Iran quyết tâm sao chép "Mèo đực" F-14 của Mỹ: Liệu có thành công?

Theo trang web "Tạp chí quan sát quân sự" của Bộ Quốc phòng Mỹ, ngày 22/7, Chuẩn tướng Hamid Vahdi, Phó chỉ huy của Không quân Iran tuyên bố rằng, Iran đã quyết định phát triển một máy bay chiến đấu hạng nặng, trên cơ sở sao chép mẫu máy bay F-14 hiện có trong biên chế của Không quân nước này. Ảnh: Thông tin từ trang Web "Tạp chí quan sát quân sự" về việc Iran chế tạo máy bay chiến đấu - Nguồn: Sina Nếu phát triển thành công, đây sẽ là mẫu chiến đấu cơ thứ hai mà nước này tự chế tạo; chiếc máy bay chiến đấu mà Iran sản xuất trong nước đầu tiên có tên là “Koswar” (Kowsar), hiện đang trong biên chế của Không quân Iran. Ảnh: Máy bay chiến đấu Kowsar của Iran - Nguồn: Wikipedia Máy bay chiến đấu " Kowsar" là bản sao của máy bay chiến đấu hạng nhẹ F-5E của Mỹ; được trang bị hệ thống điện tử hàng không, cảm biến và hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến do Iran phát triển. Ảnh: Máy bay chiến đấu Kowsar (trên) và F-5E - Nguồn: Wikipedia Tin tức về việc Iran phát triển mẫu máy bay chiến đấu hạng nặng được thiết kế dựa trên máy bay chiến đấu F-14A “Mèo đực” (Tomcat). Đây là mẫu máy bay chiến đấu hạng nặng duy nhất trong biên chế của Iran và là máy bay thế hệ thứ tư đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14 của Iran - Nguồn: Wikipedia F-14A là loại máy bay chiến đấu hạng nặng, có cấu tạo kiểu “cánh cụp – cánh xòe”, 2 động cơ, 2 chỗ ngồi; khi mới ra đời, chủ yếu được sử dụng cho chiến đấu không đối không và là tiêm kích hạm chủ lực của tàu sân bay Mỹ. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14A - Nguồn: Wikipedia Bộ quốc phòng Iran đã xây dựng một cơ sở công nghiệp tiên tiến để bảo trì F-14, và họ đã thực hiện hơn 300 sửa đổi về thiết kế, bao gồm thay thế radar, hệ thống điện tử hàng không và hệ thống tác chiến điện tử; đồng thời trang bị cho F-14 một loại tên lửa không đối không tầm xa mới. Ảnh: Cơ sở sửa chữa máy bay F-14 của Iran - Nguồn: Sina Hiện nay do lệnh cấm vận vũ khí ngặt nghèo của Mỹ đối với Iran, ngăn Iran mua máy bay chiến đấu hạng nặng từ nước ngoài; do đó việc phát triển một mẫu máy bay chiến đấu như vậy ở trong nước, có thể là một lựa chọn hiệu quả hơn về mặt chi phí. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14 của Iran - Nguồn: Wikipedia Điều đáng chú ý là Iran đã phát triển tên lửa không đối không tầm xa Fakour-90 để trang bị cho máy bay chiến đấu F-14. Đây là tên lửa hiện đại duy nhất có trong biên chế của họ. Ảnh: Tên lửa Fakour-90 - Nguồn: Wikipedia Do kích thước rất lớn của tên lửa, vì vậy Fakour-90 cần một máy bay chiến đấu hạng nặng tương đương với F-14 để có thể sử dụng loại tên lửa này; vì vậy có khả năng Iran sẽ thiết kế một loại máy bay chiến đấu hạng nặng mới để mang tên lửa Fakour90. Ảnh: Tên lửa Fakour-90 - Nguồn: Wikipedia Mặc dù F-14A là máy bay chiến đấu đã cũ, thậm chí là hết niên hạn sử dụng, nhưng Không quân Iran vẫn phải sử dụng; nếu máy bay chiến đấu mới do Iran phát triển thành công, có thể có những tính năng tiên tiến hơn, thậm chí còn được sự hỗ trợ kỹ thuật từ nước ngoài. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14 của Iran - Nguồn: Wikipedia Cũng rất có thể kỹ thuật sao chép F-14A gặp khó khăn, thì Iran có thể sao chép mẫu máy bay chiến đấu MiG-29A do Liên Xô phát triển; đây cũng là mẫu máy bay chiến đấu do nước ngoài chế tạo “mới nhất” mà Iran hiện có. Ảnh: Máy bay chiến đấu MiG-29A của Iran - Nguồn: Wikipedia Định nghĩa máy bay chiến đấu hạng nặng của Iran có thể không tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế chung, nhưng dựa trên mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ "Koswara" mà Iran chế tạo, thì hiện tại MiG-29A và F-4E là máy bay chiến đấu cỡ trung duy nhất của Iran có khả năng chiến đấu không đối không. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14 của Iran - Nguồn: Wikipedia Nếu khả năng của Iran chỉ có thể chế tạo đến mẫu máy bay chiến đấu hạng trung thì họ bắt buộc phải nhập khẩu loại máy bay chiến đấu hạng nặng của nước ngoài; theo những thông tin, hiện nay Iran rất quan tâm đến mẫu máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30SM hoặc Su-35 của Nga. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14 của Iran - Nguồn: Wikipedia Giới phân tích cho rằng, nếu lệnh cấm vận vũ khí của LHQ với Iran được dỡ bỏ vào tháng 10 tới, thì rất có thể Iran sẽ tranh thủ mua máy bay chiến đấu; nếu lệnh cấm vận tiếp diễn, thì lúc đó mới có khả năng Iran tự lực phát triển máy bay chiến đấu của riêng mình, vì khi đó họ không còn sự lựa chọn nào khác. Ảnh: Máy bay chiến đấu F-14 của Iran - Nguồn: Wikipedia Video Máy bay tiêm kích F-15 lại rơi ở Mỹ - Nguồn: VTC14

