Mercedes-Benz E400 AMG chạy 10 năm, đắt ngang Toyota Camry đập hộp

Chiếc Mercedes-Benz E 400 AMG Cabriolet đời 2015 đang rao bán trên sàn xe cũ Việt đặc biệt này, không chỉ nằm ở phiên bản mui trần mà còn ở sự hiếm hoi của dòng E400 AMG Cabriolet tại Việt Nam. Ngoại thất xe được sơn màu trắng chủ đạo kết hợp với mui vải màu đen khá bắt mắt. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe sang Mercedes-Benz E400 AMG Cabriolet khi mới có thể tùy chọn mui vải màu đỏ để tăng phần cá nhân hóa. Một số chi tiết như lưới tản nhiệt và gương chiếu hậu đã được chủ cũ tinh chỉnh, tạo sự khác biệt so với bản nguyên gốc. Dù đã gần 10 năm tuổi, lớp sơn bên ngoài của chiếc Mercedes-Benz E400 AMG Cabriolet 2015 mui trần này vẫn bóng bảy và giữ được vẻ ngoài sang trọng. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý vì xe cũ có thể đã được tân trang để tạo ấn tượng tốt hơn khi rao bán. Bên trong cabin, nội thất vẫn giữ tông màu be chủ đạo, mang lại cảm giác sáng sủa và sạch sẽ. Dẫu vậy, các ghế ngồi đã xuất hiện những vết nhăn – dấu hiệu không thể tránh khỏi với một chiếc xe đã lăn bánh hơn 60.000 km. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần vô lăng được độ lại theo phong cách xe đua F1. Chiếc vô lăng mới được ốp sợi carbon, bọc da lộn, với phần cạnh trên được cắt phẳng. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ thể thao mà còn tạo sự độc đáo cho chiếc E 400. Tuy nhiên, việc thay đổi cấu trúc vô lăng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn khi đánh lái, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. Mercedes-Benz E 400 AMG Cabriolet 2015 được trang bị động cơ V6 dung tích 3.0L, sản sinh công suất cực đại 333 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây – con số ấn tượng cho một mẫu xe mui trần. Mercedes-Benz E400 AMG Cabriolet mui trần dù đã 10 năm tuổi vẫn được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như điều hòa tự động hai vùng, ghế chỉnh điện tích hợp sưởi ấm và hệ thống thổi hơi ấm cổ AIRSCARF, cùng dàn âm thanh Harman Kardon chất lượng cao. Tuy nhiên, xe Đức nổi tiếng với sự phức tạp trong bảo dưỡng, đặc biệt ở khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Chủ sở hữu cần chăm sóc kỹ càng để tránh phát sinh hỏng hóc, đảm bảo xe vận hành ổn định. So với phiên bản sedan 4 chỗ thông thường, biến thể mui trần có số lượng rất ít trên thị trường do mức giá xe Mercedes-Benz E 400 AMG Cabriolet 2015 khi mua mới năm 2014 lên tới 3,6 tỷ đồng, cao hơn hẳn phiên bản sedan với giá hơn 2,9 tỷ đồng. Với mức giá 1,6 tỷ đồng, Mercedes-Benz E 400 AMG Cabriolet 2015 trong bài viết này được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc "xe chơi" độc đáo, vừa thể hiện đẳng cấp, vừa mang lại trải nghiệm lái thú vị. Video: Cận cảnh Mercedes-Benz E400 AMG Cabriolet 2014.

Chiếc Mercedes-Benz E 400 AMG Cabriolet đời 2015 đang rao bán trên sàn xe cũ Việt đặc biệt này, không chỉ nằm ở phiên bản mui trần mà còn ở sự hiếm hoi của dòng E400 AMG Cabriolet tại Việt Nam. Ngoại thất xe được sơn màu trắng chủ đạo kết hợp với mui vải màu đen khá bắt mắt. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe sang Mercedes-Benz E400 AMG Cabriolet khi mới có thể tùy chọn mui vải màu đỏ để tăng phần cá nhân hóa. Một số chi tiết như lưới tản nhiệt và gương chiếu hậu đã được chủ cũ tinh chỉnh, tạo sự khác biệt so với bản nguyên gốc. Dù đã gần 10 năm tuổi, lớp sơn bên ngoài của chiếc Mercedes-Benz E400 AMG Cabriolet 2015 mui trần này vẫn bóng bảy và giữ được vẻ ngoài sang trọng. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý vì xe cũ có thể đã được tân trang để tạo ấn tượng tốt hơn khi rao bán. Bên trong cabin, nội thất vẫn giữ tông màu be chủ đạo, mang lại cảm giác sáng sủa và sạch sẽ. Dẫu vậy, các ghế ngồi đã xuất hiện những vết nhăn – dấu hiệu không thể tránh khỏi với một chiếc xe đã lăn bánh hơn 60.000 km. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần vô lăng được độ lại theo phong cách xe đua F1. Chiếc vô lăng mới được ốp sợi carbon, bọc da lộn, với phần cạnh trên được cắt phẳng. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ thể thao mà còn tạo sự độc đáo cho chiếc E 400. Tuy nhiên, việc thay đổi cấu trúc vô lăng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn khi đánh lái, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp. Mercedes-Benz E 400 AMG Cabriolet 2015 được trang bị động cơ V6 dung tích 3.0L, sản sinh công suất cực đại 333 mã lực và mô-men xoắn 480 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây – con số ấn tượng cho một mẫu xe mui trần. Mercedes-Benz E400 AMG Cabriolet mui trần dù đã 10 năm tuổi vẫn được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp như điều hòa tự động hai vùng, ghế chỉnh điện tích hợp sưởi ấm và hệ thống thổi hơi ấm cổ AIRSCARF, cùng dàn âm thanh Harman Kardon chất lượng cao. Tuy nhiên, xe Đức nổi tiếng với sự phức tạp trong bảo dưỡng, đặc biệt ở khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Chủ sở hữu cần chăm sóc kỹ càng để tránh phát sinh hỏng hóc, đảm bảo xe vận hành ổn định. So với phiên bản sedan 4 chỗ thông thường, biến thể mui trần có số lượng rất ít trên thị trường do mức giá xe Mercedes-Benz E 400 AMG Cabriolet 2015 khi mua mới năm 2014 lên tới 3,6 tỷ đồng, cao hơn hẳn phiên bản sedan với giá hơn 2,9 tỷ đồng. Với mức giá 1,6 tỷ đồng, Mercedes-Benz E 400 AMG Cabriolet 2015 trong bài viết này được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc "xe chơi" độc đáo, vừa thể hiện đẳng cấp, vừa mang lại trải nghiệm lái thú vị. Video: Cận cảnh Mercedes-Benz E400 AMG Cabriolet 2014.