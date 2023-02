Đồng minh hăng hái nhất của Đức trả giá đắt sau Thế chiến (P1)

Ngày 22/6/1941, quân đội Đức với sự hỗ trợ của Romania tấn công Liên Xô. Các đơn vị Đức và Romania đã chinh phục Bessarabia, Odessa và Sevastopol, sau đó hành quân về phía đông băng qua các thảo nguyên của Nga về phía Stalingrad. Romania tích cực ủng hộ cuộc chiến bởi vì họ là đồng minh với Đức. Hitler đã khen thưởng lòng trung thành của Romania bằng cách trả lại Bessarabia và phía bắc Bukovina, đồng thời cho phép Romania quản lý các vùng đất của Liên Xô ngay giữa Dniester và Bug, bao gồm cả Odessa và Nikolaev. Binh lính Romania ở Odessa thậm chí còn phân phát một bản địa lý cho thấy người Dacia đã sinh sống hầu hết miền nam nước Nga. Sau khi khôi phục được Bessarabia và Bukovina (Chiến dịch München), các đơn vị Romania đã sát cánh chiến đấu với quân Đức tiến tới Odessa, Sevastopol, Stalingrad và Caucasus. Romania thành lập một chính phủ dân sự mang tên Transnistria Governorate, nhưng nhà nước Romania vẫn chưa chính thức đưa Transnistria vào khuôn khổ hành chính của mình, bởi sau đó nó bị quân đội Liên Xô chiếm lại vào đầu năm 1944. 75% binh lính Romania là những người nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Họ bị phân biệt và đối xử và đa phần họ không biết chữ, do đó không thể hiểu được các thiết bị quân đội tinh vi như xe tăng, ô tô, súng máy của Đức. Quân đội Romania bao gồm những người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau: Moldovan, Gypsi, Hungary, Turk, Transcarpathian Ukraine. Chính sự phức tạp về các thành phần xuất thân và trình độ trong binh sĩ dẫn đến hiệu quả chiến đấu rất kém của Quân đội Romania. Các sĩ quan Romania được đào tạo cực kỳ kém. Cũng không có truyền thống quân sự nào trong quân đội Romania có thể là căn cứ để đào tạo quân nhân. Như một hạ sĩ Đức nhớ lại: Quân đội Romania mất tinh thần rất nhanh. Những người lính ghét các sĩ quan của họ. Và các sĩ quan coi thường binh lính của họ. Nhìn chung, tinh thần chiến đấu của các đồng minh Đức sau năm đầu tiên của cuộc chiến không ở mức tốt nhất. Đây là những gì mà chỉ huy của quân đoàn Romania số 3 nói với Fleskim Bukuzh vào tháng 12/1942: Quan hệ giữa các sĩ quan Romania và Đức rất căng thẳng. Các sĩ quan Đức luôn giữ mình tách biệt. Các sĩ quan Romania đặc biệt phẫn nộ khi sĩ quan Romania, cùng cấp bậc phải có nghĩa vụ chào đón người Đức. Binh lính và người dân ở Romania ngày càng đặt ra câu hỏi: chúng ta đang chiến đấu vì cái gì?. Sự vô nghĩa của cuộc chiến chống Liên Xô. Tình trạng đạo đức và chính trị của quân đội Romania rất thấp vì những người lính này không quan tâm đến việc chống lại Moscow và họ đang chiến đấu dưới áp lực từ người Đức. Tổng quân số tham gia trên mặt trận phía Đông của Tập đoàn quân 3 Romania và Tập đoàn quân 4 Romania chỉ đứng sau quân đội Đức. Quân đội Romania có tổng cộng 686.258 người trong biên chế vào mùa hè năm 1941 và lên tới 1.224.691 người vào mùa hè năm 1944. Số lượng quân Romania được gửi đến chiến đấu tại Liên Xô vượt quá tất cả các đồng minh khác của Đức cộng lại. Một Nghiên cứu quốc gia của Bộ phận Nghiên cứu Liên bang thuộc Thư viện Quốc hội Mỹ chỉ ra rằng đây là một cuộc cạnh tranh giữa Romania với Hungary để lấy lòng Hitler, với hi vọng giành lại miền bắc Transylvania. Đến năm 1944, nền kinh tế Romania rơi vào tình trạng tồi tệ vì chi phí chiến tranh và các cuộc ném bom hủy diệt của quân Đồng minh trên khắp Romania, bao gồm cả thủ đô Bucharest. Ngoài ra, hầu hết các sản phẩm được gửi đến Đức - chẳng hạn như dầu, ngũ cốc và thiết bị được cung cấp mà không có bồi thường bằng tiền, do Đức từ chối thanh toán (còn nữa).

