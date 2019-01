Đang trên "9 tầng mây", tiêm kích Israel bất ngờ mất nóc buồng lái

Ngày 7/1 vừa qua, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra với chiến đấu cơ F-15 của Không quân Israel khi chiếc chiến đấu cơ này bất chợt bị tung nắp buồng lái khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong đoạn Video dài gần 2 phút được quân đội Israel đăng tải ngay sau đó ghi lại cuộc hội thoại giữa không lưu mặt đất cùng thành viên phi hành đoàn trên chiếc tiêm kích F-15 cho thấy vụ tai nạn xảy ra hết sức bất ngờ và nằm ngoài sự dự đoán của hai phi công F-15. Nguồn ảnh: Wiki. Ở độ cao 30.000 feet tương đương với khoảng 10.000 mét so với mặt đất, hai phi công trên chiếc F-15 đã phải đối mặt với nhiệt độ bên ngoài lạnh -45 độ C. Tuy nhiên may mắn là họ đã cho phi cơ giảm độ cao nhanh nhất có thể để cân bằng lại nhiệt độ và áp suốt không khí. Nguồn ảnh: F-15. Theo nhiều chuyên gia phân tích, sự cố có thể có nguyên nhân từ hệ thống máy tính trên chiếc F-15 đã nhận nhầm tín hiệu dẫn đến việc bắn tung cửa nóc máy bay để chuẩn bị cho các phi công thoát hiểm ra ngoài từ ghế phóng. Nguồn ảnh: Aviation. Rất may cả hai phi công đều không bị phóng ra ngoài máy bay ở độ cao lớn như vậy và đều đủ tỉnh táo để có thể hạ cánh một cách thành công. Nguồn ảnh: Loner. Về mặt lý thuyết, mọi loại máy bay dân sự hoặc quân sự khi gặp sự cố tương tự sẽ phải nhanh chóng hạ độ cao xuống càng thấp càng tốt, ít nhất là dưới 3000 mét để có thể cân bằng được áp suất cũng như nhiệt độ với môi trường bên ngoài. Nguồn ảnh: Force. Ở tốc độ cận âm, chiếc F-15 của Không quân Israel sẽ chỉ tốn khoảng vài chục giây để hạ độ cao từ 10.000 mét xuống thấp hơn 3000 mét sau đó có thể tiếp tục bay tới sân bay và hạ cánh một cách an toàn. Nguồn ảnh: Airliners. Đây cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu cơ F-15 của Israel bị bay nóc trong một chuyến bay huấn luyện. Trong năm 2004, một chiến đấu cơ F-15 khác của không quân nước này đã rơi vào tình trạng tương tự khi toàn bộ hệ thống kính buồng lái bị vỡ vụn do đâm vào một con đại bàng. Nguồn ảnh: Canop. Hiện tại trong biên chế Không quân Israel có khoảng 60 chiến đấu cơ F-15 các phiên bản kèm theo khoảng hơn 200 chiếc F-16 và 15 chiếc F-35 hiện đại nhất. Nguồn ảnh: Army. Mời độc giả xem Video: Ghi âm đoạn hội thoại giữa kíp lái F-15 và mặt đất, có thể nghe thấy tiếng gào thét của phi công chiếc F-15 khi kính khoang lái bị vỡ vụn và toàn bộ phi hành đoàn phải đối mặt với cái lạnh -45 độ C.

Ngày 7/1 vừa qua, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra với chiến đấu cơ F-15 của Không quân Israel khi chiếc chiến đấu cơ này bất chợt bị tung nắp buồng lái khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong đoạn Video dài gần 2 phút được quân đội Israel đăng tải ngay sau đó ghi lại cuộc hội thoại giữa không lưu mặt đất cùng thành viên phi hành đoàn trên chiếc tiêm kích F-15 cho thấy vụ tai nạn xảy ra hết sức bất ngờ và nằm ngoài sự dự đoán của hai phi công F-15. Nguồn ảnh: Wiki. Ở độ cao 30.000 feet tương đương với khoảng 10.000 mét so với mặt đất, hai phi công trên chiếc F-15 đã phải đối mặt với nhiệt độ bên ngoài lạnh -45 độ C. Tuy nhiên may mắn là họ đã cho phi cơ giảm độ cao nhanh nhất có thể để cân bằng lại nhiệt độ và áp suốt không khí. Nguồn ảnh: F-15. Theo nhiều chuyên gia phân tích, sự cố có thể có nguyên nhân từ hệ thống máy tính trên chiếc F-15 đã nhận nhầm tín hiệu dẫn đến việc bắn tung cửa nóc máy bay để chuẩn bị cho các phi công thoát hiểm ra ngoài từ ghế phóng. Nguồn ảnh: Aviation. Rất may cả hai phi công đều không bị phóng ra ngoài máy bay ở độ cao lớn như vậy và đều đủ tỉnh táo để có thể hạ cánh một cách thành công. Nguồn ảnh: Loner. Về mặt lý thuyết, mọi loại máy bay dân sự hoặc quân sự khi gặp sự cố tương tự sẽ phải nhanh chóng hạ độ cao xuống càng thấp càng tốt, ít nhất là dưới 3000 mét để có thể cân bằng được áp suất cũng như nhiệt độ với môi trường bên ngoài. Nguồn ảnh: Force. Ở tốc độ cận âm, chiếc F-15 của Không quân Israel sẽ chỉ tốn khoảng vài chục giây để hạ độ cao từ 10.000 mét xuống thấp hơn 3000 mét sau đó có thể tiếp tục bay tới sân bay và hạ cánh một cách an toàn. Nguồn ảnh: Airliners. Đây cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu cơ F-15 của Israel bị bay nóc trong một chuyến bay huấn luyện. Trong năm 2004, một chiến đấu cơ F-15 khác của không quân nước này đã rơi vào tình trạng tương tự khi toàn bộ hệ thống kính buồng lái bị vỡ vụn do đâm vào một con đại bàng. Nguồn ảnh: Canop. Hiện tại trong biên chế Không quân Israel có khoảng 60 chiến đấu cơ F-15 các phiên bản kèm theo khoảng hơn 200 chiếc F-16 và 15 chiếc F-35 hiện đại nhất. Nguồn ảnh: Army. Mời độc giả xem Video: Ghi âm đoạn hội thoại giữa kíp lái F-15 và mặt đất, có thể nghe thấy tiếng gào thét của phi công chiếc F-15 khi kính khoang lái bị vỡ vụn và toàn bộ phi hành đoàn phải đối mặt với cái lạnh -45 độ C.