"Hàng xóm" của Việt Nam mang đủ bộ tàu chiến ra duyệt binh trên... sông

Cuộc duyệt binh mừng 72 năm thành lập và phát triển lực lượng Hải quân Myanmar được tiến hành ngay trên sông Yangon qua Thủ đô của nước này. Nguồn ảnh: Livejournal. Cuộc duyệt binh có sự tham gia của gần như mọi loại tàu mặt nước hiện đại nhất trong lực lượng Hải quân Myanmar hiện tại. Đáng tiếc là không có sự tham gia của tàu ngầm Kilo vừa mới được nước này cho vào biên chế. Nguồn ảnh: Livejournal. Tàu tuần tra lớp Super Dvora Mk III do Israel thiết kế. Hiện tại trong biên chế của Hải quân Myanmar đang có bốn tàu loại này, mỗi tàu được trang bị một pháo 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Nguồn ảnh: Livejournal. Khinh hạm lớp Aung Zeya số thân 11 của Hải quân Myanmar với trang bị vũ khí cực khủng bao gồm một pháo 76mm, 4 pháo cao tốc 30mm, 6 tên lửa phòng không, 8 tên lửa chống hạm Kh-35. Nguồn ảnh: Livejournal. Cận cảnh tàu chở quân Myitkyina vừa mới được trang bị cho Hải quân Myanmar hồi cuối tuần vừa rồi. Nguồn ảnh: Livejournal. Khinh hạm lớp Kyan Shittha do Hải quân Myanmar tự nghiên cứu và đóng mới. Tàu được trang bị 8 tên lửa chống hạm C-802 cực kỳ hiện đại. Nguồn ảnh: Livejournal. Tàu đổ bộ lớp Makassar do Hàn Quốc đóng mới cũng vừa mới được đưa vào biên chế của Hải quân Myanmar hôm 24/12 vừa rồi. Nguồn ảnh: Livejournal. Khinh hạm 12 được Hải quân Myanmar đóng theo lớp Kyan Sittha - đây là một trong hai khinh hạm duy nhất được Hải quân Myanmar đóng theo lớp này cùng với khinh hạm 14 Sin Pyushin. Nguồn ảnh: Livejournal. Tàu hộ vệ lớp Anawratha được Myanmar tự thiết kế và đóng mới với số thân 773. Đây hiện tại là một trong số ba hộ vệ hạm lớp Anawratha đang phục vụ trong biên chế Hải quân Myanmar hiện tại. Nguồn ảnh: Livejournal. Tàu cao tốc hộ vệ tên lửa do Hải quân Myanmar tự đóng với tên lớp Series 5 số thân 561. Hiện tại Hải quân Myanmar đang có tới 6 tàu lớp này trong biên chế. Nguồn ảnh: Livejournal. Cận cảnh tàu đổ bộ 1501 Moattama do Hàn Quốc đóng cho Hải quân Myanmar vừa mới được nhập biên hôm 24/12 vừa rồi. Nguồn ảnh: Livejournal. Tàu tàng hình mang tên lửa số thân 491 được Hải quân Myanmar tự thiết kế và đóng mới với khả năng mang theo bốn tên lửa chống hạm C-802A. Nguồn ảnh: Livejournal. Tàu há mồm biên chế bên trong tàu đổ bộ của Hải quân Myanmar. Nguồn ảnh: Livejournal. Hộ vệ hạm UMS Tabinshwehti dẫn đầu đoàn diễu hành trên sông Yangon. Nguồn ảnh: Livejournal. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của lực lượng Hải quân Myanmar.

