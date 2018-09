Không quân Israel có gì mà dám “thách thức” Nga ở Syria?

Có một thực tế không thể phủ nhận rằng, Israel đang sở hữu lực lượng không quân mạnh nhất khu vực Trung Đông khi có trong trang bị tới 684 máy bay các loại, chiếm gần một nửa trong số đó là chiến đấu cơ với 318 chiếc. Bản thân các phi đội tiêm kích của Israel cũng thuộc hàng hiện đại nhất với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và 5. Nguồn ảnh: DefPost. Đầu tiên phải nhắc tới loại chiến đấu cơ đông đảo bậc nhất và có giá thành vận hành thấp nhất trong không quân Israel đó chính là F-16 Fighting Falcon. Nguồn ảnh: BBC. Hiện tại trong biên chế Không quân Israel đang có sở hữu khoảng 340 chiếc chiến đâu cơ F-16 - biến đây thành lực lượng chiến đấu cơ đông đảo nhất của quốc gia này, đủ sức đè bẹp mọi lực lượng không quân khác trong khu vực. Nguồn ảnh: Flickr. Các phiên bản F-16 trong biên chế Không quân Israel bao gồm khoảng 107 chiếc F-16A/B, 136 chiếc F-16C/D và 100 chiếc F-16 phiên bản F-16I - đây là phiên bản cải tiến sâu do Israel tự nâng cấp. Nguồn ảnh: Flickr. Tiếp đến là chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không F-15 Eagle. Đây là một trong những loại chiến đấu cơ thế hệ 4++ hiện đại bậc nhất Mỹ từng sản xuất và đang phục vụ trong biên chế Không quân Israel với số lượng khoảng 60 chiếc. Nguồn ảnh: Vizu. Trong số đó, bao gồm khoảng 42 chiếc F-15 phiên bản F-15A/C và khoảng 16 chiếc F-15 phiên bản F-15B/D. Nguồn ảnh: Uinlim. Không quân Israel cũng sở hữu một số lượng đáng kể loại chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle. Đây là phiên bản F-15 được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ tầm xa, tác chiến tốc độ cao, cảnh giới hay tác chiến điện tử. Nguồn ảnh: Pinterest. Phiên bản F-15E mà Isarel sở hữu được không quân nước này cải biên thành phiên bản F-15I. Phiên bản F-15I này được không quân Israel sử dụng như một phiên bản cường kích hạng nặng với hai ghế ngồi. Nguồn ảnh: Tube. Về cơ bản, F-15I không có nhiều điểm khác biệt so với F-15E. Tuy nhiên, do trên F-15I Israel có lắp đặt nhiều thiết bị điện tử riêng biệt và hệ thống cảm biến độc lập so với F-15E nên kết cấu khí động học của F-15I sẽ có đôi chút khác biệt so với F-15E. Nguồn ảnh: Ginl. Hiện tại trong biên chế Không quân Israel đang có tổng cộng 25 chiếc F-15I loại này. Nguồn ảnh: Was. Cuối cùng là loại chiến đấu cơ hiện đại và đắt đỏ nhất thế giới hiện tại - F-35 Lightning II. Không quân Israel dự kiến sẽ đặt mua tổng cộng khoảng 50 chiếc chiến đấu cơ loại này. Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho rằng Israel có thể đặt mua tối đa tới 75 chiếc F-35. Nguồn ảnh: Middle. Phiên bản F-35 mà Israel sở hữu cũng là một phiên bản riêng biệt độc nhất vô nhị, đó là phiên bản F-35I. Đây là phiên bản được trang bị các tính năng và thiết bị tác chiến điện tử độc quyền do chính Không quân Israel phát triển. Nguồn ảnh: Wiki. Ngoài ra, hệ thống phần mềm được sử dụng trên phiên bản F-35I này cũng được Israel viết lại dựa trên bản gốc của F-35. Đây được coi là một trong những phiên bản F-35 ít tên tuổi nhưng cũng nguy hiểm bậc nhất thế giới, nhất là khi nó nằm trong tay lực lượng Không quân Israel. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Israel quảng cáo UAV mới được nước này nghiên cứu hoàn thiện.

