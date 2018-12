Khám phá 5 lực lượng đặc nhiệm huyền thoại của Nga

1: GRU Spetsnaz: Đây là đơn vị đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Trung ương (GRU). Đơn vị có lịch sử lâu đời từ cuộc chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại. Họ là "tai - mắt" của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga trên toàn thế giới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Không phải ngẫu nhiên mà GRU Spetsnaz có biểu tượng là hình con dơi, một sự ám chỉ về khả năng hoạt động bí mật và gieo rắc nỗi chết chóc trong bóng tối trên toàn thế giới. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. FSB Spetsnaz: Đây là đơn vị đặc nhiệm thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga được thành lập vào năm 1995. Tiền thân là Ủy ban An ninh nhà nước KGB dưới thời Liên Xô. Ảnh: Wikipedia. Đơn vị lừng danh nhất của FSB Spetsnaz là đội đặc nhiệm chống khủng bố Alpha. Đơn vị được thành lập sau khi những kẻ khủng bố giết chết 2 vận động viên Israel tại Thế vận hội Munich năm 1972. Ảnh: Sputnik. FSB Spetsnaz tập trung vào nhiệm vụ chống khủng bố, đảm bảo an ninh tại các sự kiện quan trọng, bảo vệ nhân vật VIP, phối hợp với GRU trong các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Ảnh: Sputnik. Một trong những thành tích ấn tượng nhất của FSB Spetsnaz là cuộc đột kích vào Cung điện Tajbeg ở Afghanistan, cùng với đặc nhiệm GRU Spetsnaz vào năm 1979. Ảnh: Sputnik. Đặc nhiệm không quân: Không giống với 2 đơn vị đặc nhiệm trên, đặc nhiệm không quân không hoạt động trên toàn thế giới. Nhiệm vụ của họ là dọn bãi đáp cho lực lượng đổ bộ đường không phía sau lưng kẻ thù. Đơn vị thường hoạt động không quá 2.000 km từ lực lượng chính. Ảnh: Russian Lansers.Đặc nhiệm không quân từng khiến những chiến binh Chechnya choáng váng khi lặng lẽ tiếp cận và chiếm đóng vị trí của họ. Một số đơn vị của phiến quân Chechnya biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ảnh: Russian Lansers. Navy Spetsnaz: Đây là đơn vị đặc nhiệm hoạt động dưới sự chỉ huy của Hải quân Nga. Đơn vị được thành lập vào năm 1941 trong cuộc bao vây Leningrad của Đức quốc xã, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ Hạm đội Baltic. Ảnh: Hisutton. Đặc nhiệm hải quân có trách nhiệm đảm bảo an ninh tại các căn cứ hải quân, ngăn chặn các đợt tấn công của lực lượng đặc nhiệm đối phương. Họ được đào tạo rất bài bản với kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Ảnh: Hisutton. Ngoài ra, đơn vị còn có nhiệm vụ đột kích dưới nước, bí mật tấn công phá hoại tài sản của đối phương, khiến kẻ địch mất khả năng chiến đấu. Họ được trang bị nhiều phương tiện chiến đấu dưới nước hiện đại. Ảnh: Hisutton. Lực lượng hoạt động đặc biệt (SOF) là đơn vị non trẻ nhất trong các đơn vị đặc nhiệm lừng danh của Nga. SOF được thành lập vào năm 2009 nhằm đáp ứng các thách thức an ninh trong tình hình mới. Ảnh: Wikipedia. Quy mô và cơ cấu tổ chức của SOF còn khá bí mật. SOF được cho là đã triển khai hoạt động ở bán đảo Crimea, Syria và cuộc chiến chống hải tặc ở Somalia. Ảnh: Wikipedia.

