Hàng loạt vũ khí pháo binh khủng Nga vào các trận địa khai hỏa

Quân đội Mỹ đã nhận thấy sự di chuyển của một số đơn vị pháo binh tầm xa và pháo phản lực phóng loạt (MLRS) của Quân đội Nga, dọc biên giới với Ukraine. Theo đại diện của Lầu Năm Góc, điều này liên quan đến tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine hiện nay. Theo Đại diện Lầu Năm góc, tình hình đã thay đổi đáng kể từ Chủ nhật tuần trước, khi có thông tin cho rằng, sự di chuyển của số pháo tầm xa và nhiều hệ thống MLRS được quan sát gần như dọc theo toàn bộ biên giới của Nga và Ukraine. Đồng thời nhấn mạnh, không phải đơn vị pháo binh nào cũng di chuyển. Hãng tin Mỹ CBS News, dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc đưa tin. “Nga đã điều một số bệ phóng tên lửa và pháo tầm xa vào các vị trí khai hỏa, đe dọa Ukraine. Theo quan chức này, một số đơn vị Nga đã rời khỏi khu vực trú quân của họ, sự di chuyển dày đặc của các phương tiện, có thể được nhìn thấy trong các bức ảnh vệ tinh; và những vũ khí này đang bắt đầu tiến tới “vị trí chiến đấu”. Động thái này đánh dấu sự thay đổi so với ngày Chủ nhật (13/2), khi một số đơn vị pháo binh của Nga, đã rời khu vực trú quân tập trung, nhưng vẫn chưa di chuyển vào nơi có thể được coi là các vị trí tấn công”; hết lời dẫn. Hiện tại, tình hình trong khu vực vẫn hết sức căng thẳng, đặc biệt là trong bối cảnh một số quốc gia đã cùng lúc tuyên bố rằng, cuộc chiến ở Ukraine sẽ xảy ra trong tuần này, và ngày 16/2 được gọi là ngày có khả năng cao nhất, để bắt đầu của các cuộc đụng độ quy mô lớn. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine, trong ngày hôm qua, cách biên giới Ukraine khoảng 20 km, một trạm radar ba tọa độ Casta-2E2 của lực lượng phòng không Nga, đã được đưa vào tình trạng chiến đấu. Với phạm vi bao phủ tương đối lớn của radar này, nó có thể phát hiện các mục tiêu nhỏ, cũng như những mục tiêu di chuyển ở độ cao thấp, máy bay không người lái và cả những mục tiêu có độ phản xạ radar thấp. Đáng chú ý là thực tế là radar ba tọa độ Casta-2E2, chỉ có tầm bao phủ sóng khu vực Donbass do Quân đội Ukraine kiểm soát, nơi gần đây có hoạt động rất cao của các máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Trên hình ảnh được truyền thông Nga đăng tải, người xem có thể thấy vị trí của trạm radar Nga Kasta-2E2 và vùng phủ sóng bởi radar trên phần lãnh thổ Ukraine. Đánh giá hướng của radar, sự chú ý chính của phía Nga là sân bay quân sự gần Kharkov, nơi đặt các máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 của Ukraine, được sử dụng tích cực ở Donbass; mặc dù chúng ít được sử dụng để tấn công. Các chuyên gia thu hút sự chú ý thực tế, đó là tính năng kỹ thuật của radar Casta-2E2, có thể được tích hợp với các hệ thống phòng không hiện đại của Nga hiện được trang bị; do đó tăng đáng kể vùng phát hiện máy bay đối phương. Trước đây ít ngày, Nga đã tích cực triển khai các hệ thống phòng không tầm trung, tầm xa và tầm ngắn như Pantsir-S, Buk-M3 và S-300, được đặt gần biên giới Ukraine. Và rất có thể, các hệ thống này đã được đấu nối với radar Casta-2E2. Video về trạm radar ba tọa độ Casta-2E2 của Nga, được bố trí chỉ cách biên giới Ukraine 20km.

