Điểm mặt dàn vũ khí bộ binh "cực chất" của Bình Nhưỡng

Triều Tiên là một trong những quốc gia có quân số đông nhất thế giới (tính theo tỷ lệ dân số); trong đó, lực lượng bộ binh chiếm phần lớn. Vũ khí bộ binh từ lâu đã trở thành sức mạnh quan trọng của Quân đội Triều Tiên (KPA). Mặc dù đã được cơ giới hóa đáng kể trong những năm 1970, nhưng “xương sống” của Quân đội Triều Tiên vẫn là lực lượng Lục quân. Ngày nay, trong tổng số 1,1 triệu quân bộ binh của KPA, có khoảng 200.000 bộ binh nhẹ và lực lượng đặc biệt. Sau Chiến tranh Triều Tiên, Triều Tiên tiếp bước Liên Xô dẫn đầu về vũ khí bộ binh. Loại súng lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng, là súng trường tấn công Type 58 KPA. Một bản sao của AK-47 của Liên Xô. Tiểu liên Type 58 được sản xuất tại hai nhà máy Số 61 và Số 65 nằm gần Chongjin, trong giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1968. Tiểu liên Type 58 là mẫu AK cơ bản, với băng đạn 30 viên và tốc độ bắn lên đến 650 viên/ phút. Khoảng 800.000 khẩu súng Type 58 đã được sản xuất, và trong khi súng trường tấn công 7,62 mm không còn phục vụ cho các đơn vị tuyến trước, nhưng nó vẫn được trang bị cho các đơn vị dự bị động viên và dân quân tự vệ. Một mẫu súng trường tiến công mới là khẩu Type 68, là bản sao của súng trường tấn công AKM của Liên Xô và được sản xuất bắt đầu từ năm 1968. Trên thực tế, Type 68 có một số cải tiến lớn so với Type 58, với báng súng gấp. Súng trường tiến công Type 68 cũng được xuất khẩu rộng rãi ra nước ngoài, cho lực lượng du kích El Salvador, Khơ me đỏ. Type 68 hiện vẫn còn trong biên chế của các đơn vị dự bị và tuyến sau của Quân đội Triều Tiên, vì nguồn đạn 7,62, còn nhiều trong kho dự trữ chiến đấu. Vũ khí chính của Lục quân Triều Tiên hiện nay là mẫu súng trường tấn công Type 88. Loại vũ khí này tương tự như AK-74 của Liên Xô. Type 88 là bước đột phá lớn về mặt hậu cần đối với Lục quân Triều Tiên, vì sử dụng loại đạn 5,39mm, thay vì loại đạn 7,62mm trước đây. Type 88 đầu tiên chỉ được trang bị trong các đơn vị đặc biệt, nhưng sau này được trang bị đại trà cho các đơn vị quân đội chính quy. Tình báo Mỹ và Hàn Quốc đã phát hiện ra Type 88 sử dụng băng đạn xoắn, có khả năng chứa hơn một trăm viên đạn. Type 88 cũng là cơ sở cho vũ khí chiến đấu cá nhân của Quân đội Triều Tiên, gồm súng trường tiến công kết hợp súng và súng phóng lựu, được trang bị kính ngắm quang học và kính ngắm ảnh nhiệt tiên tiến. Triều Tiên cũng trang bị một lượng nhỏ vũ khí khác, gồm súng trường tiến công M-16, khi một số súng này đã được tìm thấy trên thi thể của những biệt kích Triều Tiên trong vụ xâm nhập tại Gangneung năm 1996. Do Quân đội Hàn Quốc sử dụng tiểu liên M-16A1, nên loại vũ khí này, có thể được trang bị cho lực lượng đặc biệt của Triều Tiên, xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc và đóng giả thành quân nhân Hàn Quốc. Hiện tình báo Mỹ và Hàn Quốc không rõ nguồn gốc của những vũ khí này. Một thông tin cho rằng, những khẩu M-16A1 này, có thể là súng trường do Norinco CQ của Trung Quốc sản xuất; nhưng lịch sử của Triều Tiên cho thấy, vũ khí này có thể đến từ quân du kích Trung, Nam Mỹ hoặc từ Trung Đông. Vũ khí tự động đầu triên của Triều Tiên là Type 73, được phát triển dựa trên súng máy PKM của Liên Xô; súng có hệ thống nạp đạn kép, có thể vừa tiếp đạn bằng dây, nhưng cũng có thể tiếp đạn bằng hộp tiếp đạn cong 30 viên, tương tự như trung liên Vz. 52 của Tiệp Khắc, hay trung liên Bren của Anh. Thiết kế nạp đạn kép, luôn là một điều gì đó bí ẩn; vì Type 73 sử dụng loại đạn khác với đạn súng trường tấn công của Triều Tiên và do đó không có không thể sử dụng chung hộp tiếp đạn của nhau, giống như trung liên RPK của Liên Xô có thể sử dụng chung với hộp tiếp đạn của súng AK. Theo phân tích, sử dụng băng đạn dọc, cho phép các xạ thủ bắn từ vị trí nằm sấp; trong khi tiếp đạn bằng dây cũng có thể làm điều tương tự. Có thể băng đạn cong, khắc phục tình trạng hay kẹt đạn, khi tiếp đạn bằng dây. Điều đặc biệt nữa là Type 73 có thể phóng đạn lựu. Súng máy hỏa lực cấp trung đội hiện tại của Triều Tiên, là là mẫu Type 82, được giới thiệu vào năm 1982; đây là mẫu súng máy kiểu trung-đại liên tích hợp. Type 82 có nhiều điểm giống với súng máy PK-PKM, cơ chế nạp đạn bằng dây. Bộ binh hạng nhẹ và lực lượng đặc biệt của Triều Tiên ngày càng có tầm quan trọng, khi các đơn vị cơ giới hóa của nước này, đang bị dần lạc hậu và thiếu nhiên liệu hoạt động; nên ít phù hợp với các kế hoạch chiến tranh của Triều Tiên. Các loại vũ khí của lực lượng Lục quân KPA, giúp đảm bảo cho các đơn vị bộ binh, đổ bộ đường không và lính thủy đánh bộ của Triều Tiên vẫn hoạt động hiệu quả, trong hiện tại và trong tương lai gần. Trước sự cấm vận ngặt nghèo của Mỹ và phương Tây, nền kinh tế Triều Tiên trong những năm qua khủng hoảng nghiêm trọng. Vậy Triều Tiên có thể trang bị cho lính bộ binh của họ, vũ khí bộ binh hiện đại như các đối thủ Mỹ và Hàn Quốc? Đây là câu hỏi đau đầu tình báo Mỹ và Hàn Quốc hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Những thước phim cực kỳ quý báu ghi lại cuộc tử chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong quá khứ. Nguồn: TheArchive.

Triều Tiên là một trong những quốc gia có quân số đông nhất thế giới (tính theo tỷ lệ dân số); trong đó, lực lượng bộ binh chiếm phần lớn. Vũ khí bộ binh từ lâu đã trở thành sức mạnh quan trọng của Quân đội Triều Tiên (KPA). Mặc dù đã được cơ giới hóa đáng kể trong những năm 1970, nhưng “xương sống” của Quân đội Triều Tiên vẫn là lực lượng Lục quân. Ngày nay, trong tổng số 1,1 triệu quân bộ binh của KPA, có khoảng 200.000 bộ binh nhẹ và lực lượng đặc biệt. Sau Chiến tranh Triều Tiên , Triều Tiên tiếp bước Liên Xô dẫn đầu về vũ khí bộ binh. Loại súng lâu đời nhất vẫn còn được sử dụng, là súng trường tấn công Type 58 KPA. Một bản sao của AK-47 của Liên Xô. Tiểu liên Type 58 được sản xuất tại hai nhà máy Số 61 và Số 65 nằm gần Chongjin, trong giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1968. Tiểu liên Type 58 là mẫu AK cơ bản, với băng đạn 30 viên và tốc độ bắn lên đến 650 viên/ phút. Khoảng 800.000 khẩu súng Type 58 đã được sản xuất, và trong khi súng trường tấn công 7,62 mm không còn phục vụ cho các đơn vị tuyến trước, nhưng nó vẫn được trang bị cho các đơn vị dự bị động viên và dân quân tự vệ. Một mẫu súng trường tiến công mới là khẩu Type 68, là bản sao của súng trường tấn công AKM của Liên Xô và được sản xuất bắt đầu từ năm 1968. Trên thực tế, Type 68 có một số cải tiến lớn so với Type 58, với báng súng gấp. Súng trường tiến công Type 68 cũng được xuất khẩu rộng rãi ra nước ngoài, cho lực lượng du kích El Salvador, Khơ me đỏ. Type 68 hiện vẫn còn trong biên chế của các đơn vị dự bị và tuyến sau của Quân đội Triều Tiên, vì nguồn đạn 7,62, còn nhiều trong kho dự trữ chiến đấu. Vũ khí chính của Lục quân Triều Tiên hiện nay là mẫu súng trường tấn công Type 88. Loại vũ khí này tương tự như AK-74 của Liên Xô. Type 88 là bước đột phá lớn về mặt hậu cần đối với Lục quân Triều Tiên, vì sử dụng loại đạn 5,39mm, thay vì loại đạn 7,62mm trước đây. Type 88 đầu tiên chỉ được trang bị trong các đơn vị đặc biệt, nhưng sau này được trang bị đại trà cho các đơn vị quân đội chính quy. Tình báo Mỹ và Hàn Quốc đã phát hiện ra Type 88 sử dụng băng đạn xoắn, có khả năng chứa hơn một trăm viên đạn. Type 88 cũng là cơ sở cho vũ khí chiến đấu cá nhân của Quân đội Triều Tiên, gồm súng trường tiến công kết hợp súng và súng phóng lựu, được trang bị kính ngắm quang học và kính ngắm ảnh nhiệt tiên tiến. Triều Tiên cũng trang bị một lượng nhỏ vũ khí khác, gồm súng trường tiến công M-16, khi một số súng này đã được tìm thấy trên thi thể của những biệt kích Triều Tiên trong vụ xâm nhập tại Gangneung năm 1996. Do Quân đội Hàn Quốc sử dụng tiểu liên M-16A1, nên loại vũ khí này, có thể được trang bị cho lực lượng đặc biệt của Triều Tiên, xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc và đóng giả thành quân nhân Hàn Quốc. Hiện tình báo Mỹ và Hàn Quốc không rõ nguồn gốc của những vũ khí này. Một thông tin cho rằng, những khẩu M-16A1 này, có thể là súng trường do Norinco CQ của Trung Quốc sản xuất; nhưng lịch sử của Triều Tiên cho thấy, vũ khí này có thể đến từ quân du kích Trung, Nam Mỹ hoặc từ Trung Đông. Vũ khí tự động đầu triên của Triều Tiên là Type 73, được phát triển dựa trên súng máy PKM của Liên Xô; súng có hệ thống nạp đạn kép, có thể vừa tiếp đạn bằng dây, nhưng cũng có thể tiếp đạn bằng hộp tiếp đạn cong 30 viên, tương tự như trung liên Vz. 52 của Tiệp Khắc, hay trung liên Bren của Anh. Thiết kế nạp đạn kép, luôn là một điều gì đó bí ẩn; vì Type 73 sử dụng loại đạn khác với đạn súng trường tấn công của Triều Tiên và do đó không có không thể sử dụng chung hộp tiếp đạn của nhau, giống như trung liên RPK của Liên Xô có thể sử dụng chung với hộp tiếp đạn của súng AK. Theo phân tích, sử dụng băng đạn dọc, cho phép các xạ thủ bắn từ vị trí nằm sấp; trong khi tiếp đạn bằng dây cũng có thể làm điều tương tự. Có thể băng đạn cong, khắc phục tình trạng hay kẹt đạn, khi tiếp đạn bằng dây. Điều đặc biệt nữa là Type 73 có thể phóng đạn lựu. Súng máy hỏa lực cấp trung đội hiện tại của Triều Tiên, là là mẫu Type 82, được giới thiệu vào năm 1982; đây là mẫu súng máy kiểu trung-đại liên tích hợp. Type 82 có nhiều điểm giống với súng máy PK-PKM, cơ chế nạp đạn bằng dây. Bộ binh hạng nhẹ và lực lượng đặc biệt của Triều Tiên ngày càng có tầm quan trọng, khi các đơn vị cơ giới hóa của nước này, đang bị dần lạc hậu và thiếu nhiên liệu hoạt động; nên ít phù hợp với các kế hoạch chiến tranh của Triều Tiên. Các loại vũ khí của lực lượng Lục quân KPA, giúp đảm bảo cho các đơn vị bộ binh, đổ bộ đường không và lính thủy đánh bộ của Triều Tiên vẫn hoạt động hiệu quả, trong hiện tại và trong tương lai gần. Trước sự cấm vận ngặt nghèo của Mỹ và phương Tây, nền kinh tế Triều Tiên trong những năm qua khủng hoảng nghiêm trọng. Vậy Triều Tiên có thể trang bị cho lính bộ binh của họ, vũ khí bộ binh hiện đại như các đối thủ Mỹ và Hàn Quốc? Đây là câu hỏi đau đầu tình báo Mỹ và Hàn Quốc hiện nay. Nguồn ảnh: Pinterest. Những thước phim cực kỳ quý báu ghi lại cuộc tử chiến giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong quá khứ. Nguồn: TheArchive.