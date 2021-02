Hè nóng tới 40 độ C, xe tăng T-90S Việt Nam có điều hòa không?

Hiện nay, Binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam đang vận hành 64 xe tăng T-90S/SK hiện đại nhập khẩu từ Nga trong một hợp đồng ký kết từ năm 2016. Đây là loại xe tăng hiện đại và mạnh mẽ số 1 khu vực Đông Nam Á hiện nay cũng như hàng đầu trên thế giới. Xe sử dụng pháo chính nòng trơn 2A46M cỡ 125mm nạp đạn tự động có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng, một súng máy đồng trục PKTM 7.62mm và một tháp súng máy phòng không KORD 12.7mm trên nóc tháp pháo có thể điều khiển từ trong xe. Khả năng bảo vệ của xe tăng T-90 Việt Nam đang sử dụng bao gồm các khối giáp phản ứng nổ Kontakt-5 thế hệ 2 vô cùng mạnh mẽ, có thể chống lại nhiều loại đạn pháo, tên lửa của kẻ thù nhắm vào xe tăng. Đặc biệt, T-90S/SK của Việt Nam được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động Shtora-1M trong đó nổi bật có cặp đèn nhiễu OTShU-1-7M có khả năng phát ra các dải tần sóng gây nhiễu tín hiệu làm chệch mục tiêu của tên lửa chống tăng thế hệ 1 và 2 nhắm vào xe. Đây cũng chính là thương hiệu làm nên biệt danh “cua mắt đỏ”. Tuy nhiên, nơi khai sinh ra xe tăng T-90 chính là nước Nga rộng lớn với thời tiết ôn hòa, nơi có mùa đông cực kỳ lạnh giá. Do đó, dù cho hoạt động trong những chiếc xe tăng chật chội thì không khí vẫn luôn mát mẻ so với người vận hành. Trong khi đó, Việt Nam lại là một quốc gia nhiệt đới cận xích đạo, có khí hậu vô cùng nóng bức. Do đó, khi hoạt động trong một chiếc xe tăng chật chội, nhiệt độ trong xe tác động với sắt thép có khi còn cao hơn cả nhiệt độ ngoài trời, thậm chí lên tới hơn 40 độ C trong những ngày đỉnh điểm. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và khả năng tác chiến của chiến sĩ. Nhận rõ được tình hình đó, khi mua xe tăng chủ lực T-90S/SK từ Nga, phía ta đã lựa chọn cấu hình trang bị bổ sung điều hòa nhiệt độ thêm cho xe tăng T-90S nhằm gia tăng mức độ thuận tiện cho kíp xe vận hành, đáp ứng tốt trong điều kiện nhiệt đới nóng bức.

Ảnh: Cục nóng điều hòa trên xe tăng T-90 Việt Nam. Điều hòa nhiệt độ được bố trí 3 cửa xả khí mát ở 3 vị trí của kíp xe là lái xe, trưởng xe và pháo thủ. Cục nóng của điều hòa sẽ được đặt ở bên ngoài tháp pháo. Trong trường hợp như xe tăng T-90S Việt Nam, cục nóng điều hòa được ta đặt ở phía sau bên trái của tháp pháo, phía sau tháp pháo đặt hộp đựng dụng cụ và phía sau bên phải tháp pháo gắn các hộp tiếp đạn của súng 12.7mm. Trong trường hợp xe tăng bị dính đạn, cục nóng điều hòa, hộp đựng dụng cụ,.. ở phía sau tháp pháo cũng có thể đóng vai trò như một lớp giáp mỏng để làm giảm bớt khả năng công phá của hỏa lực đối phương lên giáp chính xe tăng. Có thể thấy, việc trang bị điều hòa cho xe tăng T-90S là một lựa chọn rất đúng đắn rút ra từ kinh nghiệm vận hành thực tiễn của những loại xe tăng trước đó trong biên chế quân đội ta khi vận hành trong mùa nóng bức. Nguồn ảnh: TH. Cận cảnh xe tăng T-90 của Việt Nam lần đầu phô diễn lá chắn phòng thủ chủ động.

