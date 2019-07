Đức đòi cắt chi quốc phòng, vuốt mặt không thèm nể Mỹ?

Việc Đức lên kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa Berlin và Washington trở nên phức tạp hơn, nhất là khi Mỹ đang kêu gọi các nước thuộc NATO tăng chi ngân sách quốc phòng cho đủ 2% GDP hàng năm. Nguồn ảnh: Kappeler. Cụ thể, theo thông tin được quân đội Đức đăng tải, lực lượng Bundeswehr - Quân đội Đức sẽ cắt giảm 33 tỷ Euro ngân sách quốc phòng trong các năm từ 2020 tới 2023 - nghĩa là bắt đầu từ sang năm. Nguồn ảnh: Kappeler. Sau khi bị cắt giảm gần một nửa số tiền chi cho ngân sách quốc phòng, năm 2020 dự tính Quân đội Đức sẽ chỉ nhận được tổng cộng 44,9 tỷ Euro - tuy nhiên nhiều quan chức chính phủ của nước này thậm chí còn hy vọng chi ngân sách quốc phòng năm 2020 sẽ chỉ dừng ở ngưỡng 44,1 tỷ Euro. Nguồn ảnh: Kappeler. Tới năm 2021, chi ngân sách quốc phòng của Đức cũng sẽ chỉ nằm trong khoảng dưới 44 tỷ Euro - nghĩa là sẽ còn giảm hơn nữa so với năm 2020. Tương đương với đó là tỷ lệ chi ngân sách quốc phòng trên GDP của nước này sẽ giảm từ 1,37% trong năm 2020 xuống còn 1,24% trong năm 2023. Nguồn ảnh: Kappeler. Việc cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ tiết kiệm được một khoản cực kỳ lớn cho ngân sách của Đức và số tiền thừa đó sẽ được Berlin sử dụng vào mục đích khác nhằm "đạt được các kỳ vọng và mục tiêu quốc gia trong tương lai". Nguồn ảnh: Kappeler. Cũng theo các tài liệu vừa được Quân đội Đức công bố, chi tiêu ngân sách quốc phòng của nước này trong thời điểm hiện tại đang bị thiếu 6 tỷ Euro so với số tiền quân đội nước này cần để có thể hoạt động được một cách trơn tru nhất. Nguồn ảnh: Kappeler. Trong các năm từ 2021 cho tới 2022, ngân sách quốc phòng của Đức sẽ cần từ 10 tới 13 tỷ Euro so với số tiền đã được phê duyệt. Trong khi đó số tiền mà quân đội nước này cần trong năm 2023 sẽ thiếu 14 tỷ Euro so với ngân sách đã duyệt chi. Nguồn ảnh: Kappeler. Hiện tại, Mỹ đang muốn các quốc gia cường quốc kinh tế của NATO tăng chi ngân sách quốc phòng cho đủ 2% GDP kinh tế - đúng với thoả thuận khi gia nhập NATO. Tuy nhiên với động thái này, Đức chắc chắn sẽ khiến Washington nóng mặt. Nguồn ảnh: Kappeler. Chưa kể tới việc, Berlin phất lờ yêu cầu của Mỹ cũng sẽ khiến các quốc gia khác trong NATO học tập theo và việc chi đủ 2% GPD cho ngân sách quốc phòng của các quốc gia thành viên tổ chức này sẽ mãi mãi chỉ nằm trên... giấy. Nguồn ảnh: Kappeler. Mời độc giả xem Video: Nước Đức tan nát sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

