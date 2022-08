Hệ thống chống UAV của Nga đối đầu UAV thương mại từ Ukraine

Bộ Quốc phòng Ukraine vừa công bố đoạn video cho thấy, họ đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) thương mại (loại nhiều cánh quạt), để thả bom và phá hủy thành công hệ thống chống máy bay không người lái ROSC-1 mới nhất của Nga. Đây là điều rất khó tin, khi hệ thống chống máy bay không người lái ROSC-1 mới nhất của Nga, đã bị đánh bom bởi một UAV thương mại, bán nhiều trên các sàn thương mại điện tử. Đoạn video này không chỉ cho thấy quân Ukraine đã đạt được chiến thắng ý nghĩa, mà nó còn bộc lộ nhiều điểm yếu của các hệ thống tác chiến chống UAV hiện đại ngày nay - đó là bất lực trước máy bay không người lái cỡ nhỏ dân sự. Theo tuyên bố chính thức, hệ thống chống UAV mới nhất của quân đội Nga là ROSC-1, được phát triển bởi Diamond Research and Production Consortium; hệ thống có khả năng tiêu diệt mềm mạnh mẽ và có thể đánh chặn UAV trong vòng bán kính 25 km. Các chức năng của ROSC-1 bao gồm đánh chặn điện tử, gây nhiễu, chặn các kênh điều khiển, tấn công chủ động, v.v.; hệ thống có khả năng hạ cánh cưỡng bức UAV của đối phương, bằng cách gửi sai tín hiệu GPS hoặc thậm chí chiếm quyền điều khiển UAV. Theo báo chí Nga, quân đội nước này nhấn mạnh rằng, hệ thống tác chiến điện tử ROSC-1, có khả năng tiêu diệt mềm mạnh hơn đối với các loại máy bay không người lái thương mại, dù đã được sửa đổi hay nâng cấp phần mềm. Hiện tại, vẫn chưa rõ loại UAV thương mại của quân đội Ukraine, vừa tiêu diệt hệ thống chống UAV ROSC-1, đã qua sửa đổi chống nhiễu hay chưa? Nhưng đã phá hủy thành công hệ thống ROSC-1 ngay trên đỉnh đầu, theo một cách đơn giản nhất. Với tư cách là hệ thống chống UAV mới nhất của quân đội Nga, khả năng hoạt động của ROSC-1 thực sự gây bất ngờ, không khỏi khiến người ta nghi ngờ về kết quả phá hủy các UAV của đối phương, mà Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trước đây. Đặc biệt là kết quả chế áp mềm đối với các UAV quân sự như TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Logic của vấn đề là ngay cả các UAV thương mại, mà hệ thống ROSC-1 cũng không thể chế áp được; vậy việc các hệ thống chế áp mềm của Nga, liệu có khả năng chế áp những loại máy bay không người lái quân sự, với khả năng chống nhiễu mạnh hơn? Tại chiến trường Syria và Libya, các quan chức và truyền thông Nga đã tuyên bố rằng, họ đã bắn hạ một số lượng lớn máy bay không người lái TB-2, trong đó bao gồm cả việc sử dụng các hệ thống chống UAV mềm để tiêu diệt. Nhưng thông qua các hình ảnh và video, tất cả số UAV mà Quân đội Nga (hoặc quân đội các quốc gia khác sử dụng vũ khí của Nga) phá hủy và bắn hạ, đều ở dạng mảnh vỡ, chứ không phải ở dạng nguyên vẹn, như Iran đã từng làm với UAV của Mỹ. Cũng nên nhớ rằng, về khả năng chống nhiễu của UAV TB-2, đã được những khách hàng quốc tế công nhận; do vậy những hệ thống chống UAV kiểu chế áp điện tử như của Nga, khó có thể ép được UAV TB-2 hạ cánh (trên thực tế, Nga cũng chưa thu được bất kỳ chiếc UAV TB-2 nào còn nguyên vẹn). Các nhà phân tích từ lâu đã nghi ngờ rằng, Bộ Quốc phòng Nga đã phóng đại khả năng chống UAV của quân đội Nga; nhất là với những UAV bay ở độ cao thấp. Nhiều kết quả bắn hạ UAV TB-2 ở Libya và những nơi khác đều do vũ khí hỏa lực; thậm chí một số UAV TB-2 đã bị Quân đội Quốc gia Libya của Thống chế Haftar phá hủy trên mặt đất. Vậy những kết quả chống UAV của Quân đội Nga tại chiến trường Syria giải thích thế nào? Khi trước đó, theo các thông tin, Quân đội Nga đã đạt được rất nhiều kết quả tác chiến chống máy bay không người lái với hệ thống chế áp mềm. Nhưng qua phân tích của các chuyên gia cho thấy, hầu hết các máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Khmemin của quân đội Nga ở Syria, đều là “sản phẩm tự chế” của các chiến binh. Hầu như không có bất kỳ UAV thương mại nào, chứ chưa nói đến UAV quân sự. Vậy những UAV tự sát này, liệu có bị hệ thống tác chiến điện tử quân sự của Nga can thiệp và buộc phải hạ cánh hay chính chúng bị trục trặc kỹ thuật? Hay phần lớn bị các hệ thống vũ khí như tên lửa Tor-M2 hoặc hệ thống pháo – tên lửa Pantsir-S1 bắn hạ?

