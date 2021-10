Dàn thiết giáp độc nhất vô nhị trong biên chế Lục quân Nga hiện nay

Theo thông tin được tờ RBTH đăng tải, một trong những loại thiết giáp độc đáo nhất của Nga là xe bọc thép Tiger (Mãnh hổ), được chế tạo cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, cũng như hỗ trợ hỏa lực cho lính bộ binh. Xe có thể chở tối đa mười lính bộ binh, được trang bị đầy đủ cùng một lúc; cũng như chở hàng hóa trên những con đường, mà xe tiêu chuẩn không thể di chuyển. Tiger được chế tạo chủ yếu dùng cho mục đích quân sự, nhưng cũng có một số phiên bản được sản xuất cho mục đích dân sự. Hay nói một cách đơn giản, những chiếc xe không có vũ khí, được sản xuất cho những “đại gia”, muốn có xe kiểu xe bọc thép quân đội trong ga ra của họ. Hiện có tới 20 biến thể của xe Tiger, về tính năng kỹ chiến thuật, chúng có thể “bơi” qua những sông suối có độ sâu một mét; xe có thể đạt tốc độ lên tới 140 km/h với 700 kg áo giáp. Thậm chí có những biến thể Tiger có thể chịu được một vụ nổ mìn. Hiện tại, xe bọc thép đa năng Tiger đã qua một số sửa đổi, mục đích là tạo ra một phiên bản mới, dựa trên khung gầm hiện có; xe đã chứng minh là rất hiệu quả trong những chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Loại xe cơ giới thứ hai của Quân đội Nga là phương tiện vận tải, có ca bin bọc thép có tên gọi Vityaz-2; đây là loại xe bọc thép, bố trí thành hai khoang riêng biệt, và đều được bọc thép nhẹ. Nhìn từ bên ngoài, Vityaz-2 trông giống như một chiếc Ural-4320 tiêu chuẩn, nhưng nó có một ca bin có khả năng chở tới 16 binh sĩ. Cabin được bảo vệ này có thể chịu được các loại đạn trực tiếp, của hầu hết các loại súng trường tấn công 5,45x39 mm và 7,62x39 mm từ khoảng cách gần. Buồng lái thậm chí còn được bảo vệ nhiều hơn, khi lớp giáp bảo vệ của nó có thể chống được đạn súng trường bắn tỉa cỡ nòng 7,62x54 mm. Cả hai cabin (người lái và chở quân) đều có những lỗ bắn để có thể bắn từ trong xe ra. Vityaz-2 có thể chịu được một vụ nổ mìn hoặc một thiết bị nổ tự tạo, với trọng lượng tương đương hai kg thuốc nổ TNT. Xe bọc thép Vityaz-2 là sự phát triển của dòng xe quân sự Ural, được tạo ra cho Bộ Nội vụ Nga. Xe bọc thép Vityaz-2 được trang bị động cơ có công suất 285 mã lực và hộp số 9 cấp, giúp xe có tốc độ tối đa lên tới 90 km/h trên đường bằng; dự trữ hành trình là 1.000 km. Loại xe bọc thép Typhoon (Cuồng phong), được Quân đội Nga đặt hàng để vận chuyển binh lính, hàng hóa qua mọi loại địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết từ -50 đến +40 độ C. Ngoài việc vận chuyển binh lính (tối đa 10 binh sĩ), Typhoon có thể được sử dụng để làm khung gầm để bố trí pháo phòng không tự hành, xe bảo đảm kỹ thuật, xe công binh-công trình, xe kéo pháo và các thiết bị khác. Typhoon có các phiên bản: hai, ba hoặc bốn trục, cho các đơn vị lính dù, cũng như cho các đơn vị bộ binh. Tất cả các xe thiết giáp lớp Typhoon đều sử dụng khung gầm của hãng ô tô Kamaz, được dẫn động tất cả các bánh. Với thiết kế việt dã như vậy, những con “quái vật” nặng 15 tấn này, có thể băng qua tuyết và cồn cát, cũng như qua các chướng ngại vật trên mặt nước. Typhoons cũng được trang bị một số loại giáp tiên tiến nhất trên thị trường, có thể chịu được đạn xuyên giáp 14,5 mm; trên xe có lỗ bắn để bắn từ trong xe ra, ngoài ra còn có một khẩu súng máy điều khiển từ xa trên nóc ca bin. Với những tính năng này, Typhoons biến thành xe chiến đấu bộ binh và đủ hỏa lực để bảo vệ các đơn vị trên đường hành quân. Các kỹ sư của Kamaz cũng bố trí một số camera dọc theo chu vi của chiếc xe, vì vậy những người lính bên trong sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra xung quanh họ, mà không cần rời khỏi xe. Xe bọc thép Vodnik (hay GAZ-3937) là phiên bản có thể bơi cả dưới nước và đi trên cạn. Trong tiếng Nga, Vodnik là viết tắt của cụm từ “có khả năng bơi trong nước”, nhờ thân xe được thiết kế đặc biệt; do mẫu xe Vodnik là sự cải tiến đặc biệt của xe bọc thép hạng nhẹ BTR-80 có khả năng bơi. Vodnik về cơ bản là loại xe việt dã đa địa hình; dự trữ hành trình của xe lên tới 1.000 km và được sử dụng trong quân đội Nga để vận chuyển binh lính, hàng hóa và thiết bị. Một loại xe bọc thép, kháng mìn nữa của hãng Kamaz, nhưng chủ yếu được chế tạo dùng cho sĩ quan chỉ huy và nhân viên quân y hoạt động ngoài chiến trường, đó là xe bọc thép Vystrel (Shot). Vystrel có lớp giáp bảo vệ tương tự như xe Typhoon, có thể chống được đạn xuyên giáp 14,5 mm, và cũng có thể sống sót khi vượt qua mìn trong vùng chiến sự. Tuy nhiên, không có quá nhiều loại xe này trong quân đội Nga; hiện nay chỉ có khoảng 100 xe Vystrel trong biên chế. Vystrel có thể vượt chướng ngại vật cũng như xe tăng T-80, xe đã được thử nghiệm ở các khu vực núi, cũng như trên các cao nguyên cao tới 4.500m, nơi chúng hoạt động rất tốt trong điều kiện nhiệt độ từ -45 đến +50 độ C. Chúng cũng chịu được độ ẩm cao lên đến 98% và tốc độ gió lên đến 30 mét/giây. Nguồn ảnh: RBTH. Typhoon: Loại xe thiết giáp nổi bật nhất trong biên chế Quân đội Nga hiện nay. Nguồn: QPVN.



Theo thông tin được tờ RBTH đăng tải, một trong những loại thiết giáp độc đáo nhất của Nga là xe bọc thép Tiger (Mãnh hổ), được chế tạo cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, cũng như hỗ trợ hỏa lực cho lính bộ binh. Xe có thể chở tối đa mười lính bộ binh, được trang bị đầy đủ cùng một lúc; cũng như chở hàng hóa trên những con đường, mà xe tiêu chuẩn không thể di chuyển. Tiger được chế tạo chủ yếu dùng cho mục đích quân sự, nhưng cũng có một số phiên bản được sản xuất cho mục đích dân sự. Hay nói một cách đơn giản, những chiếc xe không có vũ khí, được sản xuất cho những “đại gia”, muốn có xe kiểu xe bọc thép quân đội trong ga ra của họ. Hiện có tới 20 biến thể của xe Tiger , về tính năng kỹ chiến thuật, chúng có thể “bơi” qua những sông suối có độ sâu một mét; xe có thể đạt tốc độ lên tới 140 km/h với 700 kg áo giáp. Thậm chí có những biến thể Tiger có thể chịu được một vụ nổ mìn. Hiện tại, xe bọc thép đa năng Tiger đã qua một số sửa đổi, mục đích là tạo ra một phiên bản mới, dựa trên khung gầm hiện có; xe đã chứng minh là rất hiệu quả trong những chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Loại xe cơ giới thứ hai của Quân đội Nga là phương tiện vận tải, có ca bin bọc thép có tên gọi Vityaz-2; đây là loại xe bọc thép, bố trí thành hai khoang riêng biệt, và đều được bọc thép nhẹ. Nhìn từ bên ngoài, Vityaz-2 trông giống như một chiếc Ural-4320 tiêu chuẩn, nhưng nó có một ca bin có khả năng chở tới 16 binh sĩ. Cabin được bảo vệ này có thể chịu được các loại đạn trực tiếp, của hầu hết các loại súng trường tấn công 5,45x39 mm và 7,62x39 mm từ khoảng cách gần. Buồng lái thậm chí còn được bảo vệ nhiều hơn, khi lớp giáp bảo vệ của nó có thể chống được đạn súng trường bắn tỉa cỡ nòng 7,62x54 mm. Cả hai cabin (người lái và chở quân) đều có những lỗ bắn để có thể bắn từ trong xe ra. Vityaz-2 có thể chịu được một vụ nổ mìn hoặc một thiết bị nổ tự tạo, với trọng lượng tương đương hai kg thuốc nổ TNT. Xe bọc thép Vityaz-2 là sự phát triển của dòng xe quân sự Ural, được tạo ra cho Bộ Nội vụ Nga. Xe bọc thép Vityaz-2 được trang bị động cơ có công suất 285 mã lực và hộp số 9 cấp, giúp xe có tốc độ tối đa lên tới 90 km/h trên đường bằng; dự trữ hành trình là 1.000 km. Loại xe bọc thép Typhoon (Cuồng phong), được Quân đội Nga đặt hàng để vận chuyển binh lính, hàng hóa qua mọi loại địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết từ -50 đến +40 độ C. Ngoài việc vận chuyển binh lính (tối đa 10 binh sĩ), Typhoon có thể được sử dụng để làm khung gầm để bố trí pháo phòng không tự hành, xe bảo đảm kỹ thuật, xe công binh-công trình, xe kéo pháo và các thiết bị khác. Typhoon có các phiên bản: hai, ba hoặc bốn trục, cho các đơn vị lính dù, cũng như cho các đơn vị bộ binh. Tất cả các xe thiết giáp lớp Typhoon đều sử dụng khung gầm của hãng ô tô Kamaz, được dẫn động tất cả các bánh. Với thiết kế việt dã như vậy, những con “quái vật” nặng 15 tấn này, có thể băng qua tuyết và cồn cát, cũng như qua các chướng ngại vật trên mặt nước. Typhoons cũng được trang bị một số loại giáp tiên tiến nhất trên thị trường, có thể chịu được đạn xuyên giáp 14,5 mm; trên xe có lỗ bắn để bắn từ trong xe ra, ngoài ra còn có một khẩu súng máy điều khiển từ xa trên nóc ca bin. Với những tính năng này, Typhoons biến thành xe chiến đấu bộ binh và đủ hỏa lực để bảo vệ các đơn vị trên đường hành quân. Các kỹ sư của Kamaz cũng bố trí một số camera dọc theo chu vi của chiếc xe, vì vậy những người lính bên trong sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra xung quanh họ, mà không cần rời khỏi xe. Xe bọc thép Vodnik (hay GAZ-3937) là phiên bản có thể bơi cả dưới nước và đi trên cạn. Trong tiếng Nga, Vodnik là viết tắt của cụm từ “có khả năng bơi trong nước”, nhờ thân xe được thiết kế đặc biệt; do mẫu xe Vodnik là sự cải tiến đặc biệt của xe bọc thép hạng nhẹ BTR-80 có khả năng bơi. Vodnik về cơ bản là loại xe việt dã đa địa hình; dự trữ hành trình của xe lên tới 1.000 km và được sử dụng trong quân đội Nga để vận chuyển binh lính, hàng hóa và thiết bị. Một loại xe bọc thép, kháng mìn nữa của hãng Kamaz, nhưng chủ yếu được chế tạo dùng cho sĩ quan chỉ huy và nhân viên quân y hoạt động ngoài chiến trường, đó là xe bọc thép Vystrel (Shot). Vystrel có lớp giáp bảo vệ tương tự như xe Typhoon, có thể chống được đạn xuyên giáp 14,5 mm, và cũng có thể sống sót khi vượt qua mìn trong vùng chiến sự. Tuy nhiên, không có quá nhiều loại xe này trong quân đội Nga; hiện nay chỉ có khoảng 100 xe Vystrel trong biên chế. Vystrel có thể vượt chướng ngại vật cũng như xe tăng T-80, xe đã được thử nghiệm ở các khu vực núi, cũng như trên các cao nguyên cao tới 4.500m, nơi chúng hoạt động rất tốt trong điều kiện nhiệt độ từ -45 đến +50 độ C. Chúng cũng chịu được độ ẩm cao lên đến 98% và tốc độ gió lên đến 30 mét/giây. Nguồn ảnh: RBTH. Typhoon: Loại xe thiết giáp nổi bật nhất trong biên chế Quân đội Nga hiện nay. Nguồn: QPVN.