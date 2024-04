Iran tấn công đáp trả Israel, thái độ của Mỹ thay đổi

Theo hãng thông tấn Iran nhà nước Iran IRNA dẫn nguồn tin của Quân đội Ukraine cho biết, vào lúc 14 giờ chiều (giờ Iran) ngày 14/4, Tướng Bagheri, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, tuyên bố rằng các hoạt động quân sự của Iran đã kết thúc; nhưng các lực lượng vũ trang đang trong tình trạng báo động. Nếu Israel có hành động tấn công lợi ích của Iran ở Syria, Iran sẽ tiếp tục trả đũa. Hiện Iran mới chỉ tấn công các khu vực quân sự của Israel và chưa tấn công các khu dân cư, khu thương mại. Nếu Israel tấn công trở lại Iran, hành động tiếp theo của Iran sẽ còn lớn hơn. Tướng Bagheri nói rằng, Iran đã gửi một thông điệp tới Mỹ thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Iran rằng, nếu Mỹ hỗ trợ Israel trong một cuộc phản công có thể xảy ra, thì các căn cứ quân sự của Mỹ sẽ không còn an toàn và Iran sẽ hành động. Tướng Bagheri cho biết, mục tiêu cuộc tấn công của Iran là nhằm vào một “trung tâm tình báo” và căn cứ không quân, nơi mà Tehran cho rằng các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Israel đã cất cánh từ đây để tấn công tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria, hôm 1/4. Tướng Bagheri khẳng định, Iran không có ý định tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel, đồng thời kêu gọi Tel Aviv tránh thực hiện thêm các hành động leo thang chống lại Tehran. Tướng Bagheri nêu rõ, các hành động đáp trả của Israel sẽ dẫn đến phản ứng “nghiêm trọng hơn nhiều” từ phía Iran. Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc (LHQ) khẳng định: “Tình hình có thể được coi là đã kết thúc” và Israel “không nên” tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. (Ảnh hiện trường vụ tấn công vào Lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria ngày 1/4/2024). Phái đoàn Iran cảnh báo: “Nếu chính quyền Israel phạm phải một sai lầm khác, Iran sẽ đưa ra phản ứng nghiêm trọng hơn nhiều”. Trước đó, phái đoàn Iran tại LHQ tuyên bố rằng, hành động quân sự của nước này chống lại Israel, dựa trên Điều 51 của Hiến chương LHQ, để đáp trả vụ tấn công gần đây của Israel vào cơ sở ngoại giao của Iran ở Syria. Tình hình ở Trung Đông luôn phức tạp và nhiều biến động, những diễn biến gần đây đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Là quốc gia quan trọng trong khu vực, hoạt động quân sự và tình hình an ninh của Israel luôn là tâm điểm chú ý của quốc tế. Các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Israel, đặc biệt là căng thẳng ở Dải Gaza và biên giới Lebanon, đã buộc Israel phải đồng thời đáp trả các mối đe dọa an ninh trên nhiều mặt trận. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Hezbollah vào Bộ Tư lệnh phía Bắc của Quân đội Israel, cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa từ hướng Lebanon, đều cho thấy mức độ nghiêm trọng của những thách thức an ninh mà Israel phải đối mặt. Những cuộc tấn công từ lực lượng vũ trang cực đoan như Hamas, Hezbollah vào lãnh thổ Israel, không chỉ gây thiệt hại cho các cơ sở quân sự của Israel, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và kế hoạch chiến đấu của Quân đội Israel. Chính phủ và Quân đội Israel phải thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả để bảo vệ an ninh và chủ quyền đất nước. Israel có thể sẽ tăng cường các hoạt động quân sự để trả đũa những kẻ tấn công, đồng thời có thể tìm kiếm các kênh ngoại giao để giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, hành động như vậy có thể gây ra phản ứng dây chuyền khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Còn đối với Mỹ, với tư cách là một siêu cường, các chính sách và lập trường của Mỹ ở Trung Đông có tác động quan trọng đến diễn biến của toàn bộ tình hình. Gần đây, quan điểm của Mỹ dường như đã được điều chỉnh, từ hỗ trợ trực tiếp trước đây cho Israel, đến nay kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh leo thang thêm xung đột. Sự thay đổi của Mỹ có thể là do những cân nhắc về sự ổn định trong khu vực và lợi ích của chính Mỹ, hoặc có thể là do áp lực và lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế. Vai trò của cộng đồng quốc tế cũng trở nên đặc biệt quan trọng. Các nước và tổ chức quốc tế đang kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp thông qua kênh ngoại giao. Theo người phát ngôn của Quân đội Israel, Iran đã tiến hành vụ tấn công đêm 13/4 bằng 200 UAV tự sát và tên lửa. Vụ việc nhằm đáp trả vụ tấn công tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại Syria cách đây hai tuần, mà Iran cho rằng Israel đã thực hiện. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, IRNA, cm.163).

