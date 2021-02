Iran không cần T-90 của Nga vì có bản sao gần như y hệt

Xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Karrar của Iran, về cơ bản là một bản sao của chiếc xe tăng T-90S do Nga thiết kế và được Iran cho là “tiên tiến hơn”, so với phiên bản Zulfiqar (cũng là một loại MBT do Iran phát triển, dựa trên các mẫu xe tăng M-48, M-60 của Mỹ và T-72 của Liên Xô). Năm 2016, công ty chế tạo xe tăng Uralvagonzavod của Nga thông báo, họ sẽ cho phép Iran chế tạo xe tăng chủ lực T-90S trong nước, sau khi lện cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc với Iran được dỡ bỏ hoàn toàn vào năm 2020. Ngoài ra, Uralvagonzavod còn cho biết, họ cũng sẽ giúp Iran hiện đại hóa số T-72 hiện có trong biên chế Quân đội Iran; tương đương với các phiên bản T-72B, hiện có trong Quân đội Nga. Nhưng không cần đến sự giúp đỡ của Nga, thậm chí từ 6 năm trước (2015), lãnh đạo Quân đội Iran đã có những ý tưởng khác – đó là tự chế tạo xe tăng của riêng mình, mà không cần sự trợ giúp từ Moscow. Bây giờ có vẻ như điều đó đã trở thành hiện thực. Tư lệnh Lục quân Iran, Chuẩn tướng Kiomars Heidari, đã phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Iran nói rằng, Các lực lượng vũ trang Iran, đã cùng phát triển một phiên bản MBT mới, tương đương với xe tăng T-90 của Nga. MBT mới này, đang trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng, trước khi được chuyển giao cho Lục quân Iran. Tướng Heidari cho biết, chiếc xe tăng này được trang bị hệ thống ổn định pháo và phòng thủ hóa học mới, đáp ứng mọi yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Lục quân Iran đã nhận được lô xe tăng đầu tiên vào tháng 10/2020, để tiến hành thử nghiệm. Các nỗ lực phát triển và chế tạo xe tăng của Iran vẫn đang diễn ra, mà không cần bất kỳ sự trợ giúp của Nga. Lục quân Iran đã thông báo rằng, họ sẽ nhận được ít nhất 800 xe tăng mới? Mặc dù Iran tuyên bố, MBT Karrar không hề có sự hỗ trợ từ Nga, nhưng nhìn hình dáng bề ngoài, Karrar gần giống với T-90S. Vào năm 2017, khi MBT mới lần đầu xuất hiện, được gọi tên là Karrar; nhưng trong các bản tin gần đây nhất, trên truyền hình nhà nước Iran, tên Karrar đã không còn được sử dụng. Xe tăng Karra có kíp xe biên chế 3 người (trưởng xe, pháo thủ và lái xe), xe được trang bị lớp giáp composite, cùng các tấm giáp phản ứng nổ (ERA) gắn cả trên tháp pháo và thân xe, giống như T-90. Vũ khí chính của Karra là pháo nòng trơn 125mm 2A46M, với bộ ổn định 2 mặt phẳng. Nhìn thực tế, Karra và T-90 rất giống nhau về hình dáng bên ngoài; thậm chí một số nhà bình luận quân sự phương Tây cho rằng, Karra là "công nghệ của Nga với lớp sơn tồi". Mặc dù Karrar bị nghi ngờ là bản sao của T-90S của Nga, nhưng nó cũng được đánh giá tiên tiến hơn nhiều so với xe tăng Zulfiqar, một phiên bản MBT dựa trên các mẫu M-48, M-60 của Mỹ và T-72 của Liên Xô, do Chuẩn tướng quân đội Iran Mir-Younes Masoumazadeh làm Tổng công trình sư thiết kế. MBT Zulfiqar được Iran bắt đầu sản xuất loạt từ năm 1996 và có hai phiên bản chính được sản xuất. Vào tháng 5/2010, Quân đội Iran thông báo, họ đã phát triển phiên bản Zulfiqar III, có tính năng tương đương với các MBT tiên tiến nhất của phương Tây? Cũng cần đánh giá cao quyết tâm của các nhà lãnh đạo Iran, trong tinh thần độc lập về phát triển và sản xuất vũ khí. Khi chế tạo xe tăng Karrar, hay bất cứ loại vũ khí nào, người Iran đã cho thấy rằng họ thực sự nghiêm túc trong việc tránh phải phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào. Qua việc sản xuất thành công xe tăng Karrar, đã cho thấy “khả năng” của Iran, có thể tự chế tạo một chiếc xe tăng “ngang bằng” với T-90 của Nga? Nhưng thực chất, Karrar vẫn chỉ là một bản sao của một thiết kế rất thành công là T-90, chứ không phải là một MBT được phát triển từ A-Z như Iran tuyên bố.

