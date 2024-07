Dàn pháo binh Triều Tiên đáng sợ hơn cả vũ khí hạt nhân

Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một trong những lực lượng hàng đầu trên thế giới về số lượng hệ thống pháo binh. Kho vũ khí của Triều Tiên bao gồm hàng nghìn khẩu súng với nhiều cỡ nòng và chủng loại khác nhau, có khả năng bắn vào kẻ thù ở khoảng cách rất xa. Với đặc điểm địa lý của hai miền Triều Tiên, pháo binh trở thành một công cụ đặc biệt quan trọng. Súng tầm xa có thể thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược. Những thông tin về lực lượng lượng vũ trang, cũng như trang thiết bị vũ khí trong quân đội luôn luôn được Triều Tiên giữ bí mật. Hầu hết thông tin về Quân đội Triều Tiên đều do các cơ quan tình báo nước ngoài và các nguồn khác tiết lộ, do đó những thông tin có thể gần đúng và không phải lúc nào cũng đúng với tình hình thực tế. Theo nhiều dữ liệu được tiết lộ, lực lượng mặt đất của Quân đội Triều Tiên có hai quân đoàn pháo binh. Một trong số chúng được triển khai gần biên giới với Hàn Quốc và khu phi quân sự. Trong trường hợp xảy ra xung đột mới, Quân đoàn pháo binh 620 và các đơn vị khác sẽ là lực lượng đầu tiên ra trận. Hai quân đoàn pháo binh bao gồm tổng cộng khoảng 30 lữ đoàn, được chia thành các đội hình nhỏ hơn. Số lượng chính xác của các trung đoàn, sư đoàn và lữ đoàn vẫn chưa được biết. Theo nhiều ước tính khác nhau, Quân đội Triều Tiên có thể có vài nghìn khẩu đội pháo được trang bị hệ thống pháo và tên lửa các loại. Lực lượng pháo binh của Triều Tiên có sẵn một số nhà máy sản xuất và đại tu vũ khí ở các thành phố khác nhau của đất nước. Ngoài ra, Triều Tiên còn có ngành công nghiệp đạn dược phát triển. Nhờ đó, đất nước đã tích lũy được lượng đạn pháo dự trữ lớn, được bổ sung liên tục. Hiện chưa rõ số lượng pháo chính xác mà Quân đội Triều Tiên sở hữu. Tuy nhiên, có những ước tính khác nhau. Ví dụ, theo thông tin trong cuốn sách “Cán cân quân sự” cho năm hiện tại, tổng số hệ thống nòng và tên lửa có thể vượt quá con số 21 nghìn. Trong số này, khoảng 5,5 nghìn là hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), 3/4 còn lại là súng, lựu pháo và súng cối. Như vậy, tổng số pháo có thể lên tới còn số 8,6 nghìn. Con số này bao gồm cả hệ thống kéo và hệ thống tự hành có nguồn gốc khác nhau. Một số cỡ nòng chính được sử dụng gồm 122, 130, 152, 155 và 170 mm. Pháo kéo được trang bị nhiều hệ thống khác nhau được sản xuất tại Liên Xô. Có thời điểm, Quân đội Liên Xô chuyển giao cho Quân đội Triều Tiên một số hệ thống đã lỗi thời như pháo M-10, D-1, A-19 hay ML-20 với cỡ nòng 122, 130 và 152 mm. Sau đó, các loại súng hiện đại hơn được cung cấp, chẳng hạn như D-30. Quân đội và ngành công nghiệp Triều Tiên duy trì tình trạng kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của những loại vũ khí này bằng cách thường xuyên sử dụng chúng trong các cuộc tập trận khác nhau. Trước đây, Triều Tiên độc lập sản xuất pháo kéo, nhưng trong những thập kỷ gần đây nước này đã chuyển sang sản xuất pháo tự hành (SPG). Những ví dụ đầu tiên về việc lắp đặt như vậy xuất hiện vào những năm 1970 và 1980, dựa trên khung gầm và súng nước ngoài. Về sau này, CHDCND Triều Tiên đã có thể làm chủ toàn bộ chu trình phát triển và sản xuất pháo tự hành, từ bỏ nhập khẩu thành phẩm. Pháo tự hành mới với nhiều tính năng đa dạng, thường xuyên được trình diễn tại các cuộc duyệt binh và triển lãm. Hầu hết pháo tự hành đều được trang bị pháo cỡ nòng 122 hoặc 152 mm. Vài năm trước, hệ thống 155mm lần đầu tiên được giới thiệu, có lẽ là dựa trên một dự án tương tự của Trung Quốc. Được quan tâm đặc biệt là sản phẩm “Juche-po” với hai phiên bản chính, còn được biết đến với tên nước ngoài “Koksan”. Pháo tự hành này được trang bị pháo nòng dài 170 mm, mang lại tầm bắn và sức mạnh đạn lớn hơn. Trong khi đó, súng cối các loại cỡ nòng hiện có trong kho vũ khí của Quân đội Triều Tiên có tầm bắn không quá 8 km. Chúng được thiết kế để sử dụng trên chiến trường hoặc từ các vị trí đóng gần tiền tuyến. Mục tiêu của súng cối có thể được đặt ở tuyến đầu tiên của vị trí địch hoặc ở một khoảng cách ngắn so với nó. (Nguồn ảnh: Topwar, Chaplain News, Geopolitical Futures, Mauldin Economics). Như vậy, Quân đội Nhân dân Triều Tiên có một hệ thống vũ khí pháo binh hùng mạnh và phát triển tốt, bao gồm nhiều mẫu mã với đặc điểm và khả năng khác nhau. Nhờ đó, các loại súng khác nhau có thể được sử dụng để giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau, cả trên quy mô chiến thuật và tác chiến-chiến thuật. Các đơn vị pháo binh Triều Tiên tập trận bắn đạn thật. Nguồn: KoreanCentralTV.

