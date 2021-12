Iran đe dọa tiêu diệt toàn bộ Israel chỉ vòng trong 7 phút?

Sau khi được biết về ý định của Israel trong việc độc lập tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Iran, bề ngoài là để ngăn chặn việc chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này, Tehran đã cảnh báo rằng, Iran có hàng trăm tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Tel Aviv và các địa điểm khác trên toàn lãnh thổ Israel chỉ trong vòng 7 phút. Được biết, Washington đã từ chối hỗ trợ Israel trong chiến dịch quân sự xâm lược Iran. Tuy nhiên, Israel tuyên bố sẵn sàng giải quyết độc lập vấn đề Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà không cần đến sự trợ giúp của Mỹ. Theo các ấn phẩm Walla và Axios của Israel, quân đội Israel đã nhận được lệnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Iran; nhưng rõ ràng, nếu Israel có ý định tiến công Iran, họ sẽ không thể tiến hành ngay cho đến giữa năm sau. Ngược lại các chuyên gia lưu ý rằng, mặc dù Israel có nhiều vũ khí hiện đại hơn, nhưng Iran cũng được trang bị hàng nghìn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo; và do hiệu quả thấp của các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, số tên lửa này sẽ phá hủy phần lớn các cơ sở quân sự quan trọng của Israel. Cùng phối hợp với màn tiến công tên lửa từ lãnh thổ Iran, các nhóm vũ trang thân Iran như Hezbollah của Lebanon, cũng tuyên bố ý định chiến đấu chống lại Israel, bằng các loại tên lửa tự chế và nhập của Iran, từ lãnh thổ Lebanon. Với việc Hezbollah được trang bị hàng nghìn tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa hành trình và đạn đạo, lại có hệ thống công sự, địa đạo vững chắc; như vậy Israel đơn giản sẽ bị tấn công bằng tên lửa từ nhiều hướng; ngoài ra chưa kể quân chính phủ Syria và lực lượng Houthis ở Yemen sẵn sàng hỗ trợ Tehran. Còn về phía Israel, hiện Không quân Mỹ và Israel có kế hoạch tổ chức thảo luận về các cuộc tập trận chung mô phỏng tấn công tầm xa các cơ sở hạt nhân của Iran. Năm 2022, Không quân Israel đặt mục tiêu có khả năng tấn công tầm xa, nhằm vào các địa điểm có chương trình hạt nhân của Iran. Hiện nay phi đội tiêm kích F-35 với số lượng ngày càng đông đảo của Israel, sẽ đóng vai trò chủ công trong các tình huống tiến công vào lãnh thổ Iran; do máy bay này có tính năng tàng hình, nên có khả năng xâm nhập sâu vào không phận Iran. Số F-35 có nhiệm vụ thu thập một lượng lớn thông tin tình báo, để cung cấp cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư F-15 và F-16 tấn công. IAF đang sử dụng đầy đủ các khả năng mà F-35 sở hữu và kết hợp những khả năng này với vai trò của các máy bay phản lực F-16 và F-15, cũng như các máy bay không người lái (UAV). Israel và Mỹ đã có kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận về các cuộc tập trận chung, mô phỏng cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chương trình này đã được xem xét trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel và các quan chức Lầu Năm Góc vào ngày 9/12. Việc này liên quan đến hàng chục chiếc máy bay bao gồm máy bay chiến đấu F-35, F-16 và F-15, nhiều máy bay trinh sát và máy bay tiếp dầu trên không, và sẽ được thực hiện trên biển Địa Trung Hải, trong vùng biển quốc tế, để mô phỏng khoảng cách mà những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ phải di chuyển, đến các cơ sở hạt nhân của Iran. Truyền thông Israel ngày 6/12 đưa tin, Tev Aviv đang lên kế hoạch yêu cầu Mỹ xem xét các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khi các cuộc đàm phán tại Vienna giữa các bên ký kết JCPOA đã không đạt được tiến bộ. Trong khi JCPOA ban đầu được ký vào năm 2015 để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương của Liên Hợp Quốc và phương Tây đối với Iran, để đổi lấy việc Iran ngừng chương trình làm giàu hạt nhân. Tuy nhiên Israel phản đối JCPOA ngay từ đầu và đã tuyên bố tiến công Iran, nếu nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Hiện nay vị thế của phương Tây yếu đi đáng kể, khi chỉ còn các biện pháp trừng phạt đơn phương, khiến nền kinh tế Iran tự do hơn nhiều trong giao dịch và nhận đầu tư từ các bên không phải phương Tây, nhất là từ Trung Quốc và Nga. Hạn chế cuối cùng của JCPOA, một lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với một số vũ khí nhập khẩu, đã được dỡ bỏ vào tháng 10/2020; nghĩa là Iran hiện tại không có hạn chế bất thường nào đối với kinh tế hoặc quân sự, ngoài những hạn chế đơn phương từ Mỹ và một số đồng minh của họ. Hiện giới chức Mỹ tuyên bố, họ sẽ không bình luận về các cuộc tập trận chung có thể nhắm vào Iran; nhưng sự tham gia của Mỹ được coi là quan trọng đối với thành công của một hoạt động như vậy. Ngoài phi đội gồm 25 máy bay chiến đấu F-15I của Israel, không máy bay nào trong lực lượng không quân của nước này, có thể bay thẳng từ Israel đến các địa điểm hạt nhân của Iran với tải trọng vũ khí, mà không cần tiếp nhiên liệu trên không, trừ khi sử dụng các căn cứ ở nước ngoài. Nếu Israel tiến công công Iran mà không có sự giúp đỡ và phối hợp của Mỹ, thì với năng lực hiện tại, Israel chưa thể độc lập tiến hành. Và chắc chắn, cả Israel và Iran đều nhận thức rõ mỗi bên phải trả giá cho một cuộc chiến như thế nào; có lẽ hai bên cũng chỉ dừng lại ở những tuyên bố, hoặc những cuộc chiến ủy nhiệm mà thôi. Nguồn ảnh: Pinterest.

Sau khi được biết về ý định của Israel trong việc độc lập tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Iran, bề ngoài là để ngăn chặn việc chế tạo vũ khí hạt nhân của nước này, Tehran đã cảnh báo rằng, Iran có hàng trăm tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Tel Aviv và các địa điểm khác trên toàn lãnh thổ Israel chỉ trong vòng 7 phút. Được biết, Washington đã từ chối hỗ trợ Israel trong chiến dịch quân sự xâm lược Iran. Tuy nhiên, Israel tuyên bố sẵn sàng giải quyết độc lập vấn đề Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà không cần đến sự trợ giúp của Mỹ. Theo các ấn phẩm Walla và Axios của Israel, quân đội Israel đã nhận được lệnh chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Iran ; nhưng rõ ràng, nếu Israel có ý định tiến công Iran, họ sẽ không thể tiến hành ngay cho đến giữa năm sau. Ngược lại các chuyên gia lưu ý rằng, mặc dù Israel có nhiều vũ khí hiện đại hơn, nhưng Iran cũng được trang bị hàng nghìn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo; và do hiệu quả thấp của các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, số tên lửa này sẽ phá hủy phần lớn các cơ sở quân sự quan trọng của Israel. Cùng phối hợp với màn tiến công tên lửa từ lãnh thổ Iran, các nhóm vũ trang thân Iran như Hezbollah của Lebanon, cũng tuyên bố ý định chiến đấu chống lại Israel, bằng các loại tên lửa tự chế và nhập của Iran, từ lãnh thổ Lebanon. Với việc Hezbollah được trang bị hàng nghìn tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa hành trình và đạn đạo, lại có hệ thống công sự, địa đạo vững chắc; như vậy Israel đơn giản sẽ bị tấn công bằng tên lửa từ nhiều hướng; ngoài ra chưa kể quân chính phủ Syria và lực lượng Houthis ở Yemen sẵn sàng hỗ trợ Tehran. Còn về phía Israel, hiện Không quân Mỹ và Israel có kế hoạch tổ chức thảo luận về các cuộc tập trận chung mô phỏng tấn công tầm xa các cơ sở hạt nhân của Iran. Năm 2022, Không quân Israel đặt mục tiêu có khả năng tấn công tầm xa, nhằm vào các địa điểm có chương trình hạt nhân của Iran. Hiện nay phi đội tiêm kích F-35 với số lượng ngày càng đông đảo của Israel, sẽ đóng vai trò chủ công trong các tình huống tiến công vào lãnh thổ Iran; do máy bay này có tính năng tàng hình, nên có khả năng xâm nhập sâu vào không phận Iran. Số F-35 có nhiệm vụ thu thập một lượng lớn thông tin tình báo, để cung cấp cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư F-15 và F-16 tấn công. IAF đang sử dụng đầy đủ các khả năng mà F-35 sở hữu và kết hợp những khả năng này với vai trò của các máy bay phản lực F-16 và F-15, cũng như các máy bay không người lái (UAV). Israel và Mỹ đã có kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận về các cuộc tập trận chung, mô phỏng cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Chương trình này đã được xem xét trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel và các quan chức Lầu Năm Góc vào ngày 9/12. Việc này liên quan đến hàng chục chiếc máy bay bao gồm máy bay chiến đấu F-35, F-16 và F-15, nhiều máy bay trinh sát và máy bay tiếp dầu trên không, và sẽ được thực hiện trên biển Địa Trung Hải, trong vùng biển quốc tế, để mô phỏng khoảng cách mà những chiếc máy bay chiến đấu này sẽ phải di chuyển, đến các cơ sở hạt nhân của Iran. Truyền thông Israel ngày 6/12 đưa tin, Tev Aviv đang lên kế hoạch yêu cầu Mỹ xem xét các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khi các cuộc đàm phán tại Vienna giữa các bên ký kết JCPOA đã không đạt được tiến bộ. Trong khi JCPOA ban đầu được ký vào năm 2015 để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương của Liên Hợp Quốc và phương Tây đối với Iran, để đổi lấy việc Iran ngừng chương trình làm giàu hạt nhân. Tuy nhiên Israel phản đối JCPOA ngay từ đầu và đã tuyên bố tiến công Iran, nếu nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Hiện nay vị thế của phương Tây yếu đi đáng kể, khi chỉ còn các biện pháp trừng phạt đơn phương, khiến nền kinh tế Iran tự do hơn nhiều trong giao dịch và nhận đầu tư từ các bên không phải phương Tây, nhất là từ Trung Quốc và Nga. Hạn chế cuối cùng của JCPOA, một lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với một số vũ khí nhập khẩu, đã được dỡ bỏ vào tháng 10/2020; nghĩa là Iran hiện tại không có hạn chế bất thường nào đối với kinh tế hoặc quân sự, ngoài những hạn chế đơn phương từ Mỹ và một số đồng minh của họ. Hiện giới chức Mỹ tuyên bố, họ sẽ không bình luận về các cuộc tập trận chung có thể nhắm vào Iran; nhưng sự tham gia của Mỹ được coi là quan trọng đối với thành công của một hoạt động như vậy. Ngoài phi đội gồm 25 máy bay chiến đấu F-15I của Israel, không máy bay nào trong lực lượng không quân của nước này, có thể bay thẳng từ Israel đến các địa điểm hạt nhân của Iran với tải trọng vũ khí, mà không cần tiếp nhiên liệu trên không, trừ khi sử dụng các căn cứ ở nước ngoài. Nếu Israel tiến công công Iran mà không có sự giúp đỡ và phối hợp của Mỹ, thì với năng lực hiện tại, Israel chưa thể độc lập tiến hành. Và chắc chắn, cả Israel và Iran đều nhận thức rõ mỗi bên phải trả giá cho một cuộc chiến như thế nào; có lẽ hai bên cũng chỉ dừng lại ở những tuyên bố, hoặc những cuộc chiến ủy nhiệm mà thôi. Nguồn ảnh: Pinterest.