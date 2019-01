Lạ đời cách Ukraine hiện đại hóa trực thăng tấn công Mi-24

Năm 2001, Ukraine bán cho Guinea Xích Đạo một loạt các trực thăng Mi-24 do nước này lắp ráp bao gồm các phiên bản Mi-24V, Mi-24P và Mi-24R. Tới năm 2011, tất cả trực thăng Mi-24 của Guinea Xích Đạo được Ukraine đưa về nước để bắt đầu quá trình mà Kiev gọi là "hiện đại hoá". Quá trình nâng cấp này diễn ra tại nhà máy trực thăng Konotop, Ukraine. Theo các báo cáo được tiết lộ sau này, sau khi nâng cấp mọi trực thăng tấn công Mi-24 của Guinea Xích Đạo đã bị... mất khả năng sử dụng tên lửa thông minh, nghĩa là nó chỉ còn tương thích với các loại vũ khí không dẫn đường như rocket, bom "ngu",... Thực chất thì đây là một trong những yêu cầu được Guinea Xích Đạo đưa ra do việc mua, bảo dưỡng vào sử dụng các loại tên lửa dẫn đường là quá đắt đỏ và không phù hợp với quốc gia này. Ngoài ra, Guinea Xích Đạo cũng yêu cầu các trực thăng Mi-24 của mình sau khi được Ukraine nâng cấp xong phải đảm bảo được khả năng chiến đấu cũng như đảm bảo được quá trình đào tạo, huấn luyện phi công diễn ra như trước đây. Để phục vụ yêu cầu này, phía Ukraine đã nâng cấp chiếc Mi-24 của mình với hệ thống kính nhìn đêm hiện đại. Tuy nhiên sau khi khủng hoảng chính trị giữa Ukraine và Nga xảy ra, Nga đã từ chối cung cấp các bộ thiết bị nhìn đêm tương thích với Mi-24 cho Ukraine nên quá trình nâng cấp này cũng đang bị đình trệ lại. Ukraine cũng cho rằng, với một quốc gia như Guinea Xích Đạo, hệ thống điều khiển tên lửa dẫn đường thực tế lại không tỏ ra hữu ích bằng các hệ thống pháo và súng máy gắn trên những chiếc trực thăng này. Do gián đoạn trong việc nhập thiết bị từ Nga, không phải mọi trực thăng của Guinea Xích Đạo đều được trang bị hệ thống nhìn đêm mà chỉ một số ít trong đó may mắn có được nâng cấp đáng giá này trước khi Ukraine và Nga trở nên căng thẳng với nhau. Ảnh: Hệ thống cửa sổ của chiếc Mi-24 sau khi được Ukraine nâng cấp. Hệ thống cửa sổ của Mi-24 nguyên bản trước khi nâng cấp có phần khác biệt. Sau khi nâng cấp, hệ thống camera đời mới cũng được Ukraine trang bị cho những chiếc Mi-24 này. Tuy nhiên hệ thống camera ảnh nhiệt này lại do Ukraine tự thiết kế, khác hoàn toàn với những hệ thống tương tự được Nga, Israel và Nam Phi sử dụng. Mời độc giả xem Video: Trực thăng tấn công Mi-24.

