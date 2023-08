Hệ thống S-300PS của Ukraine bị Su-34 Nga hạ gục bằng một đòn đánh

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay tiêm kích bom Su-34 của lực lượng không quân nước này, đã tiêu diệt toàn bộ một trận địa phòng không của Ukraine, ở Zeleny Gai miền nam Ukraine, bằng một tên lửa không đối đất có điều khiển. Việc toàn bộ khẩu đội tên lửa phòng không S-300PS bị phá hủy, đã làm suy giảm nghiêm trọng phòng không khu vực của Ukraine trong bán kính 75 km. Đặc biệt là trong bối cảnh, các hệ thống phòng không tầm xa của Ukraine đang thiếu nghiêm trọng. S-300PS là những hệ thống phòng không tầm xa của Ukraine từ thời Liên Xô và đang đi dần về con số 0, do tiêu hao trong chiến đấu. Các hệ thống phòng không có nguồn gốc từ phương Tây đang mở rộng nhanh chóng và thay thế dần vũ khí phòng không của Ukraine, có từ thời Liên Xô. Việc chiếc Su-34 của Nga hạ gục hệ thống phòng không S-300PS trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine về cơ bản được đánh giá là chưa mang lại kết quả chiến lược quan trọng nào. Tuy nhiên, Nga dường như cũng không muốn thực hiện bất kỳ hành động tấn công quy mô nào. Nga đã tiến hành cuộc chiến tiêu hao với Ukraine bằng cách phát huy cao nhất ngành công nghiệp quốc phòng rất mạnh của họ, có thể bổ sung “thoải mái” tất cả các trang bị quân sự bị mất. Nga cũng củng cố hậu phương của mình đến mức tối đa, bằng cách huy động thêm khoảng 300.000 quân. Vì vậy, Nga dường như đã sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ bước đột phá nào của Ukraine trong bất kỳ kịch bản phản công nào. Điều này cho thấy, quân đội Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn, bằng cách tăng cường toàn diện hậu phương của mình. Theo video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, có lẽ được ghi lại bởi một UAV trên cao cho thấy, một mảnh đất hình chữ nhật trên một bãi đất trống rộng lớn, có thể là nơi bố trí trận địa của hệ thống phòng không S-300PS của Ukraine và hai tên lửa lần lượt bắn trúng trận địa. Có thể thấy một vệt nhỏ màu trắng được cho là của tên lửa dẫn đường từ chiếc Su-34, đã đánh vào trận địa phòng không S-300PS trong đòn tấn công thứ hai. Cú đánh này dẫn đến một vụ nổ lớn, điều này cho thấy kho vũ khí, kho chứa nhiên liệu hoặc tên lửa dự phòng cho bệ phóng đã bị trúng đạn. Không rõ là tại sao hệ thống phòng không S-300PS không bắn vào chiếc UAV trinh sát của Nga bay phía trên đầu. Điều này có thể có hai cách giải thích, thứ nhất là người điều khiển UAV đã xác định được “vùng mù” trong tầm phủ sóng của radar S-300PS, để có thể phối hợp với chiếc tiêm kích bom Su-34. Thứ hai, những trắc thủ của kíp chiến đấu phòng không S-300PS, có thể đã cố tình tắt radar, nhằm lường trước việc bị lực lượng tình báo điện tử Nga (ELINT) theo dõi; điều này có thể khiến trận địa bị lộ, tạo điều kiện cho Không quân Nga phóng tên lửa chống bức xạ Kh-31. Trong một trận đánh khác, vào ngày 14 tháng 8, toàn bộ một hệ thống phòng không nữa của Quân đội Ukraine cũng đã bị phá hủy, bởi tên lửa dẫn đường của máy bay chiến đấu Nga ở cùng khu vực; đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Đoạn video cho thấy một trận địa tương tự như trận địa S-300PS, được ghi lại bằng UAV trinh sát. Có thể nhìn thấy hai bệ phóng (TEL) với các thùng chứa tên lửa. Ba vụ nổ sau đó xảy ra nhanh chóng, nghĩa là ba quả tên lửa dẫn đường của Nga lần lượt tấn công khu vực này. Đòn đánh của tên lửa Nga trong lần thứ ba, khiến một vật thể bay lên. Điều này có thể được cho là tên lửa phòng không của Ukraine bị bắn trúng và động cơ tên lửa của nó được kích hoạt, khiến nó được phóng đi trong một vụ phóng không có điều khiển và lãng phí. Một bài đăng khác, có lời bình dài hơn một chút của cùng một video, cho rằng những gì đã bị tên lửa Nga phá hủy, bao gồm hai bệ phóng chứa tên lửa 5P85S/D và radar chiếu xạ mục tiêu 5B63S của hệ thống phòng không tầm xa S-300PS. Tiêm kích bom Su-34 đã xuất hiện nổi bật trong các bản cập nhật Bộ Quốc phòng Nga trong tháng qua, khi đã phát huy toàn bộ khả năng tấn công mặt đất của nó, để tấn công các mục tiêu chiến thuật trên bộ của Ukraine như điểm tập trung binh lực, kho vũ khí, sở chỉ huy…bằng tên lửa và bom lượn có điều khiển. Tiêm kích Su-34 đóng vai trò trụ cột trong vai trò tấn công chiến thuật của Không quân Nga tại chiến trường Ukraine, nó thường sử dụng vũ khí tấn công ngoài tầm bắn của các hệ thống phòng không Ukraine. Vào ngày 1/6 vừa qua, Không quân Nga (RuAF) đã nhận được lô Su-34 mới từ Tập đoàn máy bay Thống nhất Nga (UAC). Su-34 được thiết kế dựa trên máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không Su-27 Flanker; tiêm kích bom Su-34 được thiết kế cho các nhiệm vụ tác chiến trên không và ném bom. Một radar mảng pha đa chế độ, có khả năng theo dõi và tránh địa hình đã được lắp vào phần mũi của Su-34. Theo hãng tin TASS của Nga đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, các hệ thống phòng không của Liên Xô trong Quân đội Ukraine vẫn hoạt động hiệu quả cho đến ngày nay. Kiev cần bổ sung tên lửa cho các hệ thống phòng không của Liên Xô "lỗi thời nhưng vẫn hiệu quả". Theo Tổng thống Zelensky, Quân đội Ukraine có một số hệ thống phòng không thời Liên Xô, nhưng lại thiếu tên lửa cho chúng. Để có được những tên lửa như vậy, cần phải làm việc với tất cả các quốc gia còn tồn kho vũ khí của Liên Xô; nhưng điều này là khá khó khăn. Trận địa phòng không S-300PS của Ukraine bị tên lửa từ tiêm kích bom Su-34 của Nga phá hủy. Nguồn Twitter

