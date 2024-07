Vào ngày 21/7, một đoạn video do UAV trinh sát của Trung đoàn bộ binh cơ giới 272 thuộc Sư đoàn 47 của quay, nhanh chóng làn truyền trên Internet, tiết lộ một loạt hoạt động tấnQuân đội Nga công chính xác, do Lực lượng Không quân chiến thuật Nga thực hiện ở phía đông tỉnh Kharkov. Hành động tiến công này của Không quân Nga không chỉ thể hiện trình độ chiến thuật và lợi thế về trang bị của Quân đội Nga, mà còn làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bài viết này sẽ cung cấp một phân tích chuyên sâu về chi tiết của những cuộc tấn công này và tìm hiểu những tác động có thể xảy ra. Đoạn video cho thấy một quả bom lượn hạng nặng FAB-1500 có điều khiển với mô-đun UMPK, được thả từ máy bay tiêm kích bom Su-34 đã đánh trúng cây cầu đường sắt trên hướng Kislivka, ở phía khu vực phía đông tỉnh Kharkov và phá hủy hoàn toàn cây cầu. Cầu đường sắt là một nút giao thông quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với việc triển khai vật tư quân sự, nhất là đạn pháo và vũ khí hạng nặng. Hành động này của Nga chắc chắn đã cắt đứt một tuyến tiếp tế quan trọng cho Quân đội Ukraine trong khu vực, buộc Quân đội Ukraine phải điều chỉnh lại thế bố trí chiến lược. Từ góc độ chiến lược quân sự, cuộc tấn công này của Quân đội Nga đã được lên kế hoạch cẩn thận. Họ chọn tấn công vào các mục tiêu mà Quân đội Ukraine khó sửa chữa hoặc thay thế nhanh chóng, do đó làm suy yếu tối đa khả năng cơ động của Quân đội Ukraine. Chiến thuật “chặt một ngón tay” này của Quân đội Nga không chỉ cho thấy sự hiểu biết sâu sắc của họ về tình hình chiến trường Ukraine, cũng như đối thủ của họ, mà còn phản ánh sự tiến bộ đáng kể của Quân đội Nga về khả năng tấn công chính xác. Cùng lúc đó, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga cũng đã thả liên tiếp 4 quả bom lượn có điều khiển FAB-500 vào khu rừng cạnh khu biệt thự phía bắc Liptsy, thuộc Kharkiv, phá hủy hoàn toàn điểm triển khai tạm thời lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine. Đòn đánh này của Không quân Nga không chỉ gây thương vong nặng nề cho lính đánh thuê nước ngoài, mà còn vạch trần việc triển khai bí mật của lính đánh thuê nước ngoài ở chiến trường Ukraine. Đối với lính đánh thuê nước ngoài, ban đầu họ kỳ vọng rằng, việc triển khai bí mật ở Ukraine sẽ mang lại cho họ một môi trường chiến đấu tương đối an toàn. Tuy nhiên, những đòn tấn công chính xác của Quân đội Nga đã đập tan hoàn toàn ảo tưởng này. Sự việc này một lần nữa chứng minh rằng, trong chiến tranh hiện đại, mọi nỗ lực tránh tấn công thông qua việc triển khai bí mật đều vô ích. Khả năng tấn công chính xác của Quân đội Nga đủ mạnh để tấn công hiệu quả các mục tiêu của kẻ thù mọi lúc, mọi nơi. Ngoài 2 đợt tấn công nêu trên, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga còn ném bom điểm tập trung Quân đội Ukraine ở khu vực Vasilevka thuộc tỉnh Kharkov. Đoạn phim được UAV trinh sát của Nga ghi lại cho thấy, một số xe quân sự của Ukraine đã vận chuyển hàng chục binh sĩ vào địa điểm này, nhưng sau đó đã bị Không quân Nga ném bom. Trận ném bom này của Nga chắc chắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine. Ở góc độ tinh thần, binh lính Ukraine chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi và thất vọng sau khi chứng kiến các điểm tập kết của mình, dễ dàng bị Quân đội Nga phá hủy như thế nào? Sự lan rộng của tâm lý này sẽ càng làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine, khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc đối đầu với Quân đội Nga trong các trận đánh sau này. Từ góc độ hiệu quả chiến đấu, sau khi điểm tập kết của Quân đội Ukraine trong khu vực bị phá hủy, họ sẽ phải tìm điểm tập kết mới và tổ chức lại đội hình chiến đấu. Điều này sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực, khiến Quân đội Ukraine khó có thể hình thành đòn phản công hiệu quả trước Quân đội Nga trong thời gian ngắn. Dựa trên những phân tích trên, có thể thấy hoạt động tấn công của Quân đội Nga ở tỉnh Kharkov đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Họ không chỉ cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng của Quân đội Ukraine, mà còn phá hủy nghiêm trọng các điểm triển khai ẩn náu của lính đánh thuê nước ngoài. Đồng thời Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã đẩy mạnh các trận ném bom vào các điểm tập kết của Quân đội Ukraine. Những hành động này chắc chắn sẽ làm tăng thêm khó khăn cho Quân đội Ukraine và buộc họ phải đánh giá lại việc triển khai chiến lược của mình. (Nguồn ảnh: Sohu, Topwar, Ukrinform, Reuters).

