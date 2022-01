Dự án tàu ngầm hạt nhân lớn nhất trong lịch sử Hải quân Anh [P1]

Tàu ngầm lớp Dreadnought chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) sẽ đảm nhiệm vai trò răn đe hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh từ những năm 2030 hiện đang được đóng, hứa hẹn sẽ là chiếc tàu ngầm tàng hình lớn nhất và hiện đại nhất từ trước đến nay của hải quân Anh. Tổng chi phí ước tính cho chương trình Dreadnought là khoảng 31 tỷ bảng Anh (tương đương 47,07 tỷ USD); chiếc tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào những năm 2030 với tuổi thọ từ 35-40 năm. Thời hạn vận hành của tàu ngầm hạt nhân lớp Dreadnought tăng đáng kể so với các tàu tiền nhiệm giúp giảm chi phí hỗ trợ suốt vòng đời hoạt động của tàu ngầm, nhưng đã góp phần làm tăng mức giá ban đầu lên thành 31 tỷ bảng Anh cho việc đóng bốn tàu lớp này. Một quỹ dự phòng hơn 10 tỷ bảng Anh được phân bổ và đã được rút ra để giảm chi phí dài hạn và rủi ro trong tương lai, chủ yếu bằng cách hỗ trợ ngành công nghiệp, thông qua các đơn đặt hàng và đầu tư nâng cao. Tàu lớp Dreadnought dài 153,6 m, lượng choán nước 17.200 tấn (lượng choán nước khi lặn lớn hơn 8% so với lớp Vanguard), có thủy thủ đoàn 130 thành viên. Một con tàu lớn hơn sẽ cho phép đặt một lò phản ứng lớn hơn, an toàn hơn, công nghệ tĩnh hơn và cung cấp nhiều không gian hơn để cải thiện tiện ích cho thủy thủ đoàn. Đây sẽ là tàu ngầm đầu tiên được thiết kế ngay từ đầu để phục vụ cả quân nhân nam và nữ, có phòng tập thể dục, phòng học và khu vực huấn luyện, cũng như hệ thống chiếu sáng mới mô phỏng ngày và đêm. Tàu lớp Dreadnought có phần thiết kế khoang tên lửa giống với các tàu SSBN lớp Columbia của Hải quân Mỹ. Mỗi tàu Dreadnought sẽ được trang bị 12 ống phóng chứa các tên lửa hạt nhân Lockheed Trident II D5, ít hơn 4 ống so với lớp tàu ngầm Columbia của Mỹ với 16 ống phóng tên lửa. Tháng 2/2016, Bộ Quốc phòng Anh đã tiến hành phân tích xu thế và giai đoạn đánh giá chương trình, đã cấp khoản kinh phí 201 triệu bảng Anh (291,4 triệu USD) cho tập đoàn BAE Systems để phát triển thiết kế tàu ngầm, bao gồm việc bố trí thiết bị và hệ thống, cùng quy trình sản xuất. Quan niệm tàng hình là biện pháp phòng thủ chính của tàu ngầm đúng cho ngày nay và trong tương lai. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi những chiếc tàu ngầm đang được chế tạo sẽ hoạt động yên lặng hơn những chiếc đã được đưa vào sử dụng trước kia. 4 tàu ngầm lớp Dreadnought có tên lần lượt là HMS Dreadnought, HMS Valiant, HMS Warspite và HMS King George VI tích hợp tên lửa Trident D5 đang được chế tạo để thay thế đội tàu lớp Vanguard được đưa vào phục vụ từ những năm 1990. Chiếc HMS Dreadnought đang được BAE Systems chế tạo tại nhà máy đóng tàu Barrow-in-Furness ở Cumbria. Lớp Dreadnought sẽ lớn hơn lớp cũ, chủ yếu để tích hợp một số tính năng tàng hình mới. Chúng cũng sẽ dài hơn 3 mét so với lớp tàu tiền nhiệm, mặc dù có ít ống phóng tên lửa hơn. Sự chú trọng của Hải quân Hoàng gia Anh về khả năng tàng hình thể hiện rõ ở hình dáng bên ngoài của các tàu ngầm. Kể từ những năm 1980, các tàu ngầm đã được lắp các tấm gạch "không dội âm". Lớp Astute thế hệ hiện tại có lớp phủ chống dội âm được thiết kế bên trong, phù hợp hơn và hiệu suất cao hơn so với việc thêm gạch sau khi nó được chế tạo. Một số loại gạch được gắn trên thân tàu, đôi khi thành từng lớp, để giảm cường độ phản xạ sóng siêu âm. Ngoài ra, lớp Dreadnought có một đường gờ quanh mũi tàu, thân trên và cánh buồm được làm nghiêng để giảm phản xạ âm; một vỏ tàu mỏng bên ngoài, sẽ được phủ một lớp gạch chống dội âm, bao phủ hoàn toàn phần thân hình trụ thông thường bên trong - một công nghệ thiết kế tàu ngầm hoàn toàn mới. Các lớp vật liệu chống dội âm sẽ được bố trí giữa vỏ trong và vỏ ngoài. Nguồn ảnh: Pinterest.

