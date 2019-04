Kinh hãi dàn chiến xa Ai Cập vừa mang ra khoe

Ngoài các loại phương tiện chiến đấu cơ bản như xe tải, xe thiết giáp, vừa qua tại một sa mạc gần với biên giới Lybia, Quân đội Ai Cập còn phô trương sức mạnh quân sự nhất nhì châu Phi của mình với hàng trăm xe tăng M1 Abrams chủ lực mà nước này hiện đang sở hữu. Nguồn ảnh: Sina. Được biết tới như một quốc gia sở hữu nhiều xe tăng chủ lực M1 Abrams nhất thế giới chỉ sau Mỹ, Ai Cập đã từng phối hợp với Mỹ để đồng sản xuất tới 880 xe tăng chủ lực chiến trường loại M1 Abrams. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng trong biên chế chính thức của Ai Cập có hơn 1000 chiếc xe tăng chủ lực loại này. Kèm theo đó là đơn đặt hàng thêm 200 chiếc đã được Ai Cập ký với Mỹ từ năm 2014 không rõ đã nhận đủ hay chưa. Nguồn ảnh: Sina. Trong buổi trình diễn lực lượng của mình, Quân đội Ai Cập còn cho thấy cả pháo tự hành M-109 cùng với xe thiết giáp chở quân M-113 và nhiều loại xe hỗ trợ khác cũng do Mỹ sản xuất hiện đang phục vụ trong biên chế nước này. Nguồn ảnh: Sina. M1A1 Abrams trong biên chế của Quân đội Ai Cập là phiên bản cơ bản nhất của loại xe tăng Abrams do Mỹ thiết kế và bắt đầu sản xuất từ năm 1980 tới nay. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản M1A1 mà Ai Cập sở hữu thực chất là phiên bản sản xuất hàng loạt với số lượng nhiều nhất của loại xe tăng này. Tổng cộng trong 10.000 chiếc xe tăng Abrams từng được sản xuất có tới gần một nửa là phiên bản M1A1. Từ phiên bản M1A1, các nước sở hữu cũng có thể dễ dàng nâng cấp lên các phiên bản khác. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi đó pháo tự hành M109 được Mỹ cho ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước và tới nay vẫn tiếp tục phục vụ quân đội Mỹ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nguồn ảnh: Sina. Ai Cập được cho là đang sở hữu khoảng 400 khẩu pháo tự hành M109 phiên bản M109A2 - một lực lượng có thể coi là khá khủng khiếp so với các quốc gia lân cận trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Cuối cùng là xe thiết giáp vỏ nhôm M113 đã từng ra đời từ năm 1960 và phục vụ trong quân đội nhiều quốc gia suốt kể từ khi ra đời tới nay. Loại thiết giáp này cũng từng được Mỹ sử dụng với số lượng lớn ở Việt Nam nhưng tới nay không còn nằm trong biên chế quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng tới nay đã có hơn 80.000 xe thiết giáp M113 mọi phiên bản từng được sản xuất, biến đây thành loại thiết giáp Mỹ có số lượng nhiều bậc nhất trong lịch sử. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Ai Cập trỗi dậy trong cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973.

