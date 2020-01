Đề án 11664: Tàu khu trục "đội lốt" hộ vệ hạm chưa ra đời Việt Nam đã quan tâm

Đề án 11664 vừa được Nga công bố tại Moscow được xem là một dự án cực kỳ "có triển vọng". Thậm chí truyền thông nước này còn khẳng định, nhiều quốc gia đã tỏ ra quan tâm tới 11664, trong đó có cả Việt Nam. Nguồn ảnh: Topwar. Theo các thông tin được nhà sản xuất công bố, Đề án 11664 là phiên bản cải tiến sâu từ hộ vệ hạm Đề án 11661 trước đây do Phòng thiết kế Zelenodolsky của Nga phát triển. Nguồn ảnh: Topwar. Khi thiết kế phiên bản mới, các tinh hoa của tàu 11661 đã được nhà thiết kế giữ lại, kèm theo đó là chiều dài tổng thể tăng 10 mét, giãn nước tăng thêm 2500 tấn. Nguồn ảnh: Topwar. Phía Nga cũng khẳng định, tàu chiến lớp Đề án 11664 không phải một hộ vệ hạm đúng nghĩa và cũng không phải một khu trục hạm mà sẽ là một tàu giao thoa giữa hai lớp này. Nguồn ảnh: Topwar. Điểm khác biệt và cũng là điểm nhấn của Đề án 11664 đó là hệ thống điện tử có cách bố trí hiện đại hơn, dự trữ đạn dược được tăng thêm và khoang chứa máy bay được cải tiến. Nguồn ảnh: Topwar. Hiện tại, Việt Nam đang có bốn tàu hộ vệ Gepard 3.9 do Nga cung cấp. Mặc dù phù hợp với hải quân Việt Nam, tuy nhiên các tàu này cũng không phải là không có nhược điểm. Nguồn ảnh: Clawn. Nhược điểm lớn nhất và cũng được coi là nhược điểm chí tử của các tàu lớp Gepard 3.9 đó là nó sử dụng khoang chứa máy bay hình thang và không có cửa. Nguồn ảnh: Forces. Thực tế thì việc "độ" lại cửa cho khaong chứa trực thăng hình thang này gần như là điều bất khả thi do dù đóng từ trên xuống hay kéo ngang, khoang chứa hình thang vẫn nảy sinh rất nhiều vấn đề khi... lắp cửa. Nguồn ảnh: Zingnews. Khi tác chiến dài ngày trên biển, khoang chứa trực thăng không có khả năng đóng kín sẽ khiến các trực thăng đậu tại đây bị gió biển và nước mặt bào mòn rất nhanh, gây thiệt hại không đáng có cho lực lượng hải quân. Nguồn ảnh: QPVN. Vậy nên, rất có thể trong tương lai chúng ta sẽ chú ý tới phiên bản Gepard hiện đại hơn với nhà chứa trực thăng được cải tiến hoặc là lớp Đề án 11664 này - dù rằng 11664 của Nga vẫn chỉ đang nằm trên giấy. Nguồn ảnh: Vietnamplus. Mời độc giả xem Video: Lễ thượng cờ trên tàu Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Nguồn: VTC1.

