình, ông chỉ nhắm đến một thiết bị có khả năng lướt trên mặt nước, gắn liền với niềm đam mê lướt ván của bản thân. Ảnh: Instagram/Franky Zapata. Giờ đây, nhà phát minh kiêm nhà khởi nghiệp người Pháp đang chuẩn bị sử dụng "ván bay" vượt qua eo biển Anh. Chyến bay chỉ có một lần tiếp nhiên liệu ở giữa hành trình. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 25/7, kỷ niệm 110 năm ngày nhà tiên phong của ngành hàng không Louis Bleriot có chuyến bay đầu tiên qua eo biển Anh. Ảnh: AFP.

Cựu quán quân môn thể thao cảm giác mạnh canô kéo lướt ván, Franky Zapata, ngày 14/7 vừa qua đã có màn trình diễn ngoạn mục tại buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 230 năm ngày quốc khánh Pháp. Cầm trên tay khẩu súng trường tấn công, hình ảnh Zapata "lượn như chim" trên quảng trường Concorde cho thấy tiềm năng ứng dụng phát minh của mình cho mục đích quốc phòng. Ảnh: Getty. Thiết bị được Franky Zapata sử dụng mang tên Flyboard Air, chạy bằng động cơ sử dụng khí đốt, theo The Week. Ông mô tả phát minh của mình là "hệ thống bay cá nhân an toàn, dễ sử dụng, nhẹ và linh hoạt nhất từng được chế tạo". Zapata đã chứng minh lời nói của mình khi ông bay lượn dễ dàng trên đại lộ Champs Elysees trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo châu Âu và truyền thông quốc tế. Ảnh: Instagram/ Frank Zapata. Franky Zapata chuẩn bị cho màn trình diễn buổi lễ kỷ niệm 230 năm ngày người dân phá ngục Bastille trong Cách mạng Pháp năm 1789. Theo tiết lộ của Gizmodo, khẩu súng mà Zapata mang theo chỉ có băng đạn rỗng. Việc cầm súng mang ý tính tượng trưng cho khả năng sử dụng phát minh này cho các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Ảnh: Instagram/ Franky Zapata. Trả lời đài phát thanh France Inter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết quân đội có thể thử nghiệm khả năng thiết bị này được dùng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ hậu cần đến tác chiến. Zapata năm 2017 từng tiết lộ đang làm việc với quân đội Mỹ để phát triển ứng dụng quân sự cho phát minh này. Ảnh: Reuters. Các loại thiết bị bay cá nhân nhiều năm qua chỉ được xem như một công cụ mang tính trình diễn mà thiếu khả năng ứng dụng thực tế. Chúng gặp nhiều thách thức về thiết kế như khó thao tác trên không, tốn quá nhiều nhiên liệu để bay thời gian dài, các rủi ro an toàn khi "phi công" phải vác động cơ phản lực trên lưng. Ảnh: Reuters. Trong một bài viết về phát minh của Zapata, được đăng trên trang Drive vào năm 2018, nhà khởi nghiệp người Pháp dường như đã giải quyết được nhiều thách thức kỹ thuật đặt ra cho thiết bị bay cá nhân. Ông sử dụng đến 7 động cơ phản lực được điều khiển bằng máy tính. Chúng gửi dữ liệu bay về một thiết bị tương tự máy tính bảng. Ảnh: Reuters. Trong trường hợp một động cơ gặp trục trặc, máy tính có khả năng điều chỉnh hiệu suất động các động cơ còn lại để giữ thăng bằng và đảm bảm an toàn. Zapata quảng bá một phiên bản có khả năng tùy chỉnh tên là Fly-EZ, phù hợp hơn cho các mục tiêu quân sự như: chuyển nhân sự hải quân, tuần tra trên đất liền và các sứ mệnh tác chiến, xâm nhập khu vực phòng không. Ảnh: AFP. Theo số liệu từng được công bố trên Drive, thiết bị bay của Zapata có tải trọng khoảng 127 kg, vận tốc bay tối đa gần 130 km/h liên tục trong 12 phút. Thiết bị này có thể đạt đến độ cao hơn 2.700 m khi không ở tải trọng tối đa. Theo France24, thiết bị được Zapata dùng riêng cho buổi duyệt binh ngày 14/7 có vận tốc tối đa gần 190 km/h nếu hoạt động liên tục trong 10 phút. Ảnh: Le Parisien. Dù gây ấn tượng mạnh tại sự kiện hoành tráng ở Paris, thiết bị do Franky Zapata sáng chế vẫn gặp khó khăn lớn về mức giá. Theo Drive, một bộ thiết bị bay để trang bị cho quân nhân có thể tốn gần 250.000 USD. Bên cạnh đó, ván bay này cũng chưa giải quyết được nhiều yêu cầu đặc biệt về quân sự như giảm tiếng ồn, thiếu các biện pháp tránh đạn, cũng như thiếu tính thiết thực khi đã quân đội có trực thăng vận tải. Ảnh: Reuters. Khi Zapata mới bắt tay vào việc phát triển thiết kế của mình, ông chỉ nhắm đến một thiết bị có khả năng lướt trên mặt nước, gắn liền với niềm đam mê lướt ván của bản thân. Ảnh: Instagram/Franky Zapata. Giờ đây, nhà phát minh kiêm nhà khởi nghiệp người Pháp đang chuẩn bị sử dụng "ván bay" vượt qua eo biển Anh. Chyến bay chỉ có một lần tiếp nhiên liệu ở giữa hành trình. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 25/7, kỷ niệm 110 năm ngày nhà tiên phong của ngành hàng không Louis Bleriot có chuyến bay đầu tiên qua eo biển Anh. Ảnh: AFP.