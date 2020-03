Kỳ thú: Chi tiết nhiệm vụ của từng màu áo hải quân Mỹ trên boong tàu sân bay

Mỗi khi hoạt động cất - hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ diễn ra, boong tàu sẽ luôn tấp nập người, máy bay cùng nhiều loại phương tiện hỗ trợ. Nguồn ảnh: Pinterest. Để đảm bảo hoạt động thông suốt và chỉnh chu, mỗi bộ phận đảm nhận một nhiệm vụ trên boong tàu sân bay sẽ được trang bị một màu áo khác nhau, rất sặc sỡ và dễ nhận biết kể cả trong trường hợp tầm nhìn kém, thời tiết xấu. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng cộng có 7 màu áo khác nhau dành cho 7 loại nhiệm vụ trên boong tàu sân bay Mỹ. Đầu tiên là màu vàng với nhiệm vụ phóng máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Những nhân viên mặc áo vàng này có thể coi là "cảnh sát giao thông" trên hàng không mẫu hạm Mỹ khi chịu nhiệm vụ điều phối máy bay vào vị trí, sắp xếp cho từng chiếc vào điểm phóng để đưa lên không. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, lực lượng này còn kiêm luôn nhiệm vụ sắp xếp để máy bay hạ cánh và di chuyển về bãi đỗ, nhường không gian cho những pha cất - hạ cánh tiếp theo. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là màu nâu, đây là màu áo của những nhân viên kỹ thuật thuộc không quân hải quân, chịu trách nhiệm chuẩn bị máy bay trước khi phóng và kiểm tra máy bay sau khi hạ cánh. Nguồn ảnh: Pinterest. Về cơ bản đây là những thợ máy chuyên sửa máy bay trên tàu sân bay. Công việc của họ khiến màu quân phục màu nâu trở nên thích hợp hơn bao giờ hết do luôn bị bám bẩn bởi dầu, mỡ từ máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Các nhân viên áo xanh sẽ tuân thủ theo mệnh lệnh của nhân viên áo vàng, làm nhiệm vụ kéo máy bay tới vị trí định sẵn, đưa máy bay từ khoang dưới lên bằng thang máy, cất máy bay từ trên boong xuống hầm chứa. Nguồn ảnh: Pinterest. Do máy bay phản lực không thể tự đi lùi nên đôi khi công việc của những nhân viên áo xanh còn là đẩy máy bay vào vị trí được áo vàng chỉ định khi cần thiết. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là màu xanh lá cây - những nhân viên thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất trên hàng không mẫu hạm - đó là kiểm tra và bảo dưỡng dây cáp hãm cho máy bay hạ cánh. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây vừa là công việc rất nặng nhọc do những sợi cáp này nặng tới hàng trăm kilogram và những nhân viên áo xanh lá cây rất dễ bị thương nếu chẳng may dây cáp gặp trục trặc trong lúc hãm máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài nhiệm vụ kiểm soát hệ thống hỗ trợ hãm tốc hạ cánh trên tàu sân bay, các nhân viên áo xanh lá cây còn phải chịu trách nhiệm lên phương án thu hồi máy bay và phi công trong trường hợp máy bay có vấn đề, không thể hạ cánh như bình thường được. Nguồn ảnh: Pinterest. Tiếp đến là màu đỏ - màu của sự nguy hiểm. Nhiệm vụ của những nhân viên mặc áo màu đỏ trên tàu sân bay Mỹ đó là kiểm soát, vận tải vũ khí cho máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây cũng là một công việc cực kỳ nguy hiểm khi họ phải kiêm luôn nhiệm vụ tháo dỡ vũ khí trong trạng thái sẵn sàng khai hoả sau khi máy bay hạ cánh. Nguồn ảnh: Pinterest. Nhân viên "nhàn hạ" nhất trên boong tàu sân bay Mỹ là những người mặc áo màu tím với nhiệm vụ chính là tiếp liệu và "rút xăng" máy bay. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài việc bơm nhiên liệu cho máy bay, những nhân viên này còn phải tháo xăng máy bay ra ngoài sau khi máy bay bay xong mà vẫn thừa xăng, đảm bảo khi nằm trong kho máy bay sẽ không gây ra nguy hiểm cháy nổ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, những nhân viên áo tím còn kiêm luôn nhiệm vụ kiểm soát chất lượng xăng máy bay trên tàu sân bay, đảm bảo chất lượng nhiên liệu luôn trong trạng thái tốt nhất, an toàn nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Cuối cùng là các nhân viên mặc áo trắng, màu áo này được dành cho những người giám sát boong tàu sân bay, cứu thương y tế hoặc những khách mời lên thăm boong tàu. Nguồn ảnh: Pinterest. Hai phóng viên trên tàu sân bay Abraham Lincold mặc áo màu trắng. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoại trừ những nhân viên VIP mặc áo màu trắng, còn lại toàn bộ các nhân viên khác phục vụ trên sàn tàu sân bay đều phải thực hiện chung một nhiệm vụ đó là... cọ sàn tàu. Nguồn ảnh: Pinterest. Những nhân viên áo vàng làm nhiệm vụ phóng máy bay trên tàu sân bay Mỹ.

