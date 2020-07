Khiếp hãi các loại "bom cầm tay" chết chóc Mỹ từng dùng ở Việt Nam

Loại lựu đạn được Mỹ sử dụng nhiều bậc nhất trong Chiến tranh Việt Nam và cũng được sử dụng nhiều nhất trong quân đội Mỹ chính là loại lựu đạn Mark 2. Nguồn ảnh: Pinterest. Ra đời từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 đây là một trong số ít loại lựu đạn mà tới tận ngày nay quân đội Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng. Đặc điểm của loại lựu đạn này là nó sử dụng cơ chế mỏ vịt khá an toàn nhưng lại dễ triển khai sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là một trong số ít những loại lựu đạn mà tới tận ngày nay, Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng một cách hạn chế. Nguồn ảnh: Pinterest. Khác với kiểu dáng hình dẹt dài và có khứa cạnh như quả Mark 2, lựu đạn M61 lại có hình dáng "tròn vo" vừa vặn trong lòng bàn tay người lính. Nguồn ảnh: Pinterest. Cũng sử dụng cơ chế mỏ vịt để ném, lựu đạn M61 không có khứa cạnh nên khả năng sát thương bằng mảnh văng của nó là không cao. Ngược lại, loại lựu đạn này lại có khả năng sát thương tốt bằng áp lực nổ. Nguồn ảnh: Pinterest. Giống với Mark 2, lựu đạn mỏ vịt M61 có cơ chế nổ chậm được triển khai bằng mỏ vịt và thời gian cháy chậm rất nhanh, chỉ khoảng 3 giây trước khi nổ. Nguồn ảnh: Pinterest. Một trong những loại lựu đạn nguy hiểm nhất mà Mỹ sử dụng ở Việt Nam là loại lựu đạn phốt-pho M15. Đây thực chất là một loại lựu đạn được sử dụng như lựu đạn khói do khi nổ nó phát ra rất nhiều khói. Trong ảnh là mẫu lựu đạn phốt-pho M34 với thiết kế tương tự như M15. Nguồn ảnh: Pinterest. Tuy nhiên, do sử dụng phốt-pho làm chất cháy nên loại lựu đạn này cũng có sát thương, có thể khiến nạn nhân bị thiêu chết nếu đứng gần quả lựu đạn này khi nó phát nổ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngay sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, loại lựu đạn phốt-pho này đã bị quân đội Mỹ ngừng sử dụng. Nguồn ảnh: Pinterest. Nguy hiểm nhất trong Chiến tranh Việt Nam là loại lựu đạn nhiệt áp AN/M14. Loại lựu đạn này có sức sát thương cực cao do khi nổ nó giải phóng ra nhiệt lượng rất lớn, đủ để làm nóng chảy sắt thép ở xung quanh nó. Nguồn ảnh: Pinterest. Thực tế, quân đội Mỹ thường sử dụng loại lựu đạn này để tiêu diệt các kho vũ khí của Quân Giải phóng khi họ phát hiện ra mục tiêu, tuy nhiên, trong một vài trường hợp lựu đạn nhiệt áp AN/M14 vẫn được sử dụng để chống người trong môi trường thích hợp. Nguồn ảnh: Pinterest. Loại lựu đạn này đặc biệt nguy hiểm ở chỗ có thể đốt chảy các loại xe tăng và xe thiết giáp khi phát nổ ở cự ly gần. Binh lính Mỹ thậm chí còn được khuyến cáo treo lựu đạn AN/M14 ở ngoài xe thiết giáp thay vì mang vào bên trong để tránh gây tai nạn khi hành quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Video Điểm mặt các loại "bom cầm tay" của lính Mỹ - Nguồn: QPVN

