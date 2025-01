“Lữ đoàn NATO” mới của Ukraine dính bê bối, 1.700 lính đào ngũ

Các binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 của Quân đội Ukraine (AFU), được Quân đội Pháp huấn luyện và trang bị, gần đây đã phải đối mặt với tình trạng đảo bỏ ngũ trên quy mô lớn họ. Được biết, Cơ quan Điều tra Nhà nước Ukraine (DBR) đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Lữ đoàn này. Một số nhà phê bình chỉ ra rằng, tổng cộng có khoảng 1.700 binh sĩ bị phát hiện đã rời Lữ đoàn mà không được phép, trước khi đơn vị này được đưa tới chiến trường. Họ cho rằng, đây là “tội ác” của quan chức quân đội, hơn là trách nhiệm của quân nhân. Hãng tin Ukrinform của Ukraine đưa tin, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155, được thành lập vào tháng 3/2024. Đây là "lữ đoàn chuẩn NATO", được trang bị và huấn luyện tại Pháp và được lãnh đạo cả Pháp và Ukraine rất kỳ vọng. Tuy nhiên Lữ đoàn đã gặp nhiều vấn đề kể từ khi thành lập. Ngay trong thời gian huấn luyện tại Pháp, đã nhiều binh sĩ đã đào ngũ khỏi Lữ đoàn 155, mà không bao giờ quay trở lại; điều này đã gây ra lo ngại về hiệu quả quản lý và huấn luyện của Lữ đoàn. Cơ quan Điều tra Nhà nước Ukraine cho biết, họ đang điều tra việc sĩ quan và binh sĩ của Lữ đoàn 155, tự ý rời đơn vị mà không được phép. Ông Tetyana Sapiyan, cố vấn truyền thông của văn phòng SBI Tetyana Sapyan, cho biết: “Theo Điều 426-1 (lạm dụng chức vụ hoặc quyền hạn của quân nhân) và 408 (tội rời khỏi đơn vị mà không được phép) của Bộ luật Hình sự Ukraine, chúng tôi xem xét các sự kiện được báo chí đưa tin. Cuộc điều tra đang diễn ra và còn quá sớm để nói về bất kỳ kết quả nào." Nhà báo quân sự nổi tiếng người Ukraine Yury Butusov, tổng biên tập của Censor.NET, tháng trước nói rằng, đã có tới 1.700 binh sĩ đã rời khỏi Lữ đoàn 155 mà không tham gia chiến đấu, và nhiều người khác thậm chí đã đào ngũ khi đang huấn luyện ở Pháp. Các chuyên gia cho rằng, quân số của Lữ đoàn 155 gồm phần lớn là người bị ép nhập ngũ; đây là một trong những lý do chính khiến cho tình trạng rời bỏ hàng ngũ gia tăng. Những người này không có tinh thần chiến đấu, dẫn tới việc họ đào ngũ số lượng lớn. Ngoài ra, giới quan sát nhận định, AFU đã sai lầm khi thành lập hàng loạt lữ đoàn mới, trong khi các lữ đoàn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hiện vẫn thiếu quân và vũ khí. Việc đẩy Lữ đoàn 155 ra tiền tuyến khi họ vẫn chưa ổn định về tổ chức biên chế và gồm toàn những binh sĩ ít kinh nghiệm chiến đấu, cũng được xem là lý do dẫn tới việc quân của Lữ đoàn đã đào bỏ ngũ hàng loạt trong thời gian qua. Theo truyền thông Pháp và Ukraine, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 được Quân đội Pháp trang bị cho 18 xe tăng hạng nhẹ AMX-10, 18 pháo tự hành bánh hơi Caesar, 128 xe bọc thép chở quân, tên lửa chống tăng và phòng không do Pháp sản xuất. Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Pháp Macron đã đến thăm để động viên binh sĩ của Lữ đoàn. Quân đội Ukraine ban đầu dự định tuyển dụng 5.800 quân vào Lữ đoàn 155 và công bố dự án quân sự chung này với Pháp vào tháng 6 năm ngoái, với hy vọng cao. Tuy nhiên, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 kể từ khi thành lập thường xuyên gặp khó khăn. Trước khi khóa huấn luyện chính thức bắt đầu, khoảng 2.500 tân binh dự kiên biên chế cho Lữ đoàn 155 đã phải chuyển sang các đơn vị khác để bổ sung cho quân số bị hao hụt trong chiến đấu. Cuối cùng chỉ có 1.924 binh sĩ được cử sang Pháp huấn luyện. Trong số đó, chỉ có 51 người đã nhập ngũ trên một năm được chọn làm khung và hầu hết binh sĩ (1.414) là tân binh đã nhập ngũ trong vòng hai tháng, trước khi được cử sang Pháp huấn luyện. Kết quả là có gần 1.000 binh sĩ của Lữ đoàn 155 đã “bốc hơi” trước khi sang Pháp huấn luyện vào cuối tháng 9 năm ngoái, và 50 binh sĩ khác “đào ngũ” sau khi đặt chân sang đất Pháp. Tính đến tháng 11 năm ngoái, khi Lữ đoàn 155 đã kết thúc khóa huấn luyện để về chiến trường Ukraine, tổng cộng có khoảng 1.700 binh sĩ đã đào bỏ ngũ khỏi Lữ đoàn. Hiện có khoảng 500 người vẫn đang “mất tích”. Nhà báo Yury Butusov, người đầu tiên tiết lộ tin tức về việc đào bỏ ngũ quy mô lớn của các binh sĩ khỏi Lữ đoàn 155, cho biết: “Trước khi phát súng đầu tiên được bắn từ Lữ đoàn 155, có 1.700 binh sĩ đã đào ngũ khỏi đơn vị này". Nhà báo Yury Butusov cũng công bố số liệu thống kê quân số của Lữ đoàn 155 cho biết, từ tháng 3 đến tháng 11 năm ngoái, hàng trăm binh sĩ của Lữ đoàn đã đào ngũ mỗi tháng, buộc Lữ đoàn phải liên tục bổ sung quân số. Vấn đề đào bỏ ngũ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 thực tế đã được nhắc đến nhiều lần. Vài ngày trước khi Lữ đoàn 155 trở về Ukraine để chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu, người chỉ huy bất ngờ bị thay thế; điều này đã đặt ra nhiều nghi vấn. Về vấn đề này, bà Mariana Bezuglaya, thành viên của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, nhận xét rằng Bộ Quốc phòng Ukraine, đã không cung cấp cho đơn vị những vật tư quân sự cơ bản tối thiểu. Và các binh sĩ, sĩ quan buộc phải tự chi trả hoặc bằng nguồn vốn từ các nhóm tình nguyện. (Nguồn ảnh: Reuters, Forbes, Ukrinform).

Các binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 của Quân đội Ukraine (AFU), được Quân đội Pháp huấn luyện và trang bị, gần đây đã phải đối mặt với tình trạng đảo bỏ ngũ trên quy mô lớn họ. Được biết, Cơ quan Điều tra Nhà nước Ukraine (DBR) đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với Lữ đoàn này. Một số nhà phê bình chỉ ra rằng, tổng cộng có khoảng 1.700 binh sĩ bị phát hiện đã rời Lữ đoàn mà không được phép, trước khi đơn vị này được đưa tới chiến trường. Họ cho rằng, đây là “tội ác” của quan chức quân đội, hơn là trách nhiệm của quân nhân. Hãng tin Ukrinform của Ukraine đưa tin, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155, được thành lập vào tháng 3/2024. Đây là "lữ đoàn chuẩn NATO", được trang bị và huấn luyện tại Pháp và được lãnh đạo cả Pháp và Ukraine rất kỳ vọng. Tuy nhiên Lữ đoàn đã gặp nhiều vấn đề kể từ khi thành lập. Ngay trong thời gian huấn luyện tại Pháp, đã nhiều binh sĩ đã đào ngũ khỏi Lữ đoàn 155, mà không bao giờ quay trở lại; điều này đã gây ra lo ngại về hiệu quả quản lý và huấn luyện của Lữ đoàn. Cơ quan Điều tra Nhà nước Ukraine cho biết, họ đang điều tra việc sĩ quan và binh sĩ của Lữ đoàn 155, tự ý rời đơn vị mà không được phép. Ông Tetyana Sapiyan, cố vấn truyền thông của văn phòng SBI Tetyana Sapyan, cho biết: “Theo Điều 426-1 (lạm dụng chức vụ hoặc quyền hạn của quân nhân) và 408 (tội rời khỏi đơn vị mà không được phép) của Bộ luật Hình sự Ukraine, chúng tôi xem xét các sự kiện được báo chí đưa tin. Cuộc điều tra đang diễn ra và còn quá sớm để nói về bất kỳ kết quả nào." Nhà báo quân sự nổi tiếng người Ukraine Yury Butusov, tổng biên tập của Censor.NET, tháng trước nói rằng, đã có tới 1.700 binh sĩ đã rời khỏi Lữ đoàn 155 mà không tham gia chiến đấu, và nhiều người khác thậm chí đã đào ngũ khi đang huấn luyện ở Pháp. Các chuyên gia cho rằng, quân số của Lữ đoàn 155 gồm phần lớn là người bị ép nhập ngũ; đây là một trong những lý do chính khiến cho tình trạng rời bỏ hàng ngũ gia tăng. Những người này không có tinh thần chiến đấu, dẫn tới việc họ đào ngũ số lượng lớn. Ngoài ra, giới quan sát nhận định, AFU đã sai lầm khi thành lập hàng loạt lữ đoàn mới, trong khi các lữ đoàn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, hiện vẫn thiếu quân và vũ khí. Việc đẩy Lữ đoàn 155 ra tiền tuyến khi họ vẫn chưa ổn định về tổ chức biên chế và gồm toàn những binh sĩ ít kinh nghiệm chiến đấu, cũng được xem là lý do dẫn tới việc quân của Lữ đoàn đã đào bỏ ngũ hàng loạt trong thời gian qua. Theo truyền thông Pháp và Ukraine, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 được Quân đội Pháp trang bị cho 18 xe tăng hạng nhẹ AMX-10, 18 pháo tự hành bánh hơi Caesar, 128 xe bọc thép chở quân, tên lửa chống tăng và phòng không do Pháp sản xuất. Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Pháp Macron đã đến thăm để động viên binh sĩ của Lữ đoàn. Quân đội Ukraine ban đầu dự định tuyển dụng 5.800 quân vào Lữ đoàn 155 và công bố dự án quân sự chung này với Pháp vào tháng 6 năm ngoái, với hy vọng cao. Tuy nhiên, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 kể từ khi thành lập thường xuyên gặp khó khăn. Trước khi khóa huấn luyện chính thức bắt đầu, khoảng 2.500 tân binh dự kiên biên chế cho Lữ đoàn 155 đã phải chuyển sang các đơn vị khác để bổ sung cho quân số bị hao hụt trong chiến đấu. Cuối cùng chỉ có 1.924 binh sĩ được cử sang Pháp huấn luyện. Trong số đó, chỉ có 51 người đã nhập ngũ trên một năm được chọn làm khung và hầu hết binh sĩ (1.414) là tân binh đã nhập ngũ trong vòng hai tháng, trước khi được cử sang Pháp huấn luyện. Kết quả là có gần 1.000 binh sĩ của Lữ đoàn 155 đã “bốc hơi” trước khi sang Pháp huấn luyện vào cuối tháng 9 năm ngoái, và 50 binh sĩ khác “đào ngũ” sau khi đặt chân sang đất Pháp. Tính đến tháng 11 năm ngoái, khi Lữ đoàn 155 đã kết thúc khóa huấn luyện để về chiến trường Ukraine , tổng cộng có khoảng 1.700 binh sĩ đã đào bỏ ngũ khỏi Lữ đoàn. Hiện có khoảng 500 người vẫn đang “mất tích”. Nhà báo Yury Butusov, người đầu tiên tiết lộ tin tức về việc đào bỏ ngũ quy mô lớn của các binh sĩ khỏi Lữ đoàn 155, cho biết: “Trước khi phát súng đầu tiên được bắn từ Lữ đoàn 155, có 1.700 binh sĩ đã đào ngũ khỏi đơn vị này". Nhà báo Yury Butusov cũng công bố số liệu thống kê quân số của Lữ đoàn 155 cho biết, từ tháng 3 đến tháng 11 năm ngoái, hàng trăm binh sĩ của Lữ đoàn đã đào ngũ mỗi tháng, buộc Lữ đoàn phải liên tục bổ sung quân số. Vấn đề đào bỏ ngũ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 155 thực tế đã được nhắc đến nhiều lần. Vài ngày trước khi Lữ đoàn 155 trở về Ukraine để chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu, người chỉ huy bất ngờ bị thay thế; điều này đã đặt ra nhiều nghi vấn. Về vấn đề này, bà Mariana Bezuglaya, thành viên của Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine, nhận xét rằng Bộ Quốc phòng Ukraine, đã không cung cấp cho đơn vị những vật tư quân sự cơ bản tối thiểu. Và các binh sĩ, sĩ quan buộc phải tự chi trả hoặc bằng nguồn vốn từ các nhóm tình nguyện. (Nguồn ảnh: Reuters, Forbes, Ukrinform).