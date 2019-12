Hết sập cần cẩu lại cháy bừng bừng, vụ sửa chữa tàu Kuznetsov quá lắm "nhiêu khê"!

Hàng không mẫu hạm đô đốc Kuznetsov - tàu sân bay duy nhất hiện tại trong biên chế hải quân Nga lại một lần nữa gặp tai nạn trong quá trình sửa chữa. Nguồn ảnh: Rumil. Lần này, tàu Kuznetsov đã bốc cháy khiến ít nhất ba người thương vong trong vụ việc. Truyền thông địa phương thậm chí còn khẳng định đã có một người trong số các nạn nhân bị thiệt mạng. Nguồn ảnh: Rumil. Vụ cháy được cho có nguyên nhân là do thợ hàn khi làm việc trên tàu không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn dẫn đến việc mối hàn gây ra hoả hoạn. Vụ hoả hoạn xảy ra ở khoang nhiên liệu nên dần trở nên mất kiểm soát trước khi các biện pháp cứu hộ cứng rắn hơn được thi hành. Nguồn ảnh: Rumil. Đám cháy đã lan rộng từ 20 lên tới 120 mét vuông, do là cháy dầu diesel nên quá trình dập lửa tốn khá nhiều thời gian và công sức. Điều đáng nói đó là những thợ sửa chữa tàu sân bay Kuznetsov đã dập tắt đám cháy chỉ bằng bình cứu hoả cầm tay. Nguồn ảnh: Rumil. Đây không phải là lần đầu tiên tàu sân bay Kuznetsov gặp sự cố khi sửa chữa. Kể từ lúc cập cảng bắt đầu sửa chữa và nâng cấp tới nay, đây đã là lần thứ hai Kuznetsov được "lên báo" vì các sự cố xảy ra trong lúc được bảo dưỡng. Nguồn ảnh: Rumil. Đầu tiên là vụ việc cần cẩu của ụ nổi sửa chữa cho hàng không mẫu hạm Kuznetsov bị sập, đè lên sàn tàu làm thủng một lỗ khoảng 20 mét vuông trên đường băng cất cánh. Nguồn ảnh: Rumil. Sau vụ việc này, ụ nổi lớn nhất của Nga cũng bị hỏng và Nga cũng không còn một ụ nổi nào khác có thể "tải" được tàu Kuznetsov. Nguồn ảnh: Rumil. Được bắt đầu quá trình nâng cấp từ năm 2018, tới nay tàu sân bay Kuznetsov vẫn chưa thể quay trở lại biển khơi. Thậm chí truyền thông Nga còn không dưới một lần cho rằng hải quân nước này nên "từ bỏ con tàu cũ kỹ, tốn kém khó bảo dưỡng" này. Nguồn ảnh: Rumil. Trong khi đó phía Mỹ lại khá là mỉa mai và cho rằng, tốc độ sửa chữa tàu Kuznetsov của Nga thậm chí còn không nhanh bằng tốc độ... đóng tàu sân bay mới của Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay Kuznetsov khi còn "hùng dũng" hoạt động ở Syria.

