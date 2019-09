Kinh ngạc dàn máy bay tương lai vừa xuất hiện ở Istanbul

Đầu tiên phải kể đến loại máy bay thế hệ thứ năm hiện đang được Thổ Nhĩ Kỳ phát triển - một trong những sản phẩm thi được nhiều sự quan tâm nhất chính là máy bay MMU hay còn có tên gọi khác là TF-X. Nguồn ảnh: Livejournal. Máy bay có thiết kế khá tương đồng với chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 do Mỹ sản xuất kèm theo đó là thông số kỹ thuật chi tiết được trưng bày công khai tại triển lãm. Nguồn ảnh: Livejournal. Theo đó, tốc độ tối đa mà loại máy bay này đạt được có thể lên tới Mach 1,8; cao độ tối đa khi hoạt động 16.000 mét. Nguồn ảnh: Livejournal. Ngoài ra, rất nhiều loại vũ khí tương thích với chiếc máy bay thế hệ năm này cũng được Thổ Nhĩ Kỳ trưng bày tại triển lãm. Nguồn ảnh: Livejournal. Tiếp đến là một loại máy bay phản lực hạng nhẹ Hurjet; loại máy bay này có kích thước rất nhỏ gọn, dài chỉ 13 mét kèm theo đó là khả năng hoạt động không thua kém gì các loại chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Livejournal. Hurjet có khra năng đạt tốc độ tối đa lên tới Mach 1.4 khi hoạt động ở ododj cao lớn, tầm hoạt động tối đa lên tới 2600 km và có khả năng bay cao tối đa 13.000 mét. Nguồn ảnh: Livejournal. Máy bay được trang bị một động cơ phản lực duy nhất và điểm yếu lớn nhất của chiếc máy bay này đó là nó có gia tốc trọng trường tối đa chỉ +8 thay vì +9 như trên nhiều loại tiêm kích khác. Nguồn ảnh: Livejournal. Ngoài ra, triển lãm cũng có trưng bày nhiều loại máy bay không người lái khác do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, nổi bật nhất trong số đó là máy bay không người lái ANKA. Nguồn ảnh: Livejournal. Loại máy bay này sử dụng động cơ cánh quạt nhưng có thiết kế bên ngoài trông rất tương đồng với loại máy bay không người lái MQ-9 do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Livejournal. Anka có tầm hoạt động lên tưới 200 km, thời gian hoạt động tối đa trên không lên tới 24 giờ, mang theo được 200 kg vũ khí và có khả năng hoạt động ở độ cao lên tới gần 10.000 mét. Nguồn ảnh: Livejournal. Ngoài ra còn có máy bay không người lái Aksungur, loiaj máy bay không người lái hai động cơ cánh quạt này có chiều dài 24 mét, nặng 3,3 tấn và mang theo được tối đa 750 kg vũ khí. Nguồn ảnh: Livejournal. Khi mang theo 150 kg vũ khí, loại máy bay không người lái này có thể hoạt động được liên tục trên không trong thời gian tối đa 24 tiếng. Nguồn ảnh: Livejournal. Loại máy bay không người lái tiếp theo xuất hiện trong triển lãm này thậm chí còn lớn hơn nữa với trọng lượng lên tới 5,5 tấn, mang theo được tối đa 1350 kg vũ khí các loại. Nguồn ảnh: Livejournal. Loại máy bay này có hai phiên bản, một phiên bản được trang bị bốn động cơ mỗi động cơ 450 mã lực hoặc phiên bản hai động cơ mỗi động cơ 750 mã lực. Nguồn ảnh: Livejournal. Tốc độ tối đa của máy bay không người lái Akinci lên tới 463 km/h, trần bay tối đa lên tới 12.000 mét. Nguồn ảnh: Livejournal. Mời độc giả xem Video: Thổ Nhĩ Kỳ khoe các loại phương tiện chiến tranh do nước này tự sản xuất.

