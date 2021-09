Kinh hãi vụ tình báo Mossad dùng robot ám sát nhà khoa học Iran

Giáo sư Fakhrizadeh, người được coi là “cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran”, đã bị ám sát ở Damavand, phía đông Thủ đô Tehran, vào ngày 27/11 năm ngoái. Có thông tin cho rằng, tình báo Israel kết luận chính Fakhrizadeh đang chỉ đạo chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, và ông đã trở thành mục tiêu chính của cơ quan tình báo khét tiếng Israel Mossad. Giới lãnh đạo Israel tin rằng, nếu Fakhrizadeh bị giết, chương trình vũ khí mà ông ta và cả giới lãnh đạo Iran đang hướng tới, cũng sẽ khó thực hiện được, do họ mất đi một “cái đầu” quan trọng nhất. Cơ quan tình báo Mossad được chính phủ Israel chỉ thị, bằng mọi cách ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân vào năm 2004. Sau đó, cơ quan gián điệp này đã thực hiện một loạt chiến dịch phá hoại cùng với các cuộc tấn công mạng vào các cơ sở làm giàu nhiên liệu hạt nhân của Iran. Cơ quan Israel bị cáo buộc đã ám sát 5 nhà khoa học hạt nhân Iran vào năm 2007 và làm bị thương nặng một người khác. Theo thông tin, hầu hết các nhà khoa học này đang làm việc trực tiếp dưới quyền Giáo sư Fakhrizadeh, trong một nhiệm vụ bí mật là phát triển một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ, để lắp vào một trong những tên lửa tầm xa của Iran. Vào năm 2009, Mossad đã thành lập một đội ám sát tại địa điểm dự kiến cho vụ ám sát Fakhrizadeh. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã bị hủy bỏ vào giây phút cuối cùng, sau khi Mossad nghi ngờ kế hoạch bị lộ. Cơ quan này đã mất thêm một thập kỷ để lập kế hoạch và thực hiện vụ ám sát ông ta. Theo The New York Times, vào ngày 27/11/2020, một chiếc xe bán tải Nissan Zamyad màu xanh, đã được các đặc vụ Israel thuê đậu bên lề đường, nối thị trấn Absard với đường cao tốc chính. Trên thùng xe tải, có một khẩu súng máy 7,62 mm được giấu kín, sẵn sàng nhả đạn. Khi nhóm đặc vụ nhận được tín hiệu Fakhrizadeh đến địa điểm vào khoảng 1 giờ chiều, sát thủ đã hiệu chỉnh ống ngắm của súng, nhấn nhẹ vào cò súng; nhưng điều quan trọng là sát thủ không ở vị trí của chiếc xe. Vị trí của sát thủ đang điều khiển khẩu súng máy, là từ màn hình máy tính của mình, tại một địa điểm không xác định, có thể cách xa địa điểm đó hàng trăm km. Thông tin của The New York Times tiết lộ rằng, toàn bộ nhóm đặc vụ ám sát Fakhrizadeh, đã rời khỏi Iran an toàn. Tại hiện trường, một khẩu súng máy FN MAG do Bỉ sản xuất, gắn với một bộ máy robot hết sức tiên tiến, đã được sử dụng để giết nhà khoa học hạt nhân Iran. Thông tin cho biết thêm, khẩu súng này đã được nhập lậu vào Iran, trước đó khoảng vài tháng. Trọng lượng của tất cả các thành phần của robot sát thủ khoảng một tấn. Chất nổ được cài sẵn để phá hủy mọi bằng chứng về khẩu súng, đã làm phần lớn khẩu súng không còn nguyên vẹn và do đó giúp người Iran hiểu biết về vụ tấn công. Có nhiều thông tin mâu thuẫn về hậu quả của vụ tấn công. Trong khi một thông tin nói rằng, một khẩu súng điều khiển từ xa đã được sử dụng, những người khác cho rằng một đặc vụ đã có mặt ở Iran để thực hiện vụ ám sát. Một thông tin từ một tờ báo vào tháng 2 năm nay cho biết, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch vào tháng 3/2020 và nó khiến chương trình hạt nhân của Iran lùi lại 5 năm. Tờ báo cũng ủng hộ giả thuyết nói rằng, một khẩu súng máy được điều khiển từ xa, đã được sử dụng để giết nhà khoa học Iran. Theo một thông tin gần đây của tờ The Jerusalem Post đã xác nhận, thực tế là một khẩu súng máy, được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), đã được sử dụng trong vụ tấn công. Tờ báo này cũng khẳng định, “cuộc tấn công đã khiến chương trình hạt nhân của Iran lùi lại 5 năm” là không chính xác. Mặc dù các chuyên gia cho rằng, Giáo sư Fakhrizadeh là không thể thay thế, nhưng tờ The Jerusalem Post đưa tin rằng, ông đã được thay thế bởi một người tên là Farhi. Trong khi một số nhà phân tích cho rằng, hoạt động này là một trở ngại lớn đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, thì trên thực tế, Tehran đã phục hồi từ thất bại này từ lâu. Các chuyên gia quân sự cũng cho rằng, ngay cả khi Iran cố gắng tăng cường độ làm giàu uranium lên đến 90%, tức là ở mức độ vũ khí hóa, thì chương trình vũ khí hạt nhân của Iran vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc tiến hành các nhiệm vụ liên quan khác như kích nổ quả bom như thế nào và làm thế nào để có thể lắp được lên tên lửa. Và một điều không thể phủ nhận đó là sự ảnh hưởng của Giáo sư Fakhrizadeh với chương trình hạt nhân của Iran và sự mất mát của ông, chắc chắn sẽ làm chậm sự phát triển của chương trình của Iran ở một mức độ nào đó. Nguồn ảnh: QQ. Iran thừa hiểu sức mạnh của máy bay không người lái, nhưng không thể ngăn cản được việc các yếu nhân của nước này bị vũ khí công nghệ cao ám sát. Nguồn: Sina.



Giáo sư Fakhrizadeh, người được coi là “cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran”, đã bị ám sát ở Damavand, phía đông Thủ đô Tehran, vào ngày 27/11 năm ngoái. Có thông tin cho rằng, tình báo Israel kết luận chính Fakhrizadeh đang chỉ đạo chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, và ông đã trở thành mục tiêu chính của cơ quan tình báo khét tiếng Israel Mossad. Giới lãnh đạo Israel tin rằng, nếu Fakhrizadeh bị giết, chương trình vũ khí mà ông ta và cả giới lãnh đạo Iran đang hướng tới, cũng sẽ khó thực hiện được, do họ mất đi một “cái đầu” quan trọng nhất. Cơ quan tình báo Mossad được chính phủ Israel chỉ thị, bằng mọi cách ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân vào năm 2004. Sau đó, cơ quan gián điệp này đã thực hiện một loạt chiến dịch phá hoại cùng với các cuộc tấn công mạng vào các cơ sở làm giàu nhiên liệu hạt nhân của Iran. Cơ quan Israel bị cáo buộc đã ám sát 5 nhà khoa học hạt nhân Iran vào năm 2007 và làm bị thương nặng một người khác. Theo thông tin, hầu hết các nhà khoa học này đang làm việc trực tiếp dưới quyền Giáo sư Fakhrizadeh, trong một nhiệm vụ bí mật là phát triển một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ, để lắp vào một trong những tên lửa tầm xa của Iran. Vào năm 2009, Mossad đã thành lập một đội ám sát tại địa điểm dự kiến cho vụ ám sát Fakhrizadeh. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã bị hủy bỏ vào giây phút cuối cùng, sau khi Mossad nghi ngờ kế hoạch bị lộ. Cơ quan này đã mất thêm một thập kỷ để lập kế hoạch và thực hiện vụ ám sát ông ta. Theo The New York Times, vào ngày 27/11/2020, một chiếc xe bán tải Nissan Zamyad màu xanh, đã được các đặc vụ Israel thuê đậu bên lề đường, nối thị trấn Absard với đường cao tốc chính. Trên thùng xe tải, có một khẩu súng máy 7,62 mm được giấu kín, sẵn sàng nhả đạn. Khi nhóm đặc vụ nhận được tín hiệu Fakhrizadeh đến địa điểm vào khoảng 1 giờ chiều, sát thủ đã hiệu chỉnh ống ngắm của súng, nhấn nhẹ vào cò súng; nhưng điều quan trọng là sát thủ không ở vị trí của chiếc xe. Vị trí của sát thủ đang điều khiển khẩu súng máy, là từ màn hình máy tính của mình, tại một địa điểm không xác định, có thể cách xa địa điểm đó hàng trăm km. Thông tin của The New York Times tiết lộ rằng, toàn bộ nhóm đặc vụ ám sát Fakhrizadeh, đã rời khỏi Iran an toàn. Tại hiện trường, một khẩu súng máy FN MAG do Bỉ sản xuất, gắn với một bộ máy robot hết sức tiên tiến, đã được sử dụng để giết nhà khoa học hạt nhân Iran. Thông tin cho biết thêm, khẩu súng này đã được nhập lậu vào Iran, trước đó khoảng vài tháng. Trọng lượng của tất cả các thành phần của robot sát thủ khoảng một tấn. Chất nổ được cài sẵn để phá hủy mọi bằng chứng về khẩu súng, đã làm phần lớn khẩu súng không còn nguyên vẹn và do đó giúp người Iran hiểu biết về vụ tấn công. Có nhiều thông tin mâu thuẫn về hậu quả của vụ tấn công. Trong khi một thông tin nói rằng, một khẩu súng điều khiển từ xa đã được sử dụng, những người khác cho rằng một đặc vụ đã có mặt ở Iran để thực hiện vụ ám sát. Một thông tin từ một tờ báo vào tháng 2 năm nay cho biết, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch vào tháng 3/2020 và nó khiến chương trình hạt nhân của Iran lùi lại 5 năm. Tờ báo cũng ủng hộ giả thuyết nói rằng, một khẩu súng máy được điều khiển từ xa, đã được sử dụng để giết nhà khoa học Iran. Theo một thông tin gần đây của tờ The Jerusalem Post đã xác nhận, thực tế là một khẩu súng máy, được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), đã được sử dụng trong vụ tấn công. Tờ báo này cũng khẳng định, “cuộc tấn công đã khiến chương trình hạt nhân của Iran lùi lại 5 năm” là không chính xác. Mặc dù các chuyên gia cho rằng, Giáo sư Fakhrizadeh là không thể thay thế, nhưng tờ The Jerusalem Post đưa tin rằng, ông đã được thay thế bởi một người tên là Farhi. Trong khi một số nhà phân tích cho rằng, hoạt động này là một trở ngại lớn đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, thì trên thực tế, Tehran đã phục hồi từ thất bại này từ lâu. Các chuyên gia quân sự cũng cho rằng, ngay cả khi Iran cố gắng tăng cường độ làm giàu uranium lên đến 90%, tức là ở mức độ vũ khí hóa, thì chương trình vũ khí hạt nhân của Iran vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc tiến hành các nhiệm vụ liên quan khác như kích nổ quả bom như thế nào và làm thế nào để có thể lắp được lên tên lửa. Và một điều không thể phủ nhận đó là sự ảnh hưởng của Giáo sư Fakhrizadeh với chương trình hạt nhân của Iran và sự mất mát của ông, chắc chắn sẽ làm chậm sự phát triển của chương trình của Iran ở một mức độ nào đó. Nguồn ảnh: QQ. Iran thừa hiểu sức mạnh của máy bay không người lái, nhưng không thể ngăn cản được việc các yếu nhân của nước này bị vũ khí công nghệ cao ám sát. Nguồn: Sina.