Điểm giống nhau giữa UAV của Triều Tiên và Mỹ

Ngày 15/1, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KCTV đã phát sóng đoạn phim tài liệu ghi hình nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang thị sát một căn cứ không quân, nơi vận hành những loại máy bay không người lái (UAV) hiện đại nhất của nước này. Trong đoạn tư liệu, ngoài việc thử súng bắn tỉa và lái xe bọc thép chở quân, ông Kim còn thị sát các máy bay không người lái được chế tạo trong nước. Thời gian quay phim không được tiết lộ, nhưng trang phục của ông Kim cho thấy chuyến thăm dường như diễn ra vào mùa hè hoặc mùa thu năm 2023. Trong đoạn tư liệu, hai chiếc máy bay xuất hiện có hình dáng giống với các máy bay không người lái RQ-Q Global Hawk biệt danh "Ác điểu" và MQ-9 Reaper biệt danh "Thần chết" của Không quân Mỹ. Các chuyên gia phân tích cho rằng, chúng gần như là bản sao của dòng RQ-4 Global Hawk và MQ-9 Reaper do Mỹ phát triển. Cặp UAV này gồm UAV trinh sát chiến lược có tên Saetbyul-4 (Sao Mai-4) và UAV tấn công đa năng Saetbyul-9 (Sao Mai-9). Chiếc Saetbyul-4 có thiết kế thân phồng lên giống với UAV Global Hawk, đây được cho là mẫu UAV trinh sát. Còn Saetbyul-9 là mẫu UAV tấn công như Reaper, có khả năng mang nhiều loại vũ khí như bom lượn và tên lửa không đối đất. Triều Tiên đã giới thiệu hai mẫu UAV trên tại triển lãm vũ khí và trong cuộc duyệt binh được tổ chức vào tháng 7/2023. Triều Tiên còn công bố hình ảnh của chúng bay trên bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng, cho thấy cả hai đều là máy bay đang hoạt động chứ không phải mô hình trưng bày. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của Saetbyol-4 và Saetbyol-9 đến nay vẫn đang được Bình Nhưỡng giữ bí mật. Chuyên gia quân sự Mỹ Tyler Rogoway nhận, “Hình dạng và kích thước cho thấy Saetbyol-4 được thiết kế để hoạt động ở độ cao lớn và khoảng cách xa. Phiên bản RQ-4A của Mỹ hiện có thể hoạt động liên tục trong hơn 30 giờ, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, do thám, được trang bị cảm biến tình báo hình ảnh và tín hiệu cũng như đánh dấu mục tiêu đang di chuyển”. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy Saetbyol-9 có sải cánh 19,8 m, kém hơn một chút so với sải cánh của MQ-9 Reaper là 20,1 m. Nó từng xuất hiện tại triển lãm ở Bình Nhưỡng với 6 giá treo vũ khí dưới cánh, kèm theo các tên lửa đất đối đất có hình dáng giống dòng AGM-114 Hellfire của Mỹ. Nhiều chuyên gia đã tỏ ra bất ngờ trước khả năng sao chép của Triều Tiên nhưng vẫn hoài nghi về năng lực thực sự của Saetbyol-4 và Saetbyol-9. Đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa có mạng lưới vệ tinh lớn như Mỹ, vì vậy UAV của họ không thể hoạt động quá xa căn cứ nếu muốn duy trì khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao và khả năng điều khiển kiểm soát thời gian hoạt động của chúng. Rogoway nhấn mạnh thêm: “Các cảm biến công nghệ cao của dòng RQ-4 và MQ-9 vẫn nằm ngoài tầm với của Bình Nhưỡng. Điều đó có thể buộc Triều Tiên phải trang bị những thiết bị có tính năng kém hơn nhiều trên các UAV của họ. Cấu trúc hỗn hợp phức tạp bên trong máy bay và động cơ cũng là một trở ngại đáng kể, có thể hạn chế đáng kể tầm bay và trần hoạt động của những chiếc UAV này”. Hiện chưa rõ Triều Tiên phát triển các mẫu UAV giống máy bay Mỹ bằng cách nào. Iran cũng đã từng sao chép thành công hàng loạt UAV của Mỹ, trong đó có máy bay trinh sát tàng hình RQ-170 Sentinel. Hồi năm 2019, Iran cũng đã bắn hạ và thu hồi được xác một chiếc RQ-4N “BAMS-D” để phục vụ công tác nghiên cứu dòng UAV này. Rogoway cho rằng, sự ra đời của hai chiếc máy bay này có thể coi là thành tựu ấn tượng của ngành hàng không Triều Tiên, đánh dấu bước nhảy vọt lớn về năng lực máy bay không người lái của nước này. Triều Tiên phát triển các mẫu UAV mới trong bối cảnh nước này tuyên bố không còn theo đuổi "thống nhất" với Hàn Quốc. Trong thời gian gần đây, cả hai bên có nhiều hành động gây căng thẳng và có nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột.

