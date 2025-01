Chiến lược của Nga ở Pokrovsk làm Ukraine “ớn lạnh” sau lưng

Có lẽ cái tên Pokrovsk không còn xa lạ với mọi người, nhưng thành phố này còn có một cái tên nổi tiếng khác, đó là thành phố Hồng Quân. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bước sang sáu tháng cuối năm 2024, toàn bộ trận chiến giành vùng Donbass, đều xoay quanh thành phố Pokrovsk. Cuộc tấn công của Quân đội Nga (RFAF) vào Pokrovsk, có thể nói là đã được chuẩn bị từ sau khi “pháo đài Avdiivka”, sụp đổ vào ngày 17/2/2024. Sự khởi đầu của một chiến dịch khó khăn trong khu vực, sẽ có tác động quan trọng đến tuyến toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine, ở khu vực nam Donetsk. Câu hỏi đặt ra là thành phố Pokrovsk có tầm quan trọng thế nào, trong thế trận phòng ngự của Ukraine tại Donbass? Trước hết, Pokrovsk là một vị trí chiến lược ở khu vực nam Donetsk. Do môi trường địa lý của toàn thành phố, nên nó có đặc điểm là khó tổ chức phòng thủ. Tuy nhiên Quân đội Ukraine (AFU) đã bố trí hàng chục lữ đoàn phòng thủ Pokrovsk, biến khu vực này thành một tập đoàn cứ điểm hùng mạnh. Đặc biệt là khu vực phía đông bắc của thành phố, AFU đã bố trí những bãi mìn dày đặc; nếu quân Nga muốn tiến qua đó, e rằng sẽ gây tổn thất lớn cho họ. Nhưng dựa trên tầm quan trọng của Pokrovsk, Quân đội Nga (RFAF) chắc chắn sẽ mở cuộc tấn công vào Pokrovsk đúng thời điểm. Có thể nói, đây là chiến dịch liên quan đến kết quả cục diện chiến trường ở Donbass, do vậy chiến dịch này chắc chắn sẽ kéo dài trong một thời gian dài và mức độ ác liệt của nó chắc chắn không thể thua kém Bakhmut. Một điều thuận lợi đối với Nga là hiện nay, đó là Ukraine đã phiêu lưu mở mặt trận Kursk; tại đó đang cầm chân nhiều đơn vị dự bị tinh nhuệ của AFU, nên khả năng phòng thủ ở mặt trận Donbass nói chung và Pokrovsk nói riêng đã suy giảm tương đối lớn. Trong bối cảnh như vậy, chiến lược “đánh chắc, tiến chắc” của Moscow chắc chắn vẫn được áp dụng và chiến lược “bất thường” của RFAF tại Pokrovsk đã thu hút sự chú ý của Kiev. Các quan chức cấp cao của quân đội Kiev suy đoán rằng, RFAF hoặc đánh Pokrovsk, hoặc bỏ qua Pokrovsk, mà tiến thẳng vào khu vực đồng bằng Dnieper. Hoặc RFAF tiếp tục chiến thuật bao vây thành công quen thuộc, đó là “3 vây + 1 mở”. Hiện tại, RFAF đang chiến đấu tạo thế, chiếm hoàn toàn khu vực phía đông và phía nam thành phố, khống chế phía bắc bằng hỏa lực và đang tiến mạnh về hướng tây. Có thể thấy ý định của RFAF, là tổ chức bao vây thành phố từ hướng tây; mục đích là ép quân Ukraine phòng thủ phải đầu hàng. Nhưng dù chọn phương án nào, có thể thấy RFAF đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược tấn công. Họ không tấn công thằng vào thành phố như trước, mà bắt đầu sử dụng các đường vòng chiến lược, chặn các nút tiếp tế hậu cần cho quân phòng thủ Ukraine, ở trong và ngoài Pokrovsk. Quân đội Nga vốn nổi với chiến thuật “làm mềm chiến trường”, nhưng họ đã bắt đầu triển khai chiến thuật mềm dẻo hơn, đó là tránh chỗ mạnh, đánh vào chỗ yếu. Quan sát bản đồ Liveuamap của Lầu Năm góc cho thấy, trong những ngày đầu năm 2025 này, RFAF đã áp sát Udachne, cắt trục đường T0406. Vậy Ukraine làm sao có thể không lo lắng về điều này? Hơn nữa, cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, sắp tới có thể tiến hành đàm phán. Chỉ cần Nga hoàn thành việc bao vây làng Pokrovsk và cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần, thì pháo đài chiến lược này, có thể trở thành một con bài mặc cả trên bàn đàm phán. Nếu cuộc đàm phán không suôn sẻ, Quân đội Nga sẽ dễ dàng giành chiến thắng, khi họ đã tạo thế bao vây hoàn toàn với Pokrovsk, và đương nhiên Ukraine phải nhượng bộ trong các lĩnh vực khác. Dù Nga chọn cách nào, thì họ cũng sẽ tiết kiệm chi phí, hơn là tấn công tổng lực vào thành phố. Chiến dịch bỏ chỗ mạnh, đánh chỗ yếu của Nga, thực ra có tác dụng chiến lược tương tự như cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Giờ đây, Quân đội Nga có thể tiến lên đánh chiếm tỉnh Dnieper, và khi rút lui, họ có thể tiếp tục tấn công Pokrovsk. Như vậy tất cả con bài đều nằm trong tay Moscow. Trong khi đó, tờ thời báo tài chính Financial Times của Anh đưa tin, quân Nga đang tiến về vùng Dnipropetrovsk, có thể bỏ qua trận đánh đô thị dữ dội với AFU, dự kiến sẽ xảy ra ở Pokrovsk. Kể từ mùa hè năm 2024, AFU đã chuẩn bị cho trận quyết chiến với RFAF trong nội đô Pokrovsk bằng cách tăng cường thêm quân và củng cố công sự, vật cản tại đây. Tuy nhiên, như Financial Times nhận định, dường như trái với tính toán của Kiev, quân Nga phát triển từ phía nam Pokrovsk, lại đang tiến về phía tây Pokrovsk. Theo bản đồ chiến sự Liveuamap, hiện đơn vị xung kích của Nga chỉ cách đường cao tốc M30, chạy từ Pokrovsk đến vùng Dnipropetrovsk, chưa đầy 8 km. Khu đô thị lớn tiếp theo nằm sâu bên trong tỉnh Dnipropetrovsk là Pavlograd, một căn cứ quân sự lớn của Ukraine. Khu vực này cũng bao gồm Dnipro, thành phố lớn thứ tư của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm chủ nhật đã tuyên bố chiếm làng Yantame ở vùng Donetsk, cách Pokrovsk khoảng 50km về phía nam. Từ Yantarnoye tới tỉnh Dnipropetrovsk chỉ còn khoảng 6,5km. Hiện tốc độ mà RFAF có thể tiến vào đường cao tốc hướng tới Dnipropetrovsk, phụ thuộc vào số lượng và sự vững chắc của các tuyến phòng thủ trong khu vực, cũng như việc bố trí quân số của Ukraine. Tuy nhiên, tin vui đối với Nga là hệ thống phòng thủ của Ukraine tại đây đã mỏng dần và nguồn quân số của Ukraine thì ngày càng thiếu hụt. (Nguồn ảnh: Liveuamap, Topwar, Kyiv Post, TASS).

