Khoảnh khắc xuất thần của phi hành đoàn Yak-130 trước khi rơi

Theo truyền thông địa phương, hai phi công điều khiển huấn luyện cơ Yak-130 đã có hành động xuất thần, khi điều khiển chiếc máy bay rơi giữa khu đông dân cư, nhưng lại không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho người và của cải dưới mặt đất. Giới chức địa phương cho biết, việc chiếc huấn luyện cơ rơi trong khu đông dân cư, nhưng lại không gây ra bất cứ thiệt hại nào trên mặt đất, là một điều thần kỳ, và hai phi công quả cảm, chính là những người đã tạo ra phép màu đó. Cụ thể, hai phi công được cho là đã có cơ hội nhảy dù ngay khi chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 của Belarus mất độ cao. Tuy nhiên do đang trong khu đông dân cư, hai phi công đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay tới giây cuối cùng. Theo thiết kế ban đầu, chiếc huấn luyện cơ Yak-130 được trang bị ghế phóng nóng zero - zero. Nghĩa là ghế phóng có thể đưa phi công thoát ra ngoài an toàn, ngay cả khi máy bay có độ cao bằng 0. Cặp ghế phóng này có thể cho phi hành đoàn của chiếc Yak-130 gặp tai nạn một cơ may rất mong manh, rằng ngay trong thời khắc chiếc Yak-130 đâm xuống đất, họ sẽ phóng ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, có thể thấy dù thoát hiểm của phi công đã bung, đồng nghĩa với việc ít nhất một trong hai phi công đã được phóng ra ngoài từ ghế thoát hiểm. Tuy nhiên có vẻ như độ cao phóng ghế thoát hiểm là quá thấp, kèm theo đó là góc phóng ghế không thích hợp, khiến cho cả hai phi công thiệt mạng theo chiếc máy bay. Truyền thông Belarus cho biết, việc né tránh máy bay rơi vào khu đông dân cư là điều mà mọi phi công quân sự của nước này sẽ đều thực hiện trong trường hợp xảy ra sự cố và hành động của phi hành đoàn chiếc Yak-130 xứng đáng được tuyên dương. Từ hình ảnh hiện trường có thể thấy, chiếc phi cơ rơi cách tòa nhà gần nhất chỉ 60 mét - một khoảng cách quá gần. Nỗ lực của phi hành đoàn chiếc Yak-130, đã đưa chiếc máy bay lọt vào khoảng trống hiếm hoi, của khu vực nội thành đông đúc. Trước đó vào chiều ngày 19/5 theo giờ địa phương, một chiếc Yak-130 của Không quân Belarus đã rơi trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện thường kỳ. Vụ việc khiến toàn bộ hai phi công trên máy bay thiệt mạng. Nhiều chuyên gia nhận định, chiếc phi cơ Yak-130 đã mất điều khiển từ trước khi tiếp đất, hai phi công phải rất nỗ lực mới có thể tìm cách lái chiếc máy bay này rơi ra khu vực đất trống. Đây là một nỗ lực không tưởng. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được giới chức Belarus điều tra, làm rõ. Được biết, Yak-130 là loại huấn luyện cơ tiên tiến bậc nhất hiện nay. Loại huấn luyện cơ này ra đời để thay thế L-39, cũng hoàn toàn có thể được sử dụng như một máy bay chiến đấu hạng nhẹ. Nguồn ảnh: Avia. Hiện trường vụ rơi máy bay Yak-130 ở Belarus khiến hai phi công thiệt mạng. Không có dân thường nào bị thương vong trong vụ việc. Nguồn: RT.

