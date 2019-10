Không quân Ấn Độ kỷ niệm 85 năm: Diễu võ dương oai "chuẩn quốc tế"

Một trong những màn trình diễn đậm chất "tạp kỹ" của lục quân Ấn Độ trong những buổi diễu binh. Nguồn ảnh: Livejounal. Tuy nhiên với lực lượng không quân, Ấn Độ đã có màn trình diễn đậm chất quốc tế với những pha nhào lộn và bay theo đội hình mãn nhãn trên không. Nguồn ảnh: Livejounal. Cuộc diễu binh trên không của không quân nước này diễn ra hôm 8/10/2019 vừa rồi - đúng 80 năm kỷ niệm ngày Không quân Ấn Độ được thành lập. Nguồn ảnh: Livejounal. Màn trình diễn có sự góp mặt của nhiều loại máy bay, trực thăng trong những pha biểu diễn cực kỳ mãn nhãn. Nguồn ảnh: Livejounal. Chiến đấu cơ HAL Tejas do Không quân Ấn Độ tự thiết kế và sản xuất cũng được tung cánh trong màn trình diễn này. Nguồn ảnh: Livejounal. Ngoài ra còn có các loại tiêm kích hiện đại khác và trực thăng tấn công AH-64E vừa được Ấn Độ mua từ Mỹ. Nguồn ảnh: Livejounal. Đây được coi là loại trực thăng tấn công hiện đại nhất mà Ấn Độ hiện đang sở hữu. Nguồn ảnh: Livejounal. Trực thăng vận tải CH-47 cũng là loại trực thăng vận tải hiện đại bậc nhất của Ấn Độ hiện tại với khả năng bay tới những khu vực núi cao nơi tiếp giáp với biên giới Trung Quốc. Nguồn ảnh: Livejounal. HAL Tejas là loại máy bay chiến đấu do Ấn Độ sản xuất từ năm 2001 nhưng tới nay mới chỉ được sản xuất 32 chiếc do có giá thành quá cao, lên tới 40 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Livejounal. Tiêm kích Su-30MKI và tiêm kích Mirage 2000 cùng bay theo đội hình tác chiến. Nguồn ảnh: Livejounal. Hiện tại trong biên chế của lực lượng Không quân Ấn Độ có tới 249 chiếc Su-30MKI và đây là loại tiêm kích chủ lực của quốc gia này. Nguồn ảnh: Livejounal. Máy bay vận tải chiến lược Boeing C-17 bay cùng sự hộ tống của hai chiến đấu cơ Su-30MKI. Nguồn ảnh: Livejounal. Hiện tại trong biên chế của Ấn Độ có 11 chiếc vận tải cơ chiến lược loại này do Mỹ cung cấp. Nguồn ảnh: Livejounal. Ngoài ra, trong cuộc diễu binh Ấn Độ còn mang ra một vài loại máy bay có động cơ cánh quạt để bay trình diễn. Nguồn ảnh: Livejounal. Không thể thiếu trong số đó là loại vận tải cơ đa năng Dakota C-47 hay còn từng nổi tiêng với tên gọi "máy bay bà già" từng được Pháp dùng ở Điện Biên Phủ, Việt Nam. Nguồn ảnh: Livejounal. Thậm chí chiến đấu cơ MiG-29 cũng xuất hiện trong buổi trình diễn này. Hiện tại trong biên chế của Không quân Ấn Độ đang sử dụng MiG-29UPG với số lượng 66 chiếc. Nguồn ảnh: Livejounal. Mời đọc giả xem Video: Chiến đấu cơ do Ấn Độ tự nghiên cứu và sản xuất.

Một trong những màn trình diễn đậm chất "tạp kỹ" của lục quân Ấn Độ trong những buổi diễu binh. Nguồn ảnh: Livejounal. Tuy nhiên với lực lượng không quân, Ấn Độ đã có màn trình diễn đậm chất quốc tế với những pha nhào lộn và bay theo đội hình mãn nhãn trên không. Nguồn ảnh: Livejounal. Cuộc diễu binh trên không của không quân nước này diễn ra hôm 8/10/2019 vừa rồi - đúng 80 năm kỷ niệm ngày Không quân Ấn Độ được thành lập. Nguồn ảnh: Livejounal. Màn trình diễn có sự góp mặt của nhiều loại máy bay, trực thăng trong những pha biểu diễn cực kỳ mãn nhãn. Nguồn ảnh: Livejounal. Chiến đấu cơ HAL Tejas do Không quân Ấn Độ tự thiết kế và sản xuất cũng được tung cánh trong màn trình diễn này. Nguồn ảnh: Livejounal. Ngoài ra còn có các loại tiêm kích hiện đại khác và trực thăng tấn công AH-64E vừa được Ấn Độ mua từ Mỹ. Nguồn ảnh: Livejounal. Đây được coi là loại trực thăng tấn công hiện đại nhất mà Ấn Độ hiện đang sở hữu. Nguồn ảnh: Livejounal. Trực thăng vận tải CH-47 cũng là loại trực thăng vận tải hiện đại bậc nhất của Ấn Độ hiện tại với khả năng bay tới những khu vực núi cao nơi tiếp giáp với biên giới Trung Quốc. Nguồn ảnh: Livejounal. HAL Tejas là loại máy bay chiến đấu do Ấn Độ sản xuất từ năm 2001 nhưng tới nay mới chỉ được sản xuất 32 chiếc do có giá thành quá cao, lên tới 40 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Livejounal. Tiêm kích Su-30MKI và tiêm kích Mirage 2000 cùng bay theo đội hình tác chiến. Nguồn ảnh: Livejounal. Hiện tại trong biên chế của lực lượng Không quân Ấn Độ có tới 249 chiếc Su-30MKI và đây là loại tiêm kích chủ lực của quốc gia này. Nguồn ảnh: Livejounal. Máy bay vận tải chiến lược Boeing C-17 bay cùng sự hộ tống của hai chiến đấu cơ Su-30MKI. Nguồn ảnh: Livejounal. Hiện tại trong biên chế của Ấn Độ có 11 chiếc vận tải cơ chiến lược loại này do Mỹ cung cấp. Nguồn ảnh: Livejounal. Ngoài ra, trong cuộc diễu binh Ấn Độ còn mang ra một vài loại máy bay có động cơ cánh quạt để bay trình diễn. Nguồn ảnh: Livejounal. Không thể thiếu trong số đó là loại vận tải cơ đa năng Dakota C-47 hay còn từng nổi tiêng với tên gọi "máy bay bà già" từng được Pháp dùng ở Điện Biên Phủ, Việt Nam. Nguồn ảnh: Livejounal. Thậm chí chiến đấu cơ MiG-29 cũng xuất hiện trong buổi trình diễn này. Hiện tại trong biên chế của Không quân Ấn Độ đang sử dụng MiG-29UPG với số lượng 66 chiếc. Nguồn ảnh: Livejounal. Mời đọc giả xem Video: Chiến đấu cơ do Ấn Độ tự nghiên cứu và sản xuất.