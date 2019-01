Đầu năm Hải quân Mỹ đã "xông đất" bằng tàu chiến triệu USD

Tàu chiến trẻ nhất của Hải quân Mỹ vừa mới chỉ nhập biên vào lực lượng này 10 ngày trước mang tên USS Wichita (LCS-13), đây là tàu chiến thứ ba của Hải quân Mỹ được đặt tên theo thành phố lớn nhất của bang Kansas. Nguồn ảnh: Sina. Tàu được đóng theo lớp tàu chiến đấu ven bờ Freedom và bắt đầu được đặt lườn từ năm 2015. Tới năm 2016, tàu được hạ thuỷ và từ tháng 8/2018 tàu USS Wichita đã hoàn thành quá trình chạy thử để sẵn sàng gia nhập biên chế lực lượng. Nguồn ảnh: Sina. Giống như mọi tàu chiến đấu ven bờ lớp Freedom khác, tàu USS Wichita có độ giãn nước tối đa 3500 tấn, chiều dài tàu đạt 115,3 mét, chiều rộng 17,5 mét và mớm nước tối đa 4 mét. Nguồn ảnh: Sina. USS Wichita được trang bị 2 động cơ Rolls-Royce MT30. Đây là động cơ tua-bin khí cho phép tàu di chuyển được với tốc độ tối đa lên tới 45 hải lý giờ tương đương với 83 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Do là tàu chiến đấu ven bờ, hoạt động trong những vùng nước nông và nhiều rác thải, tàu USS Wichita không sử dụng hệ thống chân vịt để tránh bị kẹt mà sử dụng hệ thống bơm nước phản lực để đẩy tàu với bốn bơm phản lực cũng do Rolls-Royce chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Tàu có khả năng hoạt động liên tục trên biển 21 ngày với biên chế thuỷ thủ đoàn từ 15 tới 50 người hoặc tối đa 75 người tuỳ từng nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Sina. Trang bị vũ khí trên tàu bao gồm một khẩu hải pháo 57mm cùng với hệ thống ống phóng tên lửa RIM-116 và ống phóng ngư lôi Mark 50. Ngoài ra, tàu còn có thể gắn thêm tối đa 4 khẩu pháo 30mm tự động Bushmaster. Nguồn ảnh: Sina. Mỹ dự kiến sẽ đóng tổng cộng 15 tàu chiến đấu ven bờ lớp Freedom, tính tới năm 2019 này, Hải quân Mỹ đã cho nhập biên được 6 tàu, đang hoàn thiện 7 chiếc và hai chiếc nữa đã được đặt hàng. Nguồn ảnh: Sina. Tàu chiến đấu ven bờ (tiếng Anh: Lottoral combat ship) là một lớp tàu chiến do Hải quân Mỹ thiết kế và sử dụng. Loại tàu này có tầm hoạt động và thời gian hoạt động trên biển liên tục rất ngắn và có nhiệm vụ hoạt động ở vùng biển gần bờ, mang trách nhiệm phòng thủ bờ biển là chủ yếu. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu chiến đấu ven bờ ba thân hiện đại nhất thế giới trong biên chế Hải quân Mỹ.

