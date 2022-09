Điểm mặt dàn thiết giáp “ngoại” trong kho vũ khí Ukraine

Số xe bọc thép M113 của Mỹ, được đưa vào trang bị cho quân đội Ukraine chỉ vài tuần trước, hóa ra lại là những phương tiện chiến đấu bọc thép hoàn toàn vô dụng trước một cuộc chiến tổng lực, khi không thể bảo vệ được kíp xe và quá dễ bị phá hủy. Ban đầu, người ta cho rằng loại xe bọc thép như vậy, sẽ có thể bảo vệ kíp xe và lính bộ binh khỏi hỏa lực từ xe tăng đối phương và các mảnh đạn pháo; tuy nhiên, chỉ cần một cú đánh trực diện từ xe tăng T-72, là đủ để xe bọc thép M113 theo đúng nghĩa đen bị xé ra từng mảnh. Trong các bức ảnh được giới thiệu, được chụp từ một UAV, tại địa điểm chiếc xe chiến đấu bọc thép M113 bị phá hủy trên chiến trường Kherson mới đây, có thể thấy tháp pháo chiến đấu đã bị xé toạc bởi phát đạn đầu tiên và thân xe bị thiêu rụi theo đúng nghĩa đen. Hơn nữa, một lỗ thủng lớn có thể được nhìn thấy trên giáp của chiếc xe bọc thép được ví là “taxi chiến trường” của Mỹ; lỗ đạn cho thấy, quả đạn pháo tăng đã xuyên qua tấm giáp dày 40 mm, làm nó vỡ thành nhiều mảnh. Việc chiếc xe bọc thép M113 bị phá hủy tại mặt trận Kherson cho thấy, những chiếc xe bọc thép M113 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, dường như đã tỏ ra lỗi thời, không đủ khả năng bảo vệ kíp lái. Và với hỏa lực của quân Nga tại chiến trường Ukraine hiện nay, có thể đánh bại cả một tiểu đoàn được trang bị xe M113 chỉ trong vài phút. Còn những hy vọng của quân đội Ukraine vào số xe bọc thép YPR-765 cũng không như mong đợi. Theo thông tin được tờ Topwar đăng tải, đã có 8 xe bọc thép loại này bị phá hủy được xác nhận (chiếm 45% tổng số xe loại này của Ukraine). Lý do bị thiệt hại nhiều là do thiết kế của YPR-765 rất dễ bị phá hủy, ngay cả đối với vũ khí bộ binh cỡ nòng lớn. Trên các đoạn video trên trang “Mùa xuân nước Nga”, người xem có thể thấy bốn chiếc xe bọc thép YPR-765 bị cháy rụi. Như vậy cho đến nay, Quân đội Ukraine đã có 8 chiếc YPR-765 bị phá hủy và một chiếc bị quân Nga bắt sống làm chiến lợi phẩm. Một nguyên nhân khác khiến xe YPR-765 dễ bị tổn thất lớn như vậy, là do khả năng cơ động của chúng khá thấp, cũng như đặc điểm thiết kế rất dễ bị phá hủy; điều này đã được quân đội Nga tiết lộ ngay sau đó. Vẫn chưa rõ số lượng chính xác số xe bọc thép YPR-765 được đưa vào biên chế Quân đội Ukraine; nhưng có nguồn thông tin cho biết là có khoảng 20 chiếc YPR-765, đã được NATO lên kế hoạch chuyển giao cho Quân đội Ukraine. Trong đợt tấn công của quân đội Ukraine ở hướng Kherson đang diễn ra, tổn thất của loại xe thiết giáp YPR-765 đã lên tới 45%; điều này cho thấy điểm yếu của loại xe thiết giáp NATO này trong quân đội Ukraine. Còn một ngày trước đó, một chiếc xe bọc thép M1224 International MaxxPro mà Mỹ viện trợ cho Ukraine, đã bị phá hủy ở vùng Kherson. Theo thông tin sơ bộ được tờ Oryx đăng tải, chiếc xe bọc thép M1224 chở đạn và vũ khí cho quân đội Ukraine, đã bị nổ tung do đè phải một quả mìn chống tăng. Sau vụ nổ, chiếc xe bọc thép có nguồn gốc Mỹ đã bị lật nghiêng và sau đó quá trình phát nổ của đạn trên xe bắt đầu và được ghi lại trên camera. Nếu thông tin về vụ nổ của xe bọc thép M1224 được xác nhận, thì đây là tổn thất đầu tiên của loại xe bọc thép này, khi mới được đưa vào biên chế trong Quân đội Ukraine cách đây vài tuần. Trong khi đó, loại xe bọc thép Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là không hiệu quả trên chiến trường Ukraine, mặc dù chúng đã làm tăng đáng kể khả năng cơ động của các đơn vị Ukraine. Tính đến nay, đã có 50 chiếc xe bọc thép Kirpi được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao cho Quân đội Ukraine. Trong chiến dịch phản công vào Kherson của Quân đội Ukraine đang diễn ra, ít nhất đã có 4 chiếc xe bọc thép Kirpi đã bị phá hủy do bị pháo kích, trong khi một chiếc khác bị phá hủy do trúng đạn trực tiếp từ một chiếc xe tăng của quân Nga và một số trong số đó bị hư hỏng. Mặc dù các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định những ưu điểm của số xe bọc thép Kirpi được giao cho Ukraine, là các phương tiện được bảo vệ tốt. Nhưng trên thực tế, loại xe thiết giáp này không có khả năng thay đổi cơ bản bất cứ điều gì. Mặc dù được quảng cáo là được bảo vệ ở mức độ khá cao, nhưng hỏa lực của pháo binh Nga đã vô hiệu hóa 4 xe bọc thép Kirpi, trong khi một chiếc Kirpi khác bị trúng đạn trực diện từ xe tăng Nga, khiến nó bị phá hủy hoàn toàn. Như vậy khả năng bảo vệ của xe Kirpi không được như kỳ vọng. Lợi thế duy nhất của số xe bọc thép Kirpi trong Quân đội Ukraine là khả năng cơ động khá cao, cho phép các lực lượng di chuyển khá nhanh từ vị trí này sang vị trí khác, do đây là loại xe thiết giáp bánh hơi, nên khả năng cơ động việt dã rất tốt. Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch cung cấp cho Quân đội Ukraine 200 chiếc xe bọc thép Kirpi nữa; tuy nhiên thời điểm chính xác của việc cung cấp số vũ khí này vẫn chưa được biết. Nhưng qua màn thể hiện tệ vừa qua trên chiến trường, không rõ Ukraine còn “hứng thú” với loại xe thiết giáp này nữa không?

