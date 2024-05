Tướng Nga: NATO sẽ không còn tồn tại vào năm 2030?

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Rossiya-1 TV ngày 24/4, Tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Chechnya đang chiến đấu ở Ukraine cho biết, NATO sẽ không còn tồn tại dưới hình thức như hiện nay vào năm 2030 và ông khẳng định Nga sẽ chiến thắng Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại.Ảnh: Caucasus Watch. “Nga sẽ giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và trên tất cả chiến trường”, Tướng Apti Alaudinov nói. Tướng Alaudinov cho biết, Ukraine đã hoàn toàn kiệt sức trên mọi mặt trận và cần nguồn tài trợ liên tục để “tiếp tục tồn tại như một quốc gia”. Tuy nhiên ông khẳng định, không viện trợ tài chính nào có thể giúp Ukraine bù đắp được sự mất mát về nhân lực. Ảnh: Naija News. Ông nói: “Chúng tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực cho đến năm 2029-2030, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt là khối NATO sẽ không còn tồn tại dưới hình thức hiện tại. Đa số các quốc gia đang đi theo Mỹ sẽ phải thay đổi thái độ với Nga”. Ảnh: Telegraph. Ông Anton Gerashchenko, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine viết trên mạng xã hội X cho rằng, tuyên bố của Tướng Alaudinov là mối đe dọa trực tiếp đối với liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, “Nga sẽ phát động một cuộc chiến trong phần thời gian còn lại của thập kỷ này và có ý định huỷ diệt NATO”. Ảnh: CNBC. Căng thẳng Nga - NATO leo thang sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2/2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, một trong những lý do khiến ông phát động chiến dịch là lo ngại về việc NATO mở rộng về phía Đông. Các thành viên trong khối đã tích cực hỗ trợ Ukraine chống Nga, mới nhất là gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ USD mà Mỹ vừa công bố. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga và NATO đang trong tình trạng "đối đầu trực tiếp" và cáo buộc liên minh quân sự này đang gây ra bất ổn. Năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra nhận định, nếu Kiev bị Moscow đánh bại, ông Putin sẽ tiếp tục đưa quân vào Ba Lan, thành viên NATO, điều này có thể dẫn đến Thế chiến III. Tuy nhiên, Tổng thống Putin hồi tháng 3 đã khẳng định, Nga sẽ không tấn công quốc gia NATO này. “Những cáo buộc về việc chúng tôi có ý định tấn công châu Âu sau Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa”. Ông Putin nói và lưu ý rằng, ngân sách quốc phòng của Mỹ hiện cao gấp 10 lần so với Nga. “Trong bối cảnh đó, liệu chúng ta có nên phát động chiến tranh chống lại NATO không? Điều đó thật vô lý”. Nhưng lãnh đạo Nga đưa ra lời cảnh báo rằng, Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ “toàn vẹn lãnh thổ”, khẳng định đây “không phải lời nói suông”. Trong Thông điệp Liên bang ngày 29/2/2024, ông Putin nhấn mạnh lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tướng Alaudinov có mối quan hệ rất thân với lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và Tổng thống Putin. Ông được Novaya Gazeta, một tờ báo tiếng Nga có trụ sở tại Latvia, đánh giá là ứng cử viên tiềm năng thay thế Kadyrov, người được chẩn đoán mắc bệnh viêm tụy vào năm 2019. Theo tờ báo, thông tin về bệnh tình của Kadyrov “đang thúc đẩy Điện Kremlin tìm kiếm người kế nhiệm”. Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov tiết lộ, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga diễn ra, các binh sĩ Chechnya đã thể hiện kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ và hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ trên chiến trường.

