Dư luận Ukraine đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình theo hướng Kurakhovsky. Có nhiều lý do để báo động về khu vực này của mặt trận, do tuyến phòng thủ được xây dựng ở phía đông thành phố đã sụp đổ, và lúc này quân Nga không chỉ tiến vào thành phố từ hướng Maksimilyanovka và Ostrovsky, mà còn tiến sâu hơn vào thành phố ít nhất 1,5 km. Chỉ huy Quân đội Ukraine lo ngại rằng, quân Nga đã đóng vòng vây tại một khu dân cư có cái tên rất hay là Constantinople, nằm cách Kurakhovo khoảng 12 km về phía tây. Các tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine đồn trú tại khu vực Kurakhovsky, hội tụ ở Constantinople, đó chính là nơi giao nhau giữa hai con đường T0511 và H15. Trong đó, đường T0511 đến từ phía thành phố Pokrovsk, còn đường cao tốc H15 đến từ phía Zaporozhye. Hơn nữa, việc chặn con đường T0511 có thể diễn ra trong thời gian sắp tới, do quân Nga đã chiếm được thành phố Selidovo. Còn đường H15 có thể bị chặn, nếu cuộc tấn công từ hướng Yasnaya Polyana đang diễn ra thành công. Cùng lúc đó, Quân đội Ukraine đã mất đi một trong những con át chủ bài quan trọng của họ, trong việc bảo vệ cứ điểm Kurakhovo, đó chính là việc để mất ngôi làng có tên gần giống Kurakhove, tên là Kurakhovka vào tay quân Nga. Ngôi làng này nằm ở phía bắc Kurakhove, phía bên kia hồ Vovcha. Điều đặc biệt của ngôi làng Kurakhovka là nó nằm trên một khu vực có địa hình cao. Tại đây có các bãi thải của nhà máy tuyển quặng Kurakhovskaya, với chiều cao của bãi đất đá thải lên tới 95 m. Từ những điểm cao này, quân Nga có thể khống chế cứ điểm Kurakhovo từ phía đông bắc. Việc kiểm soát những điểm cao có giá trị chiến thuật này, giúp quân Nga ít nhất có thể quan sát được mọi thứ đang diễn ra ở trong cứ điểm Kurakhovo bằng ống nhòm. Hiện tại, việc kiểm soát điểm cao tại Kurakhovka, giúp quân Nga tấn công những vị trí phòng thủ của quân Ukraine ở nhà ga Roya, phía bắc Kurakhovo. Trước đó vào ngày 30/10, quân của Lữ đoàn bộ binh 114, thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga, đã treo cờ ở các khu vực khác nhau của làng Kurakhovka, như Mỏ số 40, 42 và nhà máy tuyển quặng Kurakhovskaya và bắt nhiều tù binh Ukraine. Được biết làng Kurakhovka được xây dựng như một khu đô thị, từ thời Liên Xô. Khu định cư kiểu đô thị Kurakhovka nằm bên trái sông Vovcha. Về mặt hành chính, khu định cư này có hơn 3.000 cư dân trước chiến tranh, là một phần của quận Selidovsky. Thành phố Selidovo đã được Quân đội Nga tràn ngập vào ngày 27/10, vì vậy việc Kurakhovka thất thủ đã được tiên lượng trước. Điều đáng chú ý là một ngày trước khi ga xe lửa Kurakhovka nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, thì quân Ukraine ở trong làng Kurakhovka thực sự ngừng kháng cự và bắt đầu rút lui. Nói chung các trận đánh ở Kurakhovka không diễn ra quá ác liệt. Có lẽ do việc rút lui quá nhanh, khiến một số binh lính của Ukraine không kịp rút khỏi Kurakhovka. Một số lính Ukraine trú dưới các tầng hầm của các tòa nhà dân, đã bị các binh sĩ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của Nga bắt làm tù binh. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức xác nhận việc họ tràn ngập Kurakhovka. Trong khi đó, tại cứ điểm Kurakhove, nằm ở phía nam làng Kurakhovka vừa bị quân Nga trang ngập, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Igor Kimakovsky đã thông báo, quân Ukraine đã bắt đầu rút khỏi đây. Theo ông Kimakovsky, việc rút lui nhanh chóng như vậy của Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi Kurakhove, có liên quan đến tình hình chiến sự ở khu vực này, cũng như theo hướng Ugledar ở phía nam. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine hiểu rằng, Quân đội Nga có thể vu hồi vào phía sau hậu phương của nhóm phòng thủ của quân Ukraine tại Kurakhove bất cứ lúc nào. Hiện một cuộc tấn công của Quân đội Nga đang được tiến hành từ khu vực Ugledar; còn điểm chốt Rozlyv, nơi bảo vệ cứ điểm Kurakhove từ xa đã bị quân Nga tràn ngập. Do vậy, Quân đội Ukraine để bảo toàn lực lượng đã bắt đầu rút lui khỏi Kurakhovo, ông Kimakovsky nói. Trước đó, một số nguồn tin Ukraine đưa tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine đóng tại Kurakhovo đã bắt đầu rời khỏi thành phố, bất chấp không có lệnh rút lui. Điều này cũng khẳng định, tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine ở hướng mặt trận Pokrovsk-Kurakhove đang xuống rất thấp. Theo dư luận Ukraine, Kurakhove sẽ lặp lại số phận của Selidovo và sẽ bị chiếm trong vài ngày tới, mặc dù nó đã được chuẩn bị phòng thủ trong hai tháng. Nếu một phần quân đồn trú trốn thoát thì Kurakhove sẽ nhanh chóng thất thủ, vì sẽ không có ai để bảo vệ. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).

Dư luận Ukraine đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình theo hướng Kurakhovsky. Có nhiều lý do để báo động về khu vực này của mặt trận, do tuyến phòng thủ được xây dựng ở phía đông thành phố đã sụp đổ, và lúc này quân Nga không chỉ tiến vào thành phố từ hướng Maksimilyanovka và Ostrovsky, mà còn tiến sâu hơn vào thành phố ít nhất 1,5 km. Chỉ huy Quân đội Ukraine lo ngại rằng, quân Nga đã đóng vòng vây tại một khu dân cư có cái tên rất hay là Constantinople, nằm cách Kurakhovo khoảng 12 km về phía tây. Các tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine đồn trú tại khu vực Kurakhovsky, hội tụ ở Constantinople, đó chính là nơi giao nhau giữa hai con đường T0511 và H15. Trong đó, đường T0511 đến từ phía thành phố Pokrovsk, còn đường cao tốc H15 đến từ phía Zaporozhye. Hơn nữa, việc chặn con đường T0511 có thể diễn ra trong thời gian sắp tới, do quân Nga đã chiếm được thành phố Selidovo. Còn đường H15 có thể bị chặn, nếu cuộc tấn công từ hướng Yasnaya Polyana đang diễn ra thành công. Cùng lúc đó, Quân đội Ukraine đã mất đi một trong những con át chủ bài quan trọng của họ, trong việc bảo vệ cứ điểm Kurakhovo, đó chính là việc để mất ngôi làng có tên gần giống Kurakhove, tên là Kurakhovka vào tay quân Nga. Ngôi làng này nằm ở phía bắc Kurakhove, phía bên kia hồ Vovcha. Điều đặc biệt của ngôi làng Kurakhovka là nó nằm trên một khu vực có địa hình cao. Tại đây có các bãi thải của nhà máy tuyển quặng Kurakhovskaya, với chiều cao của bãi đất đá thải lên tới 95 m. Từ những điểm cao này, quân Nga có thể khống chế cứ điểm Kurakhovo từ phía đông bắc. Việc kiểm soát những điểm cao có giá trị chiến thuật này, giúp quân Nga ít nhất có thể quan sát được mọi thứ đang diễn ra ở trong cứ điểm Kurakhovo bằng ống nhòm. Hiện tại, việc kiểm soát điểm cao tại Kurakhovka, giúp quân Nga tấn công những vị trí phòng thủ của quân Ukraine ở nhà ga Roya, phía bắc Kurakhovo. Trước đó vào ngày 30/10, quân của Lữ đoàn bộ binh 114, thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga, đã treo cờ ở các khu vực khác nhau của làng Kurakhovka, như Mỏ số 40, 42 và nhà máy tuyển quặng Kurakhovskaya và bắt nhiều tù binh Ukraine. Được biết làng Kurakhovka được xây dựng như một khu đô thị, từ thời Liên Xô. Khu định cư kiểu đô thị Kurakhovka nằm bên trái sông Vovcha. Về mặt hành chính, khu định cư này có hơn 3.000 cư dân trước chiến tranh, là một phần của quận Selidovsky. Thành phố Selidovo đã được Quân đội Nga tràn ngập vào ngày 27/10, vì vậy việc Kurakhovka thất thủ đã được tiên lượng trước. Điều đáng chú ý là một ngày trước khi ga xe lửa Kurakhovka nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, thì quân Ukraine ở trong làng Kurakhovka thực sự ngừng kháng cự và bắt đầu rút lui. Nói chung các trận đánh ở Kurakhovka không diễn ra quá ác liệt. Có lẽ do việc rút lui quá nhanh, khiến một số binh lính của Ukraine không kịp rút khỏi Kurakhovka. Một số lính Ukraine trú dưới các tầng hầm của các tòa nhà dân, đã bị các binh sĩ Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của Nga bắt làm tù binh. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức xác nhận việc họ tràn ngập Kurakhovka. Trong khi đó, tại cứ điểm Kurakhove, nằm ở phía nam làng Kurakhovka vừa bị quân Nga trang ngập, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Igor Kimakovsky đã thông báo, quân Ukraine đã bắt đầu rút khỏi đây. Theo ông Kimakovsky, việc rút lui nhanh chóng như vậy của Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi Kurakhove, có liên quan đến tình hình chiến sự ở khu vực này, cũng như theo hướng Ugledar ở phía nam. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine hiểu rằng, Quân đội Nga có thể vu hồi vào phía sau hậu phương của nhóm phòng thủ của quân Ukraine tại Kurakhove bất cứ lúc nào. Hiện một cuộc tấn công của Quân đội Nga đang được tiến hành từ khu vực Ugledar; còn điểm chốt Rozlyv, nơi bảo vệ cứ điểm Kurakhove từ xa đã bị quân Nga tràn ngập. Do vậy, Quân đội Ukraine để bảo toàn lực lượng đã bắt đầu rút lui khỏi Kurakhovo, ông Kimakovsky nói. Trước đó, một số nguồn tin Ukraine đưa tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine đóng tại Kurakhovo đã bắt đầu rời khỏi thành phố, bất chấp không có lệnh rút lui. Điều này cũng khẳng định, tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine ở hướng mặt trận Pokrovsk-Kurakhove đang xuống rất thấp. Theo dư luận Ukraine, Kurakhove sẽ lặp lại số phận của Selidovo và sẽ bị chiếm trong vài ngày tới, mặc dù nó đã được chuẩn bị phòng thủ trong hai tháng. Nếu một phần quân đồn trú trốn thoát thì Kurakhove sẽ nhanh chóng thất thủ, vì sẽ không có ai để bảo vệ. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).