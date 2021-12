Đây là cách huyền thoại xe tăng T-54 được ra đời

Kết thúc Thế chiến thứ II, lúc bấy giờ dòng xe tăng T-34 của Liên Xô cũ đã không còn sự tối ưu, Nga đã ráo riết tìm một loại chiến xa khác để thay thế những xe tăng T-34 “cổ lổ sĩ” của mình, dù rằng chúng là những “anh hùng” của Nga trong cuộc chiến chống lại Đức Quốc Xã. Nguồn ảnh: Pinterest. Cho đến năm 1946, Nga đã chính thức phát minh ra được dòng chiến xa tối ưu cho quân đội của mình, sự ra đời của xe tăng T-54 “đáng kinh ngạc” của Nga đã được đánh dấu, và chỉ sau 1 năm, nó đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, nhanh chóng trở thành một “huyền thoại”. Nguồn ảnh: QQ. Trong 15 năm tiếp theo từ khi dòng chiến xa này ra đời, Liên Xô cũ lúc đó đã chế tạo ra tổng cộng tới 83.500 chiếc xe tăng chủ lực T-54 “huyền thoại” của mình, một số chiếc thậm chí vẫn được một số quốc gia tin tưởng sự dụng cho đến nay. Nguồn ảnh: vistapointe.net. Tần suất hiện hữu của dòng chiến xa chủ lực T-54 tối tân này đã lan nhanh như một “cơn sốt”, người Ba Lan cho đến Séc sử dụng chúng, thậm chí là Trung Quốc còn sao chép lại nó, và đảm bảo rằng, Triều Tiên cho đến Việt Nam, hay Lào và Campuchia thì vẫn đều đủ số lượng cần thiết. Nguồn ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Sau đó, T-54 thậm chí đã lan toả tới tận khu vực Trung Đông xa xôi, từ Ai Cập cho đến Syria, hay thậm chí là Jordan, tất cả đều sở hữu chúng trong quân đội của mình, có hàng chục quốc gia vận hành nó như một nền tảng chiến đấu mặt đất “đáng tin cậy”. Nguồn ảnh: Pinterest. Nếu nói đến lý do dòng xe tăng chiến đấu T-54 này được ưa chuộng, chắc chắn sẽ là vì đây là một nền tảng chiến đấu thiết giáp dễ vận hành, đầy chắc chắn, có nhiều phụ tùng thay thế hiện hữu nhờ sự “nổi tiếng” của mình, và rất dễ dàng tiến hành các gói nâng cấp cần thiết. Nguồn ảnh: QQ. Điều này cũng dẫn đến, đã có hàng chục biến thể của nền tảng thiết giáp T-54 “huyền thoại” này của Nga, những cải tiến về kỹ thuật đã diễn ra trong thời gian dài, kéo tới tận năm 1990. Nguồn ảnh: keywordbasket.com Về sự vượt trội mà Nga có được ở mẫu chiến xa này, phải kể đến bài học mà Nga hay Liên Xô lúc bấy giờ đã học được qua Thế chiến thứ II khi đối mặt với quân Phát xít Đức hùng mạnh, họ đã hiểu ra rằng, hoả lực là “chìa khoá” sức mạnh thật sự, là yếu tố quyết định trên chiến trường. Nguồn ảnh: QQ. Chính vì vậy, họ đã biên chế cho dòng chiến xa T-54 mới của mình với vũ khí chính là một khẩu pháo nòng cỡ 100mm cực kỳ mạnh mẽ lúc đó, phạm vi bắn đồng thời được mở rộng lên tới 3.000 dặm, độ giật nòng đã giảm tới mức tối thiểu, uy lực hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: keywordbasket.com Thậm chí với nòng pháo mới được phát triển trên xe tăng T-54 này, Quân đội Nga hay Hồng quân lúc bấy giờ có thể bắn được nhiều loại đạn hơn, bao gồm các đạn nổ mạnh, đạn phân mảnh, hay thậm chí đạn xuyên giáp cao và dò vết. Nguồn ảnh: stuklopechat.com. Khả năng chứa vũ trang của T-54 cũng được nâng cấp mạnh mẽ, trọng lượng của mẫu xe tăng này đã được nâng lên 39,7 tấn, với chiều dài thân là 6.45m, rộng 3.37m và cao 2,40m cùng 4 người trong kíp lái. Nguồn ảnh: QQ. Nó mang theo mình tới 34 quả đạn các loại, đi kèm với đó còn cả sự trang bị của các súng máy hỗ trợ hoả lực, bao gồm 2 khẩu đồng trục PKT cỡ nòng 7,62mm và một khẩu DShK hạng nặng cỡ nòng 12,7mm, giúp nó tác chiến một cách tối ưu nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Về khả năng cơ động, T-54 được đánh giá là vượt trội hơn nhiều so với “anh hùng” trong Thế chiến thứ II của Nga là T-34, với việc được trang bị động cơ diesel 12 xi-lanh mạnh mẽ, chúng đạt tốc độ tối đa lên tới 32 dặm/giờ. Nguồn ảnh: vistapointe.net. Sự cơ động này của xe tăng T-54 vẫn kém xa so với mẫu T-72B3 sau này của Nga, có lẽ vì chúng phải mang theo mình lớp vỏ giáp nặng đặc thù, phù hợp với chinh chiến lúc đó khi các xe tăng địch thường dùng đạn công phá cao. Nguồn ảnh: VTC News. Lớp giáp này mặc dù mang lại cho T-54 khả năng phòng thủ tối ưu, nhưng lại làm giảm sự cơ động của nó rất nhiều vì quá nặng nề. Đi kèm đó, lớp vỏ giáp cũng được đánh giá là có độ bền không thực sự tốt. Nguồn ảnh: topwar. Song, tuy là có nhược điểm nặng nề trong cơ động, ví dụ như khi di chuyển mà khai hoả là thật sự khó khăn. Nhưng nó vẫn được thế giới ưa chuộng là vì sự tiện lợi trong nâng cấp của mình, và với uy lực bản thân trên chiến trận. Nguồn ảnh: Pinterest. Khả năng chiến đấu của nó cũng là rất tốt, được chứng minh qua chính những mặt trận nó đã hiện diện, ví dụ như Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Lạnh và muôn vàn các cuộc chiến và xung đột khác theo thời gian. Nguồn ảnh: russiatimes.com Có thể nói, so với thời điểm lúc bấy giờ, mẫu chiến xa chiến đấu T-54 này của Nga đã thực sự là một nền tảng thiết giáp chiến đấu tuyệt vời, cũng không thể phủ nhận sự “nổi tiếng” của nó, và không quá ngạc nhiên khi nó đã thực sự trở thành một “huyền thoại” lúc đó. Hình ảnh mẫu chiến xa T-54 "huyền thoại" của Nga thời Liên Xô cũ trong thực tế. Nguồn: Tanks & more.

Kết thúc Thế chiến thứ II, lúc bấy giờ dòng xe tăng T-34 của Liên Xô cũ đã không còn sự tối ưu, Nga đã ráo riết tìm một loại chiến xa khác để thay thế những xe tăng T-34 “cổ lổ sĩ” của mình, dù rằng chúng là những “anh hùng” của Nga trong cuộc chiến chống lại Đức Quốc Xã. Nguồn ảnh: Pinterest. Cho đến năm 1946, Nga đã chính thức phát minh ra được dòng chiến xa tối ưu cho quân đội của mình, sự ra đời của xe tăng T-54 “đáng kinh ngạc” của Nga đã được đánh dấu, và chỉ sau 1 năm, nó đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, nhanh chóng trở thành một “huyền thoại”. Nguồn ảnh: QQ. Trong 15 năm tiếp theo từ khi dòng chiến xa này ra đời, Liên Xô cũ lúc đó đã chế tạo ra tổng cộng tới 83.500 chiếc xe tăng chủ lực T-54 “huyền thoại” của mình, một số chiếc thậm chí vẫn được một số quốc gia tin tưởng sự dụng cho đến nay. Nguồn ảnh: vistapointe.net. Tần suất hiện hữu của dòng chiến xa chủ lực T-54 tối tân này đã lan nhanh như một “cơn sốt”, người Ba Lan cho đến Séc sử dụng chúng, thậm chí là Trung Quốc còn sao chép lại nó, và đảm bảo rằng, Triều Tiên cho đến Việt Nam, hay Lào và Campuchia thì vẫn đều đủ số lượng cần thiết. Nguồn ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Sau đó, T-54 thậm chí đã lan toả tới tận khu vực Trung Đông xa xôi, từ Ai Cập cho đến Syria, hay thậm chí là Jordan, tất cả đều sở hữu chúng trong quân đội của mình, có hàng chục quốc gia vận hành nó như một nền tảng chiến đấu mặt đất “đáng tin cậy”. Nguồn ảnh: Pinterest. Nếu nói đến lý do dòng xe tăng chiến đấu T-54 này được ưa chuộng, chắc chắn sẽ là vì đây là một nền tảng chiến đấu thiết giáp dễ vận hành, đầy chắc chắn, có nhiều phụ tùng thay thế hiện hữu nhờ sự “nổi tiếng” của mình, và rất dễ dàng tiến hành các gói nâng cấp cần thiết. Nguồn ảnh: QQ. Điều này cũng dẫn đến, đã có hàng chục biến thể của nền tảng thiết giáp T-54 “huyền thoại” này của Nga, những cải tiến về kỹ thuật đã diễn ra trong thời gian dài, kéo tới tận năm 1990. Nguồn ảnh: keywordbasket.com Về sự vượt trội mà Nga có được ở mẫu chiến xa này, phải kể đến bài học mà Nga hay Liên Xô lúc bấy giờ đã học được qua Thế chiến thứ II khi đối mặt với quân Phát xít Đức hùng mạnh, họ đã hiểu ra rằng, hoả lực là “chìa khoá” sức mạnh thật sự, là yếu tố quyết định trên chiến trường. Nguồn ảnh: QQ. Chính vì vậy, họ đã biên chế cho dòng chiến xa T-54 mới của mình với vũ khí chính là một khẩu pháo nòng cỡ 100mm cực kỳ mạnh mẽ lúc đó, phạm vi bắn đồng thời được mở rộng lên tới 3.000 dặm, độ giật nòng đã giảm tới mức tối thiểu, uy lực hơn bao giờ hết. Nguồn ảnh: keywordbasket.com Thậm chí với nòng pháo mới được phát triển trên xe tăng T-54 này, Quân đội Nga hay Hồng quân lúc bấy giờ có thể bắn được nhiều loại đạn hơn, bao gồm các đạn nổ mạnh, đạn phân mảnh, hay thậm chí đạn xuyên giáp cao và dò vết. Nguồn ảnh: stuklopechat.com. Khả năng chứa vũ trang của T-54 cũng được nâng cấp mạnh mẽ, trọng lượng của mẫu xe tăng này đã được nâng lên 39,7 tấn, với chiều dài thân là 6.45m, rộng 3.37m và cao 2,40m cùng 4 người trong kíp lái. Nguồn ảnh: QQ. Nó mang theo mình tới 34 quả đạn các loại, đi kèm với đó còn cả sự trang bị của các súng máy hỗ trợ hoả lực, bao gồm 2 khẩu đồng trục PKT cỡ nòng 7,62mm và một khẩu DShK hạng nặng cỡ nòng 12,7mm, giúp nó tác chiến một cách tối ưu nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Về khả năng cơ động, T-54 được đánh giá là vượt trội hơn nhiều so với “anh hùng” trong Thế chiến thứ II của Nga là T-34, với việc được trang bị động cơ diesel 12 xi-lanh mạnh mẽ, chúng đạt tốc độ tối đa lên tới 32 dặm/giờ. Nguồn ảnh: vistapointe.net. Sự cơ động này của xe tăng T-54 vẫn kém xa so với mẫu T-72B3 sau này của Nga, có lẽ vì chúng phải mang theo mình lớp vỏ giáp nặng đặc thù, phù hợp với chinh chiến lúc đó khi các xe tăng địch thường dùng đạn công phá cao. Nguồn ảnh: VTC News. Lớp giáp này mặc dù mang lại cho T-54 khả năng phòng thủ tối ưu, nhưng lại làm giảm sự cơ động của nó rất nhiều vì quá nặng nề. Đi kèm đó, lớp vỏ giáp cũng được đánh giá là có độ bền không thực sự tốt. Nguồn ảnh: topwar. Song, tuy là có nhược điểm nặng nề trong cơ động, ví dụ như khi di chuyển mà khai hoả là thật sự khó khăn. Nhưng nó vẫn được thế giới ưa chuộng là vì sự tiện lợi trong nâng cấp của mình, và với uy lực bản thân trên chiến trận. Nguồn ảnh: Pinterest. Khả năng chiến đấu của nó cũng là rất tốt, được chứng minh qua chính những mặt trận nó đã hiện diện, ví dụ như Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Lạnh và muôn vàn các cuộc chiến và xung đột khác theo thời gian. Nguồn ảnh: russiatimes.com Có thể nói, so với thời điểm lúc bấy giờ, mẫu chiến xa chiến đấu T-54 này của Nga đã thực sự là một nền tảng thiết giáp chiến đấu tuyệt vời, cũng không thể phủ nhận sự “nổi tiếng” của nó, và không quá ngạc nhiên khi nó đã thực sự trở thành một “huyền thoại” lúc đó. Hình ảnh mẫu chiến xa T-54 "huyền thoại" của Nga thời Liên Xô cũ trong thực tế. Nguồn: Tanks & more.