Lặng lẽ nhưng chắc chắn, Nhật Bản tiếp tục âm thầm nâng cấp quân đội

Cách đây ít ngày, tờ Japan Times của Nhật đưa tin về việc nước này đã tự chế tạo máy bay tàng hình nhờ sử dụng phát triển khoa học và công nghệ của riêng mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Do tỏ ra không bằng lòng với những đề xuất của Boeing hay Lockheed Martin, nhà thầu được Tokyo lựa chọn trong dự án này chính là Mitsubishi. Một hợp đồng trị giá 40 tỷ USD cũng được cho là sẽ sớm được đặt bút ký trong thời gian tới. Nguồn ảnh: Pinterest. Trước đó, Bộ quốc phòng Nhật đã quyết định mua 42 máy bay F-35B từ Mỹ. Đây là loại máy bay có khả năng hoạt động trên "khu trục hạm mang trực thăng" lớp Izumo hiện đang được sở hữu bởi Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản. Nguồn ảnh: Pinterest. Tờ Japan Times tin rằng chính phủ nước này đang thực hiện những bước tăng cường hiện đại hoá và quân sự hoá để chống lại sự bành chướng cũng như ảnh hưởng về mặt quân sự từ những cường quốc mới nổi trong khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định rằng đây chỉ là cái cơ cho đường hướng chính sách truyền thống của giai cấp thống trị Nhật Bản - một quốc gia có kỷ luật và khoa học công nghệ cực tốt, phát triển theo hướng quân sự hoá luôn gặt hái cho Nhật nhiều thành công hơn so với đường lối trung dung, trung lập. Nguồn ảnh: Pinterest. Do không có tài nguyên, trong quá khứ Nhật Bản từng phải chiếm Triều Tiên và Trung Quốc để cung cấp đủ nguyên liệu cho sự phát triển của đất nước. Giờ đây, tàu chiến của Nhật cũng đang có mặt tại Vịnh Ba Tư và Trung Đông để bảo vệ các tàu chở dầu của nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Nếu có dầu từ Trung Đông, nền kinh tế của Nhật Bản sẽ ngừng hoạt động. Vậy nên, "vũ trang hoá bình thường" - theo như cách nói của Shinzo Abe là việc làm cần thiết đối với Nhật Bản không phải để bảo vệ các quốc gia trong khu vực mà còn là để đạt được các mục tiêu chiến lược của riêng họ. Nguồn ảnh: Pinterest. Thậm chí, nhiều người vẫn còn nhớ ngay khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền, ông đã tuyên bố rằng cần sửa đổi điều khoản hoà bình trong hiến pháp, nghĩa là cho phép Nhật Bản có lực lượng vũ trang riêng. Nguồn ảnh: Pinterest. Mặc dù về cơ bản là điều khoản hoà bình của Nhật vẫn còn đó, tuy nhiên lực lượng tự vệ của Nhật kể từ khi Shinzo Abe lên nắm quyền đã tăng vọt lên tới 300.000 người. Vũ khí, trang thiết bị của lực lượng này thậm chí còn vượt trội hơn rất nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Lực lượng phòng vệ Nhật Bản khoe các loại trang bị vũ khí hiện đại trong biên chế.

