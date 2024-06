Hành động của phương Tây đồng nghĩa với chiến tranh trực tiếp với Nga

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với truyền thông nước ngoài, khi được hỏi về việc Mỹ và phương Tây cho phép dùng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga và phản ứng của Nga thế nào, Tổng thống Nga Putin cho biết, hành động như vậy của Mỹ và phương Tây đồng nghĩa với “chiến tranh trực tiếp với Nga”. Còn biện pháp trả đũa của Nga với những hành động trên của Mỹ và phương Tây, Tổng thống Putin nói rằng, Moscow có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho các nước đang có chiến tranh với các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. “Nếu ai đó cho rằng, có thể cung cấp vũ khí như vậy cho khu vực chiến đấu để tấn công lãnh thổ của chúng tôi và gây khó khăn cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền cung cấp vũ khí cùng loại cho những khu vực trên thế giới, nơi sẽ diễn ra các cuộc tấn công vào những quốc gia làm điều này chống lại Nga?”, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cho phép vũ khí Nga được đưa đến các khu vực có chiến tranh với các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lưu ý rằng, vũ khí của Nga có thể được chuyển giao cho các lực lượng đang xung đột với Mỹ và các nước NATO. Theo nhà quan sát chính trị Andrei Perla, tuyên bố của Tổng thống Putin và ông Medvedev là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962, khi Liên Xô đưa tên lửa hạt nhân sang Cuba, đã làm cả nước Mỹ “náo loạn”. “Vũ khí công nghệ cao của Nga nằm trong tay những quốc gia hay lực lượng vũ trang chống Mỹ và phương Tây, có thể thay đổi tình hình ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ, người Houthis ở Yemen có thể sử dụng tên lửa đất đối hải của Nga để chống lại hạm đội Mỹ”, ông Perla ví dụ. Đại tá đã nghỉ hưu và nhà phân tích quân sự Nga Viktor Baranets lưu ý rằng, những tuyên bố của Tổng thống Putin không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một động thái thực sự theo hướng này. Theo ông Baranets, các cuộc đàm phán đã diễn ra từ lâu giữa Nga và Venezuela, giữa Nga và Cuba về việc trở lại Cuba sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Theo ông, người dân Cuba và Venezuela đã bắt đầu thay đổi chính sách của mình và “bớt sợ hãi” trước sự đe dọa của Mỹ. Ngoài ra ông Baranets cũng cho biết, các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch giữa Nga và Cuba ở vùng biển Caribe. “Nếu người Trung Quốc cũng tham gia ở đó, điều đó sẽ gây ra những tiếng la hét dữ dội ở Washington, thậm chí có thể can thiệp bằng vũ lực. Nhưng nếu có ít nhất một căn cứ quân sự xuất hiện ở Cuba, điều này có nghĩa là một lưỡi lê sắc bén của Nga đang chĩa vào “nách” của nước Mỹ”, ông Baranets nói thêm. Ngoài ra, trả lời câu hỏi khi nào xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc, ông Putin cho biết, Tổng thống Mỹ Biden đã viết cho ông một lá thư về vấn đề Ukraine, và ông Putin cũng trả lời Biden bằng văn bản. Ông Putin nêu rõ trong thư rằng điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine là ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, cuộc xung đột sẽ kết thúc sau 2 đến 3 tháng nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Putin cho rằng ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại, việc ký hiệp ước hòa bình với Ukraine vẫn có thể xảy ra, nhưng Ukraine phải “tự nguyện thực hiện”. Theo tin tức của phóng viên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 5/6, dẫn nguồn tin Ukraine cho biết, Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga trong những ngày gần đây. Các loại vũ khí này được sử dụng theo hướng dẫn đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Veleshuk ngày 3/6 cho biết, Quân đội Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng vũ khí do phương Tây hỗ trợ để tấn công các mục tiêu ở trong lãnh thổ Nga và phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Vẫn chưa rõ liệu vũ khí do Mỹ hỗ trợ có được sử dụng trong kết quả mà Veleshuk nói hay không. Được biết, vào ngày 2/6, Quân đội Ukraine đã sử dụng bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMARS do Mỹ hỗ trợ, để tấn công hệ thống phòng không S-300, được triển khai tại khu vực Belgorod của Nga. Giới chức Mỹ ngày 30/5 xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý “có điều kiện” cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu ở Nga; nhưng không được tấn công thủ đô Moscow. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Tổng thống Biden đã nới lỏng các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí viện trợ của Mỹ, đồng thời cho rằng, điều này có thể giúp Quân đội Ukraine ngăn chặn cuộc tấn công do Quân đội Nga phát động từ khu vực Belgorod của Nga, vào khu vực Kharkov của Ukraine. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đặt câu hỏi về tính hiệu quả, bởi chính quyền Biden vẫn không cho phép Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), có tầm bắn 300 km và các loại vũ khí tầm xa khác để tấn công các mục tiêu ở Nga, mà chỉ cho phép sử dụng tên lửa M31, được phóng đi từ hệ thống pháo HIMARS, có tầm bắn khoảng 70 km vào lãnh thổ Nga gần tỉnh Kharkov? (Nguồn ảnh: Wikipedia, ISW, CNN, RIA Novosti).

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, ngày 5/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với truyền thông nước ngoài, khi được hỏi về việc Mỹ và phương Tây cho phép dùng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga và phản ứng của Nga thế nào, Tổng thống Nga Putin cho biết, hành động như vậy của Mỹ và phương Tây đồng nghĩa với “ chiến tranh trực tiếp với Nga ”. Còn biện pháp trả đũa của Nga với những hành động trên của Mỹ và phương Tây, Tổng thống Putin nói rằng, Moscow có thể bắt đầu cung cấp vũ khí cho các nước đang có chiến tranh với các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine. “Nếu ai đó cho rằng, có thể cung cấp vũ khí như vậy cho khu vực chiến đấu để tấn công lãnh thổ của chúng tôi và gây khó khăn cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không có quyền cung cấp vũ khí cùng loại cho những khu vực trên thế giới, nơi sẽ diễn ra các cuộc tấn công vào những quốc gia làm điều này chống lại Nga?”, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cho phép vũ khí Nga được đưa đến các khu vực có chiến tranh với các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev lưu ý rằng, vũ khí của Nga có thể được chuyển giao cho các lực lượng đang xung đột với Mỹ và các nước NATO. Theo nhà quan sát chính trị Andrei Perla, tuyên bố của Tổng thống Putin và ông Medvedev là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh Mỹ kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào năm 1962, khi Liên Xô đưa tên lửa hạt nhân sang Cuba, đã làm cả nước Mỹ “náo loạn”. “Vũ khí công nghệ cao của Nga nằm trong tay những quốc gia hay lực lượng vũ trang chống Mỹ và phương Tây, có thể thay đổi tình hình ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ, người Houthis ở Yemen có thể sử dụng tên lửa đất đối hải của Nga để chống lại hạm đội Mỹ”, ông Perla ví dụ. Đại tá đã nghỉ hưu và nhà phân tích quân sự Nga Viktor Baranets lưu ý rằng, những tuyên bố của Tổng thống Putin không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một động thái thực sự theo hướng này. Theo ông Baranets, các cuộc đàm phán đã diễn ra từ lâu giữa Nga và Venezuela, giữa Nga và Cuba về việc trở lại Cuba sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Theo ông, người dân Cuba và Venezuela đã bắt đầu thay đổi chính sách của mình và “bớt sợ hãi” trước sự đe dọa của Mỹ. Ngoài ra ông Baranets cũng cho biết, các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch giữa Nga và Cuba ở vùng biển Caribe. “Nếu người Trung Quốc cũng tham gia ở đó, điều đó sẽ gây ra những tiếng la hét dữ dội ở Washington, thậm chí có thể can thiệp bằng vũ lực. Nhưng nếu có ít nhất một căn cứ quân sự xuất hiện ở Cuba, điều này có nghĩa là một lưỡi lê sắc bén của Nga đang chĩa vào “nách” của nước Mỹ”, ông Baranets nói thêm. Ngoài ra, trả lời câu hỏi khi nào xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc, ông Putin cho biết, Tổng thống Mỹ Biden đã viết cho ông một lá thư về vấn đề Ukraine, và ông Putin cũng trả lời Biden bằng văn bản. Ông Putin nêu rõ trong thư rằng điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine là ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, cuộc xung đột sẽ kết thúc sau 2 đến 3 tháng nếu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Putin cho rằng ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại, việc ký hiệp ước hòa bình với Ukraine vẫn có thể xảy ra, nhưng Ukraine phải “tự nguyện thực hiện”. Theo tin tức của phóng viên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 5/6, dẫn nguồn tin Ukraine cho biết, Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga trong những ngày gần đây. Các loại vũ khí này được sử dụng theo hướng dẫn đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Veleshuk ngày 3/6 cho biết, Quân đội Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng vũ khí do phương Tây hỗ trợ để tấn công các mục tiêu ở trong lãnh thổ Nga và phá hủy hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga. Vẫn chưa rõ liệu vũ khí do Mỹ hỗ trợ có được sử dụng trong kết quả mà Veleshuk nói hay không. Được biết, vào ngày 2/6, Quân đội Ukraine đã sử dụng bệ phóng tên lửa cơ động cao HIMARS do Mỹ hỗ trợ, để tấn công hệ thống phòng không S-300, được triển khai tại khu vực Belgorod của Nga. Giới chức Mỹ ngày 30/5 xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý “có điều kiện” cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu ở Nga; nhưng không được tấn công thủ đô Moscow. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Tổng thống Biden đã nới lỏng các hạn chế trong việc sử dụng vũ khí viện trợ của Mỹ, đồng thời cho rằng, điều này có thể giúp Quân đội Ukraine ngăn chặn cuộc tấn công do Quân đội Nga phát động từ khu vực Belgorod của Nga, vào khu vực Kharkov của Ukraine. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đặt câu hỏi về tính hiệu quả, bởi chính quyền Biden vẫn không cho phép Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), có tầm bắn 300 km và các loại vũ khí tầm xa khác để tấn công các mục tiêu ở Nga, mà chỉ cho phép sử dụng tên lửa M31, được phóng đi từ hệ thống pháo HIMARS, có tầm bắn khoảng 70 km vào lãnh thổ Nga gần tỉnh Kharkov? (Nguồn ảnh: Wikipedia, ISW, CNN, RIA Novosti).