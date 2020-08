Điểm lạ trong thể thức "đấu trường" xe tăng Quân đội Việt Nam tham dự

Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games là đại hội Quân sự Quốc tế do Nga khởi xướng nhằm tạo sân chơi cho quân đội các nước đồng minh, đối tác và thân thiện với Nga có thể thi đấu, cọ xát cũng như giao lưu kinh nghiệm thực tế, tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa quân đội các quốc gia. Việt Nam lần đầu tiên đã cử đoàn tham gia thi đấu vào năm 2018 và tiếp đó là năm 2019 với nhiều thành tích đáng kinh ngạc. Năm nay, đoàn Việt Nam đã gửi đội tham gia nhiều nội dung như: Xe tăng, pháo binh, công binh, quân y, hóa học, hậu cần, chó nghiệp vụ, văn nghệ và phòng không. Ảnh: Đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc các nội dung Army Games 2019 diễn ra tại Trung Quốc. Trong đó, hấp dẫn và đáng mong chờ bậc nhất trong các nội dung thi của Army Games đó chính là mục “ Tank Biathlon”. Năm nay, do sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chỉ có 16 đội từ các nước tham gia nội dung này, chia làm 2 bảng, mỗi bảng 8 đội. Từ hai bảng, sẽ tiếp tục chia ra làm 2 nhánh, với mỗi nhánh 4 đội. Do chỉ có 8 đội trong một bảng đấu nên các đội năm nay sẽ thi đấu thẳng vào vòng bán kết, và chọn sau đó ra mỗi nhánh 2 đội đứng đầu để thi chung kết của bảng. Ảnh: Xe tăng của các đội chuẩn bị bước vào phần thi tại Tank Biathlon 2017. Dù rằng chỉ còn vài tiếng nữa trước khi giải đấu chính thức khởi tranh, tuy nhiên cho đến nay, vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ về thể thức và nội dung thi đấu của cuộc thi “Tank Biathlon” mà đội tuyển xe tăng Việt Nam sắp tham gia này. Sau đây sẽ là những nội dung chính mà chúng ta cần phải nắm để có thể biết những luật lệ và cổ vũ đội tuyển nước nhà thi đấu một cách hết mình. Ảnh: Các đội thi tăng chuẩn bị bước vào nội dung thi đấu, đáng chú ý có đội của nước chủ nhà Nga và đội Trung Quốc. Giải đua xe tăng Quốc tế - “Tank Biathlon” được tổ chức tại thao trường Alabino của Nga, các nước tham gia sẽ sử dụng xe tăng T-72B3 do nước chủ nhà cung cấp, hoặc có thể tự mang khí tài của mình với những tham số kỹ thuật tương đương. Các đội tuyển đã tập trung đầy đủ ở Nga từ đầu tháng 8 để hoàn thành các bước chuẩn bị thi đấu cũng như đảm bảo y tế, sẵn sàng tốt nhất cho cuộc thi. Ảnh: Xe tăng T-72B3 tại Tank Biathlon. Thời gian chuẩn bị của các đội xe tăng là từ khi chính thức tham gia cho đến khi lễ Khai mạc chính thức bắt đầu. Trong thời gian này, các đội sẽ tiếp nhận khí tài, kiểm tra thông số kỹ thuật, bảo dưỡng và tiến hành hiệu chỉnh, thay đổi sao cho phù hợp với thực tiễn và thói quen chiến đấu, các cố vấn xe tăng Nga sẽ được phái đến từng đội để hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của đội thi cũng như các đội cũng tổ chức làm quen với đường đua. Thứ tự thi đấu, màu sắc của xe tăng sẽ được các đội quyết định thông qua một cuộc bốc thăm.

Ảnh: Xe tăng Type 96B của đội tuyển xe tăng Trung Quốc tại Tank Biathlon. Bước vào thi đấu vòng bảng, xe tăng của các đội thi sẽ thực hiện các bài thi cá nhân, hành tiến trên đường đua, với việc việc qua các vật cản nhân tạo như chướng ngại vật, hào chống tăng, vũng nước, dốc nghiêng, bậc thềm,… và thực hiện các bài bắn tiêu diệt mục tiêu. Kíp xe thực hiện ba vòng chạy để kết thúc bài thi, chiều dài của một vòng chạy ước tính vào khoảng 4 - 6km tùy thuộc vào địa hình và số lần bị phạt của đội. Thành tích của kíp sẽ là tổng thời gian chạy cả ba vòng. Ảnh: Xe tăng cơ động vượt dốc với tốc độ cao. Bài bắn đầu tiên là sử dụng pháo chính 2A46M cỡ nòng 125mm tiêu diệt ba mục tiêu xe tăng đối phương giả định, có màu tương ứng với màu của đội tuyển đã chọn. Xe tăng sau khi đến địa điểm tuyến bắn, sẽ cho xe dừng lại, kíp lái sẽ nhanh chóng thao tác chuyển đạn pháo vào trong xe tại khu vực tiếp đạn, với cơ số 3 viên. Ba mục tiêu mô phẳng xe tăng địch được đặt ở khoảng cách lần lượt là 1.600m, 1.700m và 1.800m, với cơ số đạn 3 viên cần phải tiêu diệt hết mục tiêu, nếu hết đạn mà vẫn còn mục tiêu an toàn sẽ phải thực hiện vòng chạy phạt phụ. Xe chỉ có thể rời tuyến bắn sau khi đã bắn hết đạn. Ảnh: Kíp xe tăng nhanh chóng tiếp đạn, chuẩn bị bài bắn. Ở bài bắn thứ hai, kíp lái sẽ sử dụng súng máy phòng không 12.7mm để tiêu diệt mục tiêu mô phỏng trực thăng đối phương. Tương tự, xe tăng cũng dừng lại tại vị trí tiếp đạn, với cơ số 15 viên và tiến vào tuyến bắn. Với cơ số đạn này, kíp xe cũng phải bắn trúng 3 mục tiêu có khoảng cách từ 800 - 1.000m. Xe cũng chỉ được phép rời tuyến bắn sau khi đã hết đạn. Cũng như ở bài bắn một, nếu xe bắn trượt mục tiêu sẽ phải thực hiện vòng chạy phụ.

Ảnh: Pháo thủ hỗ trợ nạp đạn cho súng máy 12.7mm giúp trưởng xe sẵn sàng tác xạ. Tại nội dung thi Tank Biathlon của Army Games 2019, đội tuyển xe tăng Myanmar sau khi bị kẹt đạn tại bài bắn súng máy 12.7mm đã ném dây đạn thừa 12.7mm xuống đất và tiếp tục di chuyển ra khỏi tuyến bắn. Đây là hành động phạm quy, vi phạm nghiêm trọng quy tắc an toàn, gây nguy hiểm rất lớn cho các trọng tài cũng như đội xe nước bạn. Đội Myanmar đã ngay lập tức bị tước quyền thi đấu sau đó. Ảnh: Xe tăng T-72B3 cơ động vượt hào sâu. Và ở bài bắn cuối cùng, kíp xe sẽ sử dụng súng máy đồng trục PKT cỡ nòng 7.62mm để tiêu diệt 3 mục tiêu mô phỏng bộ binh đối phương mang súng chống tăng RPG. Kíp xe cũng sẽ được nạp cơ số 15 viên đạn, trong đó có 5 viên là đạn vạch đường tại vị trí tiếp đạn, tiến vào tuyến bắn. Ba mục tiêu sẽ được đặt ở khoảng cách từ 600 - 800m. Và tất nhiên là xe cũng sẽ bị phạt chạy vòng chạy phụ nếu bắn trượt mục tiêu. Ảnh: Xe tăng T-72B3 cơ động vượt dốc. Sau khi vượt qua vòng bảng với việc tổng thời gian thi đấu tại bài thi cá nhân của cả ba kíp xe trong một đội thi, 2 đội mạnh nhất nhánh sẽ tiếp tục tiến vào vòng trong với thể thức thi đấu tiếp sức. Do năm nay chỉ có 16 đội tham gia, mỗi bảng chỉ có 8 đội thi đấu nên vòng bảng của giải tương ứng với vòng bán kết, và 2 đội mạnh nhất mỗi nhánh sẽ lập thành một nhánh 4 đội để thi đấu vòng chung kết. Ảnh: Xe tăng T-90 Bhisma do đội tuyển Ấn Độ tự mang sang để thi đấu Tank Biathlon, năm nay, do một số lí do, Ấn Độ đã không cử đội thi tham gia nội dung này. Tại vòng này, cả ba kíp xe của đội sẽ chỉ sử dụng duy nhất một xe tăng và thực hiện bài thi lần lượt, mỗi kíp xe phải thực hiện đến 4 vòng chạy, vượt chướng ngại vật và tiêu diệt, mỗi vòng có chiều dài khoảng 3 - 5km. Trình tự bắn mục tiêu trong vòng này sẽ tùy vào kết quả bốc thăm và các đội khác nhau sẽ có cách thức thực hiện vòng chạy khác nhau. Ảnh: Xe tăng T-72B3 của đội tuyển Việt Nam vượt dốc với tốc độ cao. Trong đó, sẽ có 4 trình tự bắn được ghi trong các lá thăm khác nhau như sau: *1 là vòng đầu tiên chạy tốc độ cao, vòng thứ hai bắn pháo 125mm khi đang hành tiến, vòng thứ ba bắn súng máy phòng không 12.7mm và vòng cuối là bắn súng máy đồng trục 7.62mm. *2 là vòng đầu tiên bắn pháo 125mm khi đang hành tiến, vòng thứ hai bắn súng máy phòng không 12.7mm, vòng thứ ba bắn súng đồng trục 7.62mm và vòng cuối chạy tốc độ cao. *3 là vòng đầu tiên bắn súng máy phòng không 12.7mm, vòng hai bắn súng đồng trục 7.62mm, vòng ba chạy tốc độ cao và vòng cuối là bắn pháo 125mm khi đang hành tiến. *4 là vòng một bắn súng máy đồng trục 7.62mm, vòng hai chạy tốc độ cao, vòng ba bắn pháo 125mm khi đang hành tiến và vòng cuối là bắn súng máy 12.7mm. Sau khi kết thúc bài thi bằng việc cả ba kíp xe đều đã hoàn thành chặng chạy, với tổng số là 12 vòng, thì đội có thành tích hoàn thành bài thi với thời gian nhanh nhất sẽ là đội vô địch của giải đua xe tăng - “Tank Biathlon” năm nay. Như vậy, sẽ có hai đội đạt huy chương vàng là đội nhất bảng 1 và đội nhất bảng 2. Ảnh: Kíp xe tiếp đạn pháo 125mm chuẩn bị thực hiện bài bắn. Vậy là chỉ còn ít tiếng nữa trước khi giải đua xe tăng - “Tank Biathlon” chính thức khởi tranh, cho đến hiện tại, có thể thấy rằng, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã có những chuẩn bị tốt nhất cả về con người lẫn khí tài, sẵn sàng cho một mùa thi mới đạt thành tích cao, hướng đến mục tiêu là tấm huy chương vàng danh giá. Kíp lái xe tăng Việt Nam đầu tiên sẽ bước vào bài thi cá nhân vào ngày 24/8 tới đây, và hai kíp tiếp theo sẽ thi đấu lần lượt vào ngày 28/8, 29/8 để kết thúc vòng bảng. Video Việt Nam xuất sắc vào chung kết Tank Biathlon 2019 - Nguồn: QPVN

