Sau khi tung liên tiếp hơn 10 lữ đoàn cơ động từ các mặt trận khác nhau tới tăng viện cho mặt trận Kharkov, thì quân số và vũ khí của Quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục được đưa đến mặt trận này. Điều này cho thấy quyết tâm đánh bật Quân đội Nga về bên kia biên giới của Ukraine. Trong bối cảnh đó, Quân đội Nga cũng đang tăng cường sức mạnh cho “Cụm quân phía Bắc”. Gần đây, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 155 đã tăng cường về hướng Liptsy và Lữ đoàn xung kích đường không số 83 đã tăng cường về hướng Volchask, khiến Kharkov trở thành một điểm nóng mới. Đồng thời, Quân đội Nga tiếp tục tăng cường hỗ trợ về kỹ thuật và trang thiết bị, ngoài việc sử dụng số lượng lớn UAV và bom dẫn đường tấn công Quân đội Ukraine trên khu vực chiến tuyến, Quân đội Nga còn tăng cường tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Các vụ trinh sát sâu bằng UAV của Nga vào lãnh thổ Ukraine từ 100-200km, sau đó sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, cũng như các khu vực tập kết quân và kho vũ khí của Quân đội Ukraine ở Donbass, Zaporozhye và và thậm chí cả vùng Sumi. Tại Kharkov, nơi được tái nâng cấp thành vùng chiến tranh nóng, tên lửa Iskander của Quân đội Nga đương nhiên không “ngồi yên”. Mới đây, UAV trinh sát của Nga hoạt động sâu trong hậu phương Ukraine đã phát hiện một đoàn tàu quân sự chở đầy xe tải và xe bọc thép tại ga xe lửa ở thị trấn Budi, tăng cường cho Quân đội Ukraine ở mặt trận Kharkov. Thị trấn Budi cách thành phố Kharkov chưa đầy 10 km về phía tây nam và cách khu vực chiến sự phía bắc hiện nay ở Liptsy khoảng 50 km. Hỏa lực pháo binh của Nga không thể đe dọa tới đây. Do các tuyến đường sắt từ Dnipro và Zaporozhye đến Kharkov đều phải đi qua đây, nên ga xe lửa thị trấn Budi đã trở thành một nút quan trọng, để vận chuyển quân số và vũ khí của Quân đội Ukraine đến mặt trận Kharkov. Trong một thời gian dài trước đây, do thiếu khả năng trinh sát có chiều sâu và tương đối thiếu vũ khí tấn công tầm xa có độ chính xác cao, nên Quân đội Nga gặp khó khăn khi tiến hành các cuộc tấn công thời gian thực, như nhằm vào các mục tiêu như các đoàn tàu ở sâu trong lãnh thổ Ukraine. Vì vậy, việc điều chuyển lực lượng và vũ khí của Quân đội Ukraine cho tiền tuyến ở cách xa khu vực chiến sự, về cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Ví dụ, trong cuộc phản công lớn của Quân đội Ukraine vào năm 2023, hơn 10 lữ đoàn của Quân đội Ukraine đã vận chuyển tới thị trấn Orekhiv, tỉnh Zaporozhye và các hướng khác đều an toàn. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa thu năm 2023, đặc biệt là kể từ mùa xuân năm nay, số lượng bom lượn có điều khiển được Quân đội Nga sử dụng đã tăng mạnh. Lý do là khả năng trinh sát chiều sâu của Quân đội Nga được cải thiện và sự gia tăng về số lượng việc sản xuất vũ khí tấn công chính xác tầm xa. Cùng với đó là phương thức tấn công giữa UAV + tên lửa của Quân đội Nga, cũng ngày càng trở nên phổ biến và kết quả của các cuộc tấn công vào các nhà ga và mục tiêu quân sự của Ukraine nằm sâu trong khu vực hậu phương ngày càng gia tăng, như vụ tập kích vào nhà ga Budi. UAV trinh sát của Nga có lẽ đã “lởn vởn” phía trên nhà ga thị trấn Budi và ở phía sau, tên lửa Iskander nạp tọa độ, sẵn sàng phóng đạn. Do có những lỗ hổng lớn trong mạng lưới cảnh báo sớm và phòng không chuyên sâu hiện nay của Quân đội Ukraine, nên UAV trinh sát tầm trung của Nga có thể thực hiện các hoạt động trinh sát tần suất cao và liên tục, thậm chí đến tận căn cứ Không quân Ukraine cách biên giới 150 km. Trước tình hình đó, Quân đội Ukraine hiện tại không thể ứng phó, chứ đừng nói đến việc ngăn chặn; khi đoàn tàu quân sự tiến vào ga Budi, tên lửa Iskander của Nga đã ngay lập túc phát động cuộc tấn công, không chỉ có thể phá hủy đoàn tàu quân sự mà còn phá hủy cơ sở vật chất của nhà ga. Nhưng cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander vẫn chưa kết thúc. Do trên đoàn tàu có bộ binh Ukraine đi cùng, nên sau cuộc tấn công lần thứ nhất, sẽ có các lực lượng cứu hộ của các cơ quan quân sự và dân sự Ukraine tới chữa cháy, vận chuyển người bị thương và vận chuyển thiết bị chưa bị phá hủy. Lúc này, tên lửa Iskander thứ hai của Quân đội Nga tiếp tục tấn công hiện trường. Vì hầu hết những người có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó đều là nhân viên của cơ quan cấp cứu địa phương, nên vụ tấn công đã gây ra tổn thất lớn cho cơ quan cấp cứu Ukraine, gây nên sự hoảng loạn tại đây. Do việc kiểm soát thông tin của các cơ quan địa phương không chặt chẽ như của quân đội, nên thông tin về thương vong của các nhân viên dịch vụ khẩn cấp quốc gia Ukraine đã bị rò rỉ ngay sau cuộc tấn công của Nga. Trong đó có một giám đốc chi nhánh nằm trong số những người thiệt mạng. Về thiệt hại đối với Quân đội Ukraine, theo đánh giá của Nga là khoảng 20 đơn vị thiết bị (chủ yếu là xe tải) và khoảng 100 nhân sự. Tất nhiên, theo thông lệ, tuyên bố chiến thắng kiểu này chỉ có thể dùng để tham khảo. Tuy nhiên, sự thật là đoàn tàu quân sự của Ukraine đã bị trúng tên lửa và lực lượng cứu hộ đã bị trúng đạn ở lần tấn công thứ hai. Điều này cho thấy lượng vũ khí tấn công tầm xa hiện tại của Nga vẫn còn tương đối đầy đủ và khả năng tấn công chính xác theo thời gian thực đã được nâng tầm hơn nhiều so với trước kia. (Nguồn ảnh: Sputnik, Topwar, Ukrinform, Reuters).

https://tass.com/politics/1792389 Khoảnh khắc đoàn tàu của Ukraine bị tấn công ở nhà ga Budi phía tây nam thành phố Kharkov. (Nguồn: TASS).

