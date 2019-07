Kinh ngạc: Trực thăng tấn công Ka-29 có thể vượt trội Mi-24V

Tuyên bố của phi công thử nghiệm với TASS có phần gây “sốc”, bởi ai cũng biết Mi-24V là một trong những trực thăng tấn công đáng sợ nhất hiện nay, trong khi Ka-29 thì chẳng mấy tên tuổi trong suốt chiều dài lịch sử. Nguồn ảnh: Airliners.net Tuy vậy, theo vị phi công thử nghiệm, ông có lý do để khẳng định như vậy nếu đánh giá ở tính cơ động và hỏa lực của hai dòng trực thăng. Chẳng qua Ka-29 không có nhiều đất diễn như Mi-24V, nên chúng không được chứng minh khả năng của mình mà thôi. Nguồn ảnh: Airliners.net Ông Alexander Cherednichenko cho biết: "Vũ khí và tính năng kỹ thuật bay của trực thăng bọc thép hải quân không thua kém gì so với Mi-24V, Ka-29 có thể trang bị rocket S-5 hay S-8 hoặc mang gunpod GSh-23 hai nòng". Nguồn ảnh: Airliners.net Đó là chưa kể, vị phi công còn vô ý quên rằng Ka-29 còn mang được 8 tên lửa chống tăng Shturm-V hoặc 9M120 Ataka có thể tiêu diệt mọi loại xe tăng, thiết giáp ở cự ly 6-8km. Khả năng này là ngang ngửa dòng Mi-24V. Nguồn ảnh: Wikipedia Hai cánh nhỏ bên hông máy bay mang được 4 thùng phóng rocket 57mm S-5 hoặc 80mm S-8. Nguồn ảnh: Airliners.net Trên trực thăng còn tích hợp sẵn một khẩu súng máy dạng Gatling GShG-7.62 4 nòng 7,62mm có tốc độ bắn 3.500-6.000 phát/phút, tầm bắn xa nhất đến 1.000m. Nguồn ảnh: Wikipedia Về tính cơ động, rõ ràng là kết cánh cánh quạt đồng trục của trực thăng Ka-29 đem lại nhiều lợi thế về tính ổn định, độ tin cậy khi bay hơn so với dòng trực thăng truyền thống Mi-24V. Ngoài ra, kết cấu cánh này còn loại bỏ được cánh quạt đuôi, khiến máy bay nhỏ gọn, và không phải lo lắng nhiều nếu bị trúng vài viên đạn vào đuôi. Nguồn ảnh: Airliners.net Tính cơ động của sơ đồ cánh quạt nâng đồng trục cũng rất hoàn hảo và là tốt nhất trong các phương án trực thăng: nó có thể trong một khoảnh khắc đột ngột di chuyển theo nhiều hướng phải – trái, tiến – lùi và lên – xuống một cách rất linh hoạt, có thể bay các loại hình nhào lộn mà các loại trực thăng khác không thể thực hiện được, và cũng rất dễ điều khiển. Nguồn ảnh: Airliners.net "Nó đạt tốc độ tối đa tới 310km/h, bay tốc độ trung bình 270-290km/h mà không bị rung lắc", vị phi công thử nghiệm cho hay. Nhìn chung, tốc độ của Ka-29 tương đương Mi-24, thậm chí nó còn ổn định hơn nhiều khi bay tốc độ lớn, và nhất là khả năng cơ động cao. Nguồn ảnh: Wikipedia Ka-29 hay còn được gọi là Ka-29TB là dòng trực thăng tấn công - vận tải được thiết kế trên cơ sở khung gầm dòng Ka-27 săn ngầm. Nguyên mẫu của nó cất cánh lần đầu năm 1976, hoàn thành thử nghiệm 1979 và đưa vào sản xuất từ năm 1984. Tuy vậy, chỉ có khoảng 59 chiếc được chế tạo, hiện Hải quân Nga giữ 47, phần còn lại trong biên chế của Hải quân Ukraine. Nguồn ảnh: Airplanes-Pictures Ngoài năng lực tấn công đã đề cập phía trên, Ka-29 có khả năng chở tới 16 lính đầy đủ trang bị vũ khí hoặc 4 cáng cứu thương cùng nhân viên y tế. Nguồn ảnh: Wikipedia Ka-29 trang bị hai động cơ tuabin trục Klimov TV3-117V công suất 2.190shp/chiếc cho tố độ bay tối đa 310km/h, trần bay 5km, tầm bay với tải trọng 2 tấn 460km, thời gian bay liên tục 3-4 tiếng. Nguồn ảnh: Airliners.net Video trực thăng Ka-29 cơ động biểu diễn ở Sevastopol. Nguồn: Youtube

